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16.02.2018 23:47  Компания Intel представила программу выплаты вознаграждений за поиск уязвимостей

Компания Intel представила новую инициативу по выплате вознаграждений за выявление уязвимостей в своих продуктах. В отличие от ранее действовавшей программы, участники которой отбирались по приглашениям, в новой программе может принять участие любой исследователь безопасности. Максимальный размер вознаграждения за уязвимости увеличен до 100 тысяч долларов (минимальная премия - $500). Для атак на оборудование по сторонним каналам, таким как Meltdown, учреждена отдельная премия, выплаты по которой составляют от 5 до 250 тысяч долларов.

Размер выплаты сильно зависит от уровня опасности уязвимости (CVSS) и типа продукта. За критическую уязвимость (CVSS 9.0 - 10.0) в программном обеспечении (драйверы, приложения и утилиты, за исключением открытых проектов) максимальная премия составляет $10000, в прошивках (UEFI BIOS, Intel ME, BMC, прошивки SSD-накопителей) - $30000, в оборудовании (CPU, сетевые карты, материнские платы, SSD, FPGA и т.п.) - $100000, в оборудовании при атаке через ПО по сторонним каналам - $250000.

Для опасных уязвимостей (CVSS 7.0 - 8.9) размер выплат может доходить до $5000, $15000, $30000 и $100000 соответственно. Для уязвимостей средней опасности (CVSS 4.0 - 6.9) выплаты могут доходить до $1500, $3000, $5000 и $20000, а для неопасных проблем (CVSS 0.1 - 3.9) до $500, $1000, $2000 и $5000. Например, для Meltdown и Spectre уровень опасности был определён в 5.6, что соответствует выплате в 20 тысяч долларов.

  1. Главная ссылка к новости (https://newsroom.intel.com/new...)
  2. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  3. OpenNews: Компания Google увеличила размер вознаграждения за усиление безопасности свободного ПО
  4. OpenNews: Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)
  5. OpenNews: Серия критических уязвимостей в Intel Management Engine
  6. OpenNews: Инициатива по выплате вознаграждений за поиск уязвимостей на сайтах Mozilla
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: intel, bug
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  • 1.1, A.Stahl, 23:59, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Открыли бы исходники глядишь люди и повылавливали бы ошибки. А так кому интересно ковыряться в этих блобах за пару килобаксов? Выгодней, наверное, если уж что и наковырять, то продать "заинтересованным лицам", а не Интелу за символическую плату.
     
     
  • 2.2, Аноним, 00:03, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Молодец,  стальной, все верно толкуешь
     
  • 1.3, Аноним, 00:19, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    я штота не понял - им мелтдауна мало, еще чего-то не хватает?

     
     
  • 2.8, Anonymoustus, 03:33, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Видимо, есть ещё какие-то «оптимизации архитектуры», благодаря которым соплероны и прочие корки быстрее процессоров AMD.
     
  • 1.4, VINRARUS, 00:23, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Я нашол уязвимость Ынтель - его руководство.
    Деньги киньте по имейлу.
     
  • 1.5, AntonAlekseevich, 01:13, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Meltdown и Spectre уровень опасности был определён в 5.6, что соответствует выплате в 20 тысяч долларов.

    Я бы поставил значение больше чем 5.6. (За 20 то лет его наличия.)

     
     
  • 2.6, angra, 02:36, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну приведи свой подсчет с обоснованиями. Хотя с учетом того, что ты не назвал конкретную цифру, уже понятно, что идея строгих критериев и механизма подсчета оценки тебе не знакома. Разочарую, привычная тебе по всяким сайтикам система, где юзеры тыком в циферку выставляют оценку, основываясь на ощущениях, тут не работает. И даже, о ужас, усредненное мнение юзеров не подсчитывается. С критериями и методикой подсчета можно ознакомится по адресу https://www.first.org/cvss/
     
  • 1.7, Tantrido, 03:08, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотрю интел быстрее подсуетилась нежели амд. амд нужно срочно PSP открывать и опять позволить загрузку с coreboot.
     
  • 1.9, Аноним, 04:01, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Свежевыявленные уязвимости CPU требуют новых аппаратных заплаток MeltdownPrime и... весь текст скрыт [показать]
     

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