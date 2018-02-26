26.02.2018 21:11  Релиз генератора файлов сборки GNU Automake 1.16

Доступен релиз Automake 1.16, утилиты для автоматической генерации make-файлов, соответствующих стандартам кодирования проекта GNU. В новой версии в "contrib" добавлен тестовый набор для API Guile Scheme SRFI-64. Решены проблемы с отслеживанием зависимостей при использовании опции 'subdir-object'. Кроме того, при использовании subdir-object Automake теперь создаёт короткие имена объектов, если не наблюдается пересечений имён программ и библиотек.

В примечании к выпуску также включено уведомление о ряде нарушений совместимости в будущей ветке Automake 2.0. Работа Automake 2.0 будет возможна только вкупе с пакетом Autoconf 2.70+. Будет прекращена поддержка имени 'configure.in' в качестве входного файла для Autoconf, скрипты будут рассчитаны на работу с POSIX shell, все внешние m4-файлы (в директориях $ACLOCAL_PATH и aclocal) будут иметь более высокий приоритет по сравнению со встроенными макросами. Будет удалена поддержка MS-DOS и Windows 95/98/ME. Генерируемые сценарии рассчитаны на использование утилиты "rm", соответствующей требованиям следующей версии стандарта POSIX в плане корректной обработки ситуации вызова без аргументов при указании опции "-f" (запуск "rm -f" без имени файла не должен завершаться ошибкой).



