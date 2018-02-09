09.02.2018 21:38  Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.63, slump64, 00:48, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
Да, VLC "bloated", а MPV это синоним слова видеоплеер. От видео плеера нужно чтобы он играл видео, быстрее - лучше.
Все нужные кнопки есть, при этом они не занимают лишнее место как в VLC. В VLC 100500+ функций которыми от силы пользуешься 10ю, а платишь за все. VLC это почти что systemd в мире видеоплееров, тогда как MPV скорее runit с удобными функциями вместо ручной линковки. MPV - KISS, VLC - сатана.
|
|
|
|7.67, thresh, 00:58, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Да, VLC "bloated", а MPV это синоним слова видеоплеер. От видео плеера
> нужно чтобы он играл видео, быстрее - лучше.
> Все нужные кнопки есть, при этом они не занимают лишнее место как
> в VLC. В VLC 100500+ функций которыми от силы пользуешься 10ю,
> а платишь за все. VLC это почти что systemd в мире
> видеоплееров, тогда как MPV скорее runit с удобными функциями вместо ручной
> линковки. MPV - KISS, VLC - сатана.
Кто же мешает не ставить дополнительные модули, если они вам не нужны. Ну или не собирать, если из исходников?
|
|
|
|8.68, slump64, 01:01, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Кто же мешает не ставить дополнительные модули, если они вам не нужны.
> Ну или не собирать, если из исходников?
А что мешает не ставить дополнительные модули в systemd? Ответ - то что они туда намертво вкручены. Все дистрибутивы идут с VLC с gui по дефолту, а VLC без gui проигрывает MPV по всем параметрам.
|
|5.61, thresh, 00:39, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
> А что не вкусовщина? Есть хоть одна причина юзать VLC > MPV?
А про какие кнопки речь?
В целом стоит понимать, что мы -- волонтеры, и, очевидно, дизайнеров профессиональных среди нас нет - мы в основном профессиональные программисты и инженеры. Глупо ожидать, что программист нарисует что-то красиво - но если вы талант, то прошу помочь.
|
|1.3, A.Stahl, 21:44, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Жаль что они всё никак не соберутся починить "белый экран". Других претензий к этому плееру у меня нет, но этой претензии уже очень много лет и пока нет оснований рассчитывать на исправление.
|
|1.4, llolik, 21:49, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Задействование по умолчанию OpenGL для вывода видео в Linux и BSD-системах
Наконец-то не надо делать это вручную. Именно когда включал вручную OpenGL-вывод переставал рассыпаться MKV. Аппаратное ускорение докрутили опять же.
В общем, сhangelog очень радует, в том числе и в Android версии, которой тоже пользуюсь.
|
|
|
|
|
|3.33, llolik, 22:38, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
> MKV точно перестал рассыпаться? Вы не проверяли?
Ну вот с руки заснял сейчас сижу кино смотрю (https://youtu.be/2-ByJCZJtnA). MKV 720р. С fullhd тоже ничего не сыплет. Специально для демонстрации даже VA-API отключил. Если подрубить, то и 4k нормально тянет. Процессор i5-2540m, VLC 2.2.2 из реп, вывод OpenGL GLX (если переключить на стандартный на этом же видео, даже с VA-API, стоит прыгнуть по таймлайну - видео в квадратах секунд на 15-20).
|
|1.5, FedeX, 21:50, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
|
Пользуюсь им на Mac OS, Windows и Android TV (а раньше и на Linux и еще вернусь туда чуть позже), может не самый удобный UI, медленновато стартует (как не странно на Windows и Mac OS, но не Android) но воспроизводит больше всего форматов и ИМХО наиболее стабильный из всех плееров.
|
|
|
|2.55, thresh, 00:30, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
|
> а 64битные сборки под винду позже будут?
Да, будут. В процессе выпуска релиза там нашлась нехорошая проблема, которая не проявлялась ни на одной другой платформе - бинарные сборки под win64 скоро будут доступны для скачивания.
|
|1.11, Kinoman, 22:04, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+22 +/–
|
1. Аниме 720/1080p все так же сыпется в квадраты при подключении ВНЕШНИХ дорожек?
2. Проблемы с контейнерами MKV исчезли? Последние 10 лет примерно половина HD-рипов с MKV сыпалось в квадраты на любом железе, хотя на том же SMP такого не было никогда.
3. Нормальный диалог добавления дорожек/сабов завезли? А то большей наркомании я в жизни не видел...
|
|
|
|2.56, thresh, 00:31, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+4 +/–
|
> 1. Аниме 720/1080p все так же сыпется в квадраты при подключении ВНЕШНИХ
> дорожек?
Нет.
> 2. Проблемы с контейнерами MKV исчезли? Последние 10 лет примерно половина HD-рипов
> с MKV сыпалось в квадраты на любом железе, хотя на том
> же SMP такого не было никогда.
MKV в VLC очень сильно переработали - теперь над этим трудится один из авторов libmatroska и спецификации Matroska в целом.
> 3. Нормальный диалог добавления дорожек/сабов завезли? А то большей наркомании я в
> жизни не видел...
drag'n'drop отлично работает.
|
|
|
|3.64, Kinoman, 00:49, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Спасибо, это приятные новости. А есть Appimage? А то хочется потестить, а в системе 2я версия и выше не обновляется, да и хотелось бы Appimage, чтобы было 2 отдельных версии.
|
|
|
|4.66, thresh, 00:57, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Спасибо, это приятные новости. А есть Appimage? А то хочется потестить, а
> в системе 2я версия и выше не обновляется, да и хотелось
> бы Appimage, чтобы было 2 отдельных версии.
Нет, под Linux - от нас (ну, меня :) ) только snap, или от мантейнера любимого дистрибутива.
Лично мне appimage не нравится отсутствием сэндбокса приложения из коробки. В этом смысле snap и flatpak лучше - но flatpak не умеет выдавать доступ приложениям до устройств типа cdrom/dvd/bluray. Когда научатся - тогда и подумаем в сторону упаковки в него.
|
|1.17, Gringo, 22:10, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Ubuntu 16.04, VLC 2.2.2 - при непонятных обстоятельствах (работе в браузере?) по возвращению в окно плеера (пока фильм стоял на паузе) пропадает курсор при переносе в область видео - невозможно сделать "на весь экран". Можно распахнуть на максимальный размер с панелью, но именно мышкой на весь экран без рамок не получится, надо перезапускать плеер.
|
|
|
|2.57, thresh, 00:32, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Ubuntu 16.04, VLC 2.2.2 - при непонятных обстоятельствах (работе в браузере?) по
> возвращению в окно плеера (пока фильм стоял на паузе) пропадает курсор
> при переносе в область видео - невозможно сделать "на весь экран".
> Можно распахнуть на максимальный размер с панелью, но именно мышкой на
> весь экран без рамок не получится, надо перезапускать плеер.
Попробуйте версию из snap store.
|
|
|
|2.59, thresh, 00:37, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> подскажите как добиться, чтобы в плазме он выглядел как на первой картинке?
> по умолчаню подгружается гтк-интерфейс а-ля вин95 и глаза от такого вытекают
> и курсор еще тоже меняется
На каком дистрибутиве это проявляется?
|
|1.37, Андрей, 23:15, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Не верю: он таки вышел!
Смотрю на список изменений - такие противоречивые впечатления:
> - Поддержка проброса звука через HDMI для HD-кодеков, подобных E-AC3, TrueHD и DTS-HD;
Тут релиз опоздал лет этак на 5, если не больше!
> Новые декодировщики видео AV1
А тут впереди планеты всей!
|
|
|
|2.58, thresh, 00:34, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Жаль, они, разрабы, никак не научаться сделать этот плеер не падающим постоянно.
Мы работаем над этим. Для windows и mac специально для этого написали серверную и клиентскую часть сборщика и каталогизатора крэшей и включили в сборки vlc 3.0.
Ну и в целом - падение программы - повод сходить в trac и повесить баг, приложив "thread apply all bt" из gdb --core=core vlc.
|