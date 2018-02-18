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18.02.2018 11:21  Атакующие заработали 3.3 млн долларов, организовав майнинг на уязвимых серверах Jenkins

Исследователи из компании Check Point выявили одну из крупнейших атак по майнингу криптовалют на уявзимых серверах. В результате запуска вредоносного кода на уязвимых системах непрерывной интеграции Jenkins, злоумышленникам удалось добыть криптовалюты Monero более, чем на 3.3 млн долларов (10800 Monero).

Для получения доступа к серверам использовалась исправленная в прошлом году уязвимость (CVE-2017-1000356) в платформе Jenkins, позволяющая выполнить произвольный код на сервере без прохождения аутентификации. Атакующие поражают в основном необновлённые конфигурации Jenkins, установленные на компьютерах разработчиков под управлением Windows (злоумышленники используют программу для майнинга minerxmr.exe). По предварительной оценке в сети присутствует около 25 тысяч публично доступных Jenkins-серверов, сколько из них уязвимы не сообщается.

Также зафиксирована менее крупная атака на уязвимые (CVE-2017-10271) публично доступные серверы Oracle WebLogic, доход от майнинга на которых составил 611 Monero (187 тысяч долларов).

  1. Главная ссылка к новости (https://research.checkpoint.co...)
  2. OpenNews: Серия уязвимостей в системе непрерывной интеграции Jenkins
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в системе непрерывной интеграции Jenkins
  4. OpenNews: Инфраструктура проекта Jenkins, возможно, подверглась взлому
  5. OpenNews: Зафиксированы атаки для майнинга криптовалюты на уязвимых серверах Samba и на Raspberry Pi
  6. OpenNews: Вредоносное ПО организует майнинг криптовалют на серверах с незакрытыми уязвимостями
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: jenkins, mining
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  • 1.1, iPony, 11:33, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Нормально так засадили https://bitinfocharts.com/ru/comparison/difficulty-xmr.html
     
  • 1.2, Аноним, 12:32, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    И подилом, не хотят защищаться обновляться, хоть заработают на них, будет хоро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:44, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тут вы не совсем правы к настоящему времени jenkins стал убогим индусомонстром,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, пох, 13:12, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    аллах с вам, "стал" - родился он таким.
    и да, обновлять его нормальному человеку в голову не придет, не рассыпался бы на ходу, с трасебэком мильона неведомой херни, и то счастье.

    конкуренты не лучше, да и где они теперь, те конкуренты...

    эх... а кто-то гуляет на три ляма, и ему не надо всю жизнь поддерживать эту хрень :-(

     
  • 2.6, Ананизм, 13:40, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "подило" что такое?
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 14:01, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Сокращение от "поповское кадило". Автор имел в виду, что некоторым админам этим инструментом недурно было бы зарядить по морде.
     
  • 1.3, Аноним, 12:38, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https github com ip1981 nixsap commit 0040377b063341292f8d9e352bc6a53cdfef8f3e... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 14:35, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > 1 changed file with 3,022 additions

    ...

     
  • 1.9, ALex_hha, 14:37, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Все отлично у него с обновлениями, особенно в докере. Ну а если админы не следят за инструментом — ССЗБ, с таким же успехом это будет любая программа, установленная на сервер
     
  • 1.10, ы, 14:38, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Господа, но должна же быть хоть какая-то польза от этих самых интеграторов?!
     
  • 1.11, Аноним, 14:56, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > на уявзимых серверах

    Каких?

     
  • 1.13, pavlinux, 16:08, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Компьютер должен работать, а не простаивать :)
    А то ишь, понакупили 10-ядреных смартфонов, а они плесенью покрываются в карманах.
     
     
  • 2.14, пох, 16:39, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Компьютер должен работать, а не простаивать :)

    компьютер, на котором установлен и запущен жракингс, и так, будь уверен, не простаивает. Другое дело, что пользы от его непростоя для человечества обычно мало, а так - кто-то заработал три ляма.

     
  • 1.16, Аноним, 17:16, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну может хоть так горе-админы патчиться научастся Счет от хостера - неплохой ст... весь текст скрыт [показать]
     

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