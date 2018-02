Доступен начальный прототип нового эмулятора 2ine, нацеленного на выполнение исполняемых файлов OS/2 в Linux по аналогии с тем как Wine позволяет запускать исполняемые файлы Windows. В текущем виде проект уже может выполнять консольные приложения, такие как порты GCC и Watcom C для OS/2, сетевые приложения (например, FTP.EXE) и простейшие графические программы для Presentation Manage. Работа графики симулируется через SDL. Проект развивает в качестве эксперимента Райан Гордон (Ryan C. Gordon), который является автором системы MojoELF, позволяющей запускать приложения Linux в окружении macOS. Райан также принимал участие в портировании огромного количества игр и программ для Linux (Google Earth, Quake 3, Unreal Tournament, Prey, Postal 2, Second Life и ещё более 40 игр), разработал формат компоновки исполняемых файлов FatELF, создал Apache-модуль mod_offload, придумал язык программирования Toby и являлся мэйнтейнером проекта SDL.