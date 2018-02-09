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09.02.2018 21:38  Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0

После трёх лет разработки увидела свет новая значительная ветка медиапроигрывателя VLC 3.0.0. Готовые сборки сформированы для Linux, *BSD, macOS, Windows, Xbox, iOS, Windows Phone, Android. Для Ubuntu подготовлен самодостаточный пакет в формате Snap. Варианты для настольных систем и мобильных платформ построены на основе одного общего ядра - libVLC, обеспечивающего поддержку форматов видео и звука.

Ключевые улучшения:

  • Задействование по умолчания механизмов аппаратного декодирования видео и ускорения вывода на экран. Поддержка аппаратного декодирования HEVC через DxVA2, D3D11, OMX и MediaCodec (Android). Поддержка аппаратного декодирования MPEG-2 и VC1/WMV3 на платформе Android. Задействование аппаратных возможностей для устранения чересстрочности, регулировки резкости и цветности, доступных через VA-API, CoreImage, D3D9 и D3D11;
  • Новая система декодирования видео и отрисовки через VA-API для Linux. Задействование по умолчанию OpenGL для вывода видео в Linux и BSD-системах;
  • Возможность воспроизведения видео высокой чёткости с разрешением 4K и 8K;
  • Поддержка видео с широким динамическим диапазоном (HDR) и качеством цветопередачи 12-бит на канал;
  • Поддержка показа сферических панорамных фотографий и пространственного видео, снятых в режиме 360 градусов, что позволяет рассмотреть не только происходящее перед камерой, но и вокруг снимающего. Для управления поворотом виртуальной камеры можно использовать клавиатуру или мышь. Поддерживается масштабирование и несколько режимов свёрнутого просмотра (взгляд на шар и взгляд изнутри шара);
  • Поддержка 3D-звука с числом каналов более 8 и режима сферического объёмного звучания Ambisonics, востребованного в системах виртуальной реальности;
  • Поддержка проброса звука через HDMI для HD-кодеков, подобных E-AC3, TrueHD и DTS-HD;
  • Поддержка BD-J (BluRay Java), определяющего средства для организации интерактивного взаимодействия на языке Java для дисков Blu-Ray;
  • Возможность навигации по содержимому файловой системы сетевых дисков и NAS в локальной сети, доступных через протоколы SMB, FTP, SFTP и NFS;
  • Новая система отрисовки субтитров с возможностью корректировки размера субтитров на лету, поддержкой сложных начертаний и смены шрифтов. Добавлена поддержка субтитров в форматах webVTT (с оформлением через CSS), TTML, EIA-608/708 в MP4/mov, HDMV (субтитры BluRay) и SBV;
  • Возможность вещания через устройства Chromecast, в том числе с применением форматов, которые не имеют встроенной поддержки в Chromecast;
  • Улучшение поддержки медиаконтейнеров: переработаны распаковщики контента MP4, PS и TS. Расширена поддержка MKV. Добавлена поддержка HD-DVD .evo;
  • Новые декодировщики видео AV1, Daala, OggSpots. Добавлены декодировщики для форматов TDSC, Canopus HQX, Cineform, SpeedHQ, Pixlet, QDMC и FMVC;
  • Новый декодировщик звука для MPEG-1 & 2 (I, II, III) и MPEG 2.5 на базе libmpg123;
  • Новый декодировщик изображений в формате BPG на базе libbpg;
  • Встроен фильтр для преобразования частоты кадров (FPS) в видео;
  • Поддержка API вывода звука мобильной платформы Tizen;
  • Ускорены операции смены позиции в видеопотоке;
  • Поддержка проброса звука в форматах EAC3 и TRUEHD для PulseAudio. Добавлен модуль с фильтром преобразования звуковых форматов и изменения частоты дискретизации, использующий библиотеку SoX Resampler. Добавлен звуковой фильтр Binauralizer с поддержкой пространственного звука Ambisonics или 5.1/7.1. Добавлен модуль для сдвига высоты тона;
  • В сборке для Android добавлена поддержка режима PiP (картинка в картинке), обеспечено определение файлов со списками воспроизведения, добавлена поддержка платформы Android Auto для автомобильных информационно-развлекательных систем, задействовано аппаратное декодирование HEVC через API MediaCodec, переработан код вывода видео, обеспечена возможность проброса звука через HDMI/SPDIF для WASAPI (AC3/DTS/DTSHD/EAC3/TRUEHD), полностью переписан вывод звука через API AudioTrack.


  1. Главная ссылка к новости (https://geoffreymetais.github....)
  2. OpenNews: VLC тестирует просмотр в режиме 360 градусов
  3. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 2.2.0
  4. OpenNews: Релиз медиаплеера VLC 2.1.0
  5. OpenNews: Релиз медиаплеера VLC 2.0.0
  6. OpenNews: Google представил систему объёмного звука Resonance Audio
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: videolan, vlc
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  • 1.1, Матвей, 21:41, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Молодцы.
     
     
  • 2.51, Аннн виктор, 00:20, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Откуда деньги берут на все эти фичи?
    Ну теперь то видео будет без тиринга и рывков наконец?
     
     
  • 3.52, thresh, 00:26, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Откуда деньги берут на все эти фичи?
    > Ну теперь то видео будет без тиринга и рывков наконец?

    Деньги в проекте - только из пожертвований пользователей и компаний.  Как вы можете помочь, описано на https://www.videolan.org/contribute.html

     
  • 1.2, Аноним, 21:42, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –12 +/
    А абсолютно отвратительные кнопки так и не починили Ну вот зачем так Пусть дал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, slump64, 23:29, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего все минусуют? Починили что-ли?
     
     
  • 3.41, A.Stahl, 23:31, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что "вкусовщина" это не поломка.
     
     
  • 4.42, slump64, 23:32, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А что не вкусовщина? Есть хоть одна причина юзать VLC > MPV?
     
     
  • 5.60, Константавр, 00:38, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    VLC появился нааамного раньше. и тут в пору задать вопрос, а есть ли причины пользоваться MPV? :)
     
     
  • 6.63, slump64, 00:48, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, VLC "bloated", а MPV это синоним слова видеоплеер. От видео плеера нужно чтобы он играл видео, быстрее - лучше.
    Все нужные кнопки есть, при этом они не занимают лишнее место как в VLC. В VLC 100500+ функций которыми от силы пользуешься 10ю, а платишь за все. VLC это почти что systemd в мире видеоплееров, тогда как MPV скорее runit с удобными функциями вместо ручной линковки. MPV - KISS, VLC - сатана.
     
     
  • 7.67, thresh, 00:58, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да, VLC "bloated", а MPV это синоним слова видеоплеер. От видео плеера
    > нужно чтобы он играл видео, быстрее - лучше.
    > Все нужные кнопки есть, при этом они не занимают лишнее место как
    > в VLC. В VLC 100500+ функций которыми от силы пользуешься 10ю,
    > а платишь за все. VLC это почти что systemd в мире
    > видеоплееров, тогда как MPV скорее runit с удобными функциями вместо ручной
    > линковки. MPV - KISS, VLC - сатана.

    Кто же мешает не ставить дополнительные модули, если они вам не нужны.  Ну или не собирать, если из исходников?

     
     
  • 8.68, slump64, 01:01, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто же мешает не ставить дополнительные модули, если они вам не нужны.
    >  Ну или не собирать, если из исходников?

    А что мешает не ставить дополнительные модули в systemd? Ответ - то что они туда намертво вкручены. Все дистрибутивы идут с VLC с gui по дефолту, а VLC без gui проигрывает MPV по всем параметрам.

     
  • 5.61, thresh, 00:39, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А что не вкусовщина? Есть хоть одна причина юзать VLC > MPV?

    А про какие кнопки речь?

    В целом стоит понимать, что мы -- волонтеры, и, очевидно, дизайнеров профессиональных среди нас нет - мы в основном профессиональные программисты и инженеры.  Глупо ожидать, что программист нарисует что-то красиво - но если вы талант, то прошу помочь.

     
  • 1.3, A.Stahl, 21:44, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль что они всё никак не соберутся починить "белый экран". Других претензий к этому плееру у меня нет, но этой претензии уже очень много лет и пока нет оснований рассчитывать на исправление.
     
     
  • 2.7, Аноним, 21:55, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за "белый экран" ?
     
     
  • 3.12, A.Stahl, 22:04, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    При некоторых обстоятельствах экран белеет и изображение начинает проявляться ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, XoRe, 22:08, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Может это проблема видеофайла ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.19, A.Stahl, 22:11, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну блин. Если бы всё было так просто, то не было бы и разговора...
     
  • 4.26, Анончик999999, 22:21, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не белеет, а сереет. Это не проблема VLC, а проблема ffmpeg.
     
     
  • 5.28, A.Stahl, 22:23, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У неё есть какое-то название? Интересно было бы почитать про неё поподробней.
     
  • 4.29, Аноним, 22:26, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –12 +/
    Ключевой кадр выпал? А нефиг смотреть видюшки, которые твоё железо не тянет.
     
     
  • 5.49, Stop, 00:10, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Чего все минусуют? Починили что-ли?
     
  • 1.4, llolik, 21:49, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Задействование по умолчанию OpenGL для вывода видео в Linux и BSD-системах

    Наконец-то не надо делать это вручную. Именно когда включал вручную OpenGL-вывод переставал рассыпаться MKV. Аппаратное ускорение докрутили опять же.
    В общем, сhangelog очень радует, в том числе и в Android версии, которой тоже пользуюсь.

     
     
  • 2.9, aperon, 21:57, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    MKV точно перестал рассыпаться? Вы не проверяли? А достало это совсем уже.
     
     
  • 3.33, llolik, 22:38, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > MKV точно перестал рассыпаться? Вы не проверяли?

    Ну вот с руки заснял сейчас сижу кино смотрю (https://youtu.be/2-ByJCZJtnA). MKV 720р. С fullhd тоже ничего не сыплет. Специально для демонстрации даже VA-API отключил. Если подрубить, то и 4k нормально тянет. Процессор i5-2540m, VLC 2.2.2 из реп, вывод OpenGL GLX (если переключить на стандартный на этом же видео, даже с VA-API, стоит прыгнуть по таймлайну - видео в квадратах секунд на 15-20).

     
  • 1.5, FedeX, 21:50, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Пользуюсь им на Mac OS, Windows и Android TV (а раньше и на Linux и еще вернусь туда чуть позже), может не самый удобный UI, медленновато стартует (как не странно на Windows и Mac OS, но не Android) но воспроизводит больше всего форматов и ИМХО наиболее стабильный из всех плееров.
     
     
  • 2.14, Аноним, 22:06, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Святая толстота А MPV тогда что ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, Аноним, 22:56, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Кусог гугна?
     
  • 1.6, Аноним, 21:52, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >"Ускорены операции смены позиции в видеопотоке; "

    наконец-то!

     
  • 1.8, Аноним, 21:56, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А паузу ко клику мышки на экране так и не сделали Через костыль 2 2 8 работало ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.54, thresh, 00:29, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А паузу ко клику мышки на экране так и не сделали? Через
    > костыль 2.2.8 работало нормально.

    Для этого есть extension: https://github.com/nurupo/vlc-pause-click-plugin

     
  • 1.10, Аноним, 22:04, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    а 64битные сборки под винду позже будут?
     
     
  • 2.46, Юичка, 00:02, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Собери сам, не мужик что ли
     
  • 2.48, Аноним, 00:06, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сам собирай. Избаловались тут…
     
  • 2.55, thresh, 00:30, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > а 64битные сборки под винду позже будут?

    Да, будут.  В процессе выпуска релиза там нашлась нехорошая проблема, которая не проявлялась ни на одной другой платформе - бинарные сборки под win64 скоро будут доступны для скачивания.

     
  • 1.11, Kinoman, 22:04, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +22 +/
    1. Аниме 720/1080p все так же сыпется в квадраты при подключении ВНЕШНИХ дорожек?

    2. Проблемы с контейнерами MKV исчезли? Последние 10 лет примерно половина HD-рипов с MKV сыпалось в квадраты на любом железе, хотя на том же SMP такого не было никогда.

    3. Нормальный диалог добавления дорожек/сабов завезли? А то большей наркомании я в жизни не видел...

     
     
  • 2.56, thresh, 00:31, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > 1. Аниме 720/1080p все так же сыпется в квадраты при подключении ВНЕШНИХ
    > дорожек?

    Нет.

    > 2. Проблемы с контейнерами MKV исчезли? Последние 10 лет примерно половина HD-рипов
    > с MKV сыпалось в квадраты на любом железе, хотя на том
    > же SMP такого не было никогда.

    MKV в VLC очень сильно переработали - теперь над этим трудится один из авторов libmatroska и спецификации Matroska в целом.

    > 3. Нормальный диалог добавления дорожек/сабов завезли? А то большей наркомании я в
    > жизни не видел...

    drag'n'drop отлично работает.

     
     
  • 3.64, Kinoman, 00:49, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Спасибо, это приятные новости. А есть Appimage? А то хочется потестить, а в системе 2я версия и выше не обновляется, да и хотелось бы Appimage, чтобы было 2 отдельных версии.
     
     
  • 4.66, thresh, 00:57, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Спасибо, это приятные новости. А есть Appimage? А то хочется потестить, а
    > в системе 2я версия и выше не обновляется, да и хотелось
    > бы Appimage, чтобы было 2 отдельных версии.

    Нет, под Linux - от нас (ну, меня :) ) только snap, или от мантейнера любимого дистрибутива.

    Лично мне appimage не нравится отсутствием сэндбокса приложения из коробки.  В этом смысле snap и flatpak лучше - но flatpak не умеет выдавать доступ приложениям до устройств типа cdrom/dvd/bluray. Когда научатся - тогда и подумаем в сторону упаковки в него.

     
  • 1.13, Аноним, 22:06, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Может быть, моя конфигурация починится после обновления В настройках VLC доступ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Принц, 22:07, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Квадраты в аниме остались?
     
  • 1.17, Gringo, 22:10, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ubuntu 16.04, VLC 2.2.2 - при непонятных обстоятельствах (работе в браузере?) по возвращению в окно плеера (пока фильм стоял на паузе) пропадает курсор при переносе в область видео - невозможно сделать "на весь экран". Можно распахнуть на максимальный размер с панелью, но именно мышкой на весь экран без рамок не получится, надо перезапускать плеер.
     
     
  • 2.57, thresh, 00:32, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ubuntu 16.04, VLC 2.2.2 - при непонятных обстоятельствах (работе в браузере?) по
    > возвращению в окно плеера (пока фильм стоял на паузе) пропадает курсор
    > при переносе в область видео - невозможно сделать "на весь экран".
    > Можно распахнуть на максимальный размер с панелью, но именно мышкой на
    > весь экран без рамок не получится, надо перезапускать плеер.

    Попробуйте версию из snap store.

     
  • 1.20, Виталик, 22:11, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    На десктопе есть mpv и с ним все хорошо А вот на андроиде mpv нет и там приходи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, анононой, 22:16, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    mx player не сгодится?)
     
  • 2.36, Аноним, 23:02, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А это пробовали https github com mpv-android mpv-android сам не пробовал, но... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.47, Юичка, 00:05, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На андроиде mpv давно есть. mpv-android на гитхабе потом и будет тебе счастье)
     
  • 2.65, Аноним, 00:52, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Android 6.0.1, VLC 2.5.9. Ничего подобного не наблюдаю.
     
  • 1.21, Аноним, 22:12, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    подскажите как добиться, чтобы в плазме он выглядел как на первой картинке по у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.59, thresh, 00:37, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > подскажите как добиться, чтобы в плазме он выглядел как на первой картинке?
    > по умолчаню подгружается гтк-интерфейс а-ля вин95 и глаза от такого вытекают
    > и курсор еще тоже меняется

    На каком дистрибутиве это проявляется?

     
  • 1.34, Sunderland93, 22:49, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ещё в этом выпуске появилась начальная поддержка Wayland, а интерфейс теперь на Qt5!
     
     
  • 2.45, анонист, 23:43, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Благовестник! Аллилуйя!
     
  • 1.37, Андрей, 23:15, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не верю: он таки вышел!

    Смотрю на список изменений - такие противоречивые впечатления:

    > - Поддержка проброса звука через HDMI для HD-кодеков, подобных E-AC3, TrueHD и DTS-HD;

    Тут релиз опоздал лет этак на 5, если не больше!

    > Новые декодировщики видео AV1

    А тут впереди планеты всей!

     
  • 1.38, Gannet, 23:18, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Жаль, они, разрабы, никак не научаться сделать этот плеер не падающим постоянно.
     
     
  • 2.39, A.Stahl, 23:25, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >никак не научаться

    Ты, например, даже тся/ться никак не можешь научиться писать. А писать программы намного сложнее. Так что прояви немного понимания.

     
  • 2.43, danonimous, 23:40, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут даже список изменений долго писать, а представь - как сложно это всё запрограммировать!
     
  • 2.58, thresh, 00:34, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Жаль, они, разрабы, никак не научаться сделать этот плеер не падающим постоянно.

    Мы работаем над этим.  Для windows и mac специально для этого написали серверную и клиентскую часть сборщика и каталогизатора крэшей и включили в сборки vlc 3.0.

    Ну и в целом - падение программы - повод сходить в trac и повесить баг, приложив "thread apply all bt" из gdb --core=core vlc.

     
  • 1.44, danonimous, 23:41, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На Андройде через FTP к FreeBSD не подключается.
     
     
  • 2.53, A.Stahl, 00:27, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    KDE установи...
     
  • 1.50, Аноним, 00:16, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нужно, т.к. есть mpc qt
     
  • 1.62, Аноним, 00:39, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    жаль что на qt5 только:(
    не смогу оценить.
     

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