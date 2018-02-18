18.02.2018 11:21  Атакующие заработали 3.3 млн долларов, организовав майнинг на уязвимых серверах Jenkins

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|3.5, пох, 13:12, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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аллах с вам, "стал" - родился он таким.
и да, обновлять его нормальному человеку в голову не придет, не рассыпался бы на ходу, с трасебэком мильона неведомой херни, и то счастье.
конкуренты не лучше, да и где они теперь, те конкуренты...
эх... а кто-то гуляет на три ляма, и ему не надо всю жизнь поддерживать эту хрень :-(
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|3.7, A.Stahl, 14:01, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Сокращение от "поповское кадило". Автор имел в виду, что некоторым админам этим инструментом недурно было бы зарядить по морде.
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|1.9, ALex_hha, 14:37, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Все отлично у него с обновлениями, особенно в докере. Ну а если админы не следят за инструментом — ССЗБ, с таким же успехом это будет любая программа, установленная на сервер
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|2.14, пох, 16:39, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Компьютер должен работать, а не простаивать :)
компьютер, на котором установлен и запущен жракингс, и так, будь уверен, не простаивает. Другое дело, что пользы от его непростоя для человечества обычно мало, а так - кто-то заработал три ляма.
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