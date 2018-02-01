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26.02.2018 20:52  Выпуск дистрибутива ArchLabs 2018.02

Представлен выпуск Linux-дистрибутива ArchLabs 2018.02, основанного на пакетной базе Arch Linux и поставляемого с легковесным пользовательским окружением на основе оконного менеджера Openbox (опционально доступны Xfce, i3, Bspwm и Awesome). Для организации стационарной установки предлагается инсталлятор ABIF. В базовую поставку включены такие приложения, как Thunar, Termite, Geany, Firefox, Audacious, MPV и Skippy-XD. Размер установочного iso-образа 919 Мб.

В новом выпуске переработано приложение AL-Hello, предлагающие набор начальных настроек и возможность установки дополнительного ПО после первой загрузки. Пересмотрен состав меню с предлагаемыми для устаовки популярными приложениями. Модернизирована тема оформления. Внесены улучшения в инсталлятор.

  1. Главная ссылка к новости (https://archlabslinux.com/2018...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: archlinux
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  • 1.1, Аноним, 20:54, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Всё хорошо (community-driver DE/WM), кроме systemd в базе арча :)
     
  • 1.3, Аноним, 21:41, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    единственный дистр где oomox из коробки :D
     
     
  • 2.6, анонимчик, 22:10, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    bunsen labs
     
  • 1.4, Аноним Анонимович Анонимов, 21:52, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >поставляемого с легковесным пользовательским окружением на основе оконного менеджера Openbox

    На скриншоте 313 МиБ / 7848 МиБ. Видеокарта дискретная. Ядра в покое, загрузка ЦП 1%. 748 пакетов. И это без запущенных тяжеловесных приложений навроде браузера.

     
     
  • 2.7, НяшМяш, 22:23, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Возможно, это с учётом дискового кэша показывает.
     
  • 1.5, Аноним, 21:52, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересный дистр
     
  • 1.8, marks, 22:49, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь, что пофиксили наконец-то в этом их новом стильном модном молодежном инсталяторе затирание нтфс-разделов при монтировании. "Порадовали" меня переустановкой винды в прошлом релизе и удалением сотен гигов всякого. И нет, я не просил создать файловую систему.
     
     
  • 2.9, Аноним, 23:06, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно сделали. Зачем нужна ntfs из прошлого века сейчас?
     
  • 1.10, Аноним, 23:14, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а заточеный под флешку образ есть?
    или можно эту байду поставить на флешку?
     

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