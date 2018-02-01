26.02.2018 20:52  Выпуск дистрибутива ArchLabs 2018.02

Представлен выпуск Linux-дистрибутива ArchLabs 2018.02, основанного на пакетной базе Arch Linux и поставляемого с легковесным пользовательским окружением на основе оконного менеджера Openbox (опционально доступны Xfce, i3, Bspwm и Awesome). Для организации стационарной установки предлагается инсталлятор ABIF. В базовую поставку включены такие приложения, как Thunar, Termite, Geany, Firefox, Audacious, MPV и Skippy-XD. Размер установочного iso-образа 919 Мб.

В новом выпуске переработано приложение AL-Hello, предлагающие набор начальных настроек и возможность установки дополнительного ПО после первой загрузки. Пересмотрен состав меню с предлагаемыми для устаовки популярными приложениями. Модернизирована тема оформления. Внесены улучшения в инсталлятор.



