17.02.2018 23:39  В RubyGems устранено 7 уязвимостей

В Rubygems, системе управления пакетами для приложений на языке Ruby, устранено семь уязвимостей. Проблемы исправлены в выпуске RubyGems 2.7.6 . Всем пользователям рекомендуется обновить RubyGems (gem update --system) или установить патчи. Среди выявленных проблем: возможность выхода за корневой каталог с содержимым пакета, небезопасная десериализация объектов, некорректная интепретация полей в заголовках, возможность размещения дубликатов файлов в пакете, подстановка некорректных URL и проведение XSS-атаки через атрибут homepage.



