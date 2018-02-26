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26.02.2018 21:11  Релиз генератора файлов сборки GNU Automake 1.16

Доступен релиз Automake 1.16, утилиты для автоматической генерации make-файлов, соответствующих стандартам кодирования проекта GNU. В новой версии в "contrib" добавлен тестовый набор для API Guile Scheme SRFI-64. Решены проблемы с отслеживанием зависимостей при использовании опции 'subdir-object'. Кроме того, при использовании subdir-object Automake теперь создаёт короткие имена объектов, если не наблюдается пересечений имён программ и библиотек.

В примечании к выпуску также включено уведомление о ряде нарушений совместимости в будущей ветке Automake 2.0. Работа Automake 2.0 будет возможна только вкупе с пакетом Autoconf 2.70+. Будет прекращена поддержка имени 'configure.in' в качестве входного файла для Autoconf, скрипты будут рассчитаны на работу с POSIX shell, все внешние m4-файлы (в директориях $ACLOCAL_PATH и aclocal) будут иметь более высокий приоритет по сравнению со встроенными макросами. Будет удалена поддержка MS-DOS и Windows 95/98/ME. Генерируемые сценарии рассчитаны на использование утилиты "rm", соответствующей требованиям следующей версии стандарта POSIX в плане корректной обработки ситуации вызова без аргументов при указании опции "-f" (запуск "rm -f" без имени файла не должен завершаться ошибкой).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск генератора файлов сборки GNU Automake 1.15.1
  3. OpenNews: Выпуск генератора файлов сборки GNU Automake 1.15
  4. OpenNews: Вышел GNU Autoconf 2.65, теперь под лицензией GPLv3
  5. OpenNews: Релиз GNU autoconf 2.69
Лицензия: CC-BY
Тип: Практикум
Ключевые слова: automake
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  • 1, Ne01eX, 22:43, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >>Будет прекращена поддержка имени 'configure.in' в качестве входного файла для Autoconf

    И вроде бы давно пора. Для своих поделок я configure.ac давно использую. Но вот скрипты сборки других разработчиков придётся перепиливать. И этого ПО много... :-\ Ладно, не смертельно, переживём и это...

     
  • 2, нах, 22:47, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а они стараааательные. В смысле, очень стараются добиться того, чтобы последние ретрограды еще не свалившие на cmake или вовсе на meson, валили поскорей.
     
     
  • 5, теперь по Борщеву, 23:30, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ещё недолго осталось ждать, сразу после венде капца.  Как венде капец, так на следующий день и симейк у всех вместо автотулсов.
     
  • 3, Кот Летова, 23:16, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да зaкoпайте же его во Христе...
     
  • 4, anonymous yet another, 23:20, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А что, autotools на W... действительно для кого-то представляют интерес?
     

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