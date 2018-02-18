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17.02.2018 23:39  В RubyGems устранено 7 уязвимостей

В Rubygems, системе управления пакетами для приложений на языке Ruby, устранено семь уязвимостей. Проблемы исправлены в выпуске RubyGems 2.7.6 . Всем пользователям рекомендуется обновить RubyGems (gem update --system) или установить патчи. Среди выявленных проблем: возможность выхода за корневой каталог с содержимым пакета, небезопасная десериализация объектов, некорректная интепретация полей в заголовках, возможность размещения дубликатов файлов в пакете, подстановка некорректных URL и проведение XSS-атаки через атрибут homepage.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.5.0
  3. OpenNews: В RubyGems выявлена удалённо эксплуатируемая уязвимость
  4. OpenNews: Несколько уязвимостей в RubyGems
  5. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  6. OpenNews: Rubygems.org подвергся взлому
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ruby, gems
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  • 1, не понимаю, 00:29, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    их реально беспокоят какие-то "уязвимости" в системе, которая тащит тебе на машину неведомо чей неведомо какой задней лапой написанный КОД? Который ты собираешься ИСПОЛНЯТЬ?

     

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