09.02.2018 21:38  Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0

После трёх лет разработки увидела свет новая значительная ветка медиапроигрывателя VLC 3.0.0. Готовые сборки сформированы для Linux, *BSD, macOS, Windows, Xbox, iOS, Windows Phone, Android. Для Ubuntu подготовлен самодостаточный пакет в формате Snap. Варианты для настольных систем и мобильных платформ построены на основе одного общего ядра - libVLC, обеспечивающего поддержку форматов видео и звука. Ключевые улучшения: Задействование по умолчания механизмов аппаратного декодирования видео и ускорения вывода на экран. Поддержка аппаратного декодирования HEVC через DxVA2, D3D11, OMX и MediaCodec (Android). Поддержка аппаратного декодирования MPEG-2 и VC1/WMV3 на платформе Android. Задействование аппаратных возможностей для устранения чересстрочности, регулировки резкости и цветности, доступных через VA-API, CoreImage, D3D9 и D3D11;

Новая система декодирования видео и отрисовки через VA-API для Linux. Задействование по умолчанию OpenGL для вывода видео в Linux и BSD-системах;

Возможность воспроизведения видео высокой чёткости с разрешением 4K и 8K;

Поддержка видео с широким динамическим диапазоном (HDR) и качеством цветопередачи 12-бит на канал;

Поддержка показа сферических панорамных фотографий и пространственного видео, снятых в режиме 360 градусов, что позволяет рассмотреть не только происходящее перед камерой, но и вокруг снимающего. Для управления поворотом виртуальной камеры можно использовать клавиатуру или мышь. Поддерживается масштабирование и несколько режимов свёрнутого просмотра (взгляд на шар и взгляд изнутри шара);

Поддержка 3D-звука с числом каналов более 8 и режима сферического объёмного звучания Ambisonics, востребованного в системах виртуальной реальности;

Поддержка проброса звука через HDMI для HD-кодеков, подобных E-AC3, TrueHD и DTS-HD;

Поддержка BD-J (BluRay Java), определяющего средства для организации интерактивного взаимодействия на языке Java для дисков Blu-Ray;

Возможность навигации по содержимому файловой системы сетевых дисков и NAS в локальной сети, доступных через протоколы SMB, FTP, SFTP и NFS;

Новая система отрисовки субтитров с возможностью корректировки размера субтитров на лету, поддержкой сложных начертаний и смены шрифтов. Добавлена поддержка субтитров в форматах webVTT (с оформлением через CSS), TTML, EIA-608/708 в MP4/mov, HDMV (субтитры BluRay) и SBV;

Возможность вещания через устройства Chromecast, в том числе с применением форматов, которые не имеют встроенной поддержки в Chromecast;

Улучшение поддержки медиаконтейнеров: переработаны распаковщики контента MP4, PS и TS. Расширена поддержка MKV. Добавлена поддержка HD-DVD .evo;

Новые декодировщики видео AV1, Daala, OggSpots. Добавлены декодировщики для форматов TDSC, Canopus HQX, Cineform, SpeedHQ, Pixlet, QDMC и FMVC;

Новый декодировщик звука для MPEG-1 & 2 (I, II, III) и MPEG 2.5 на базе libmpg123;

Новый декодировщик изображений в формате BPG на базе libbpg;

Встроен фильтр для преобразования частоты кадров (FPS) в видео;

Поддержка API вывода звука мобильной платформы Tizen;

Ускорены операции смены позиции в видеопотоке;

Поддержка проброса звука в форматах EAC3 и TRUEHD для PulseAudio. Добавлен модуль с фильтром преобразования звуковых форматов и изменения частоты дискретизации, использующий библиотеку SoX Resampler. Добавлен звуковой фильтр Binauralizer с поддержкой пространственного звука Ambisonics или 5.1/7.1. Добавлен модуль для сдвига высоты тона;

В сборке для Android добавлена поддержка режима PiP (картинка в картинке), обеспечено определение файлов со списками воспроизведения, добавлена поддержка платформы Android Auto для автомобильных информационно-развлекательных систем, задействовано аппаратное декодирование HEVC через API MediaCodec, переработан код вывода видео, обеспечена возможность проброса звука через HDMI/SPDIF для WASAPI (AC3/DTS/DTSHD/EAC3/TRUEHD), полностью переписан вывод звука через API AudioTrack.



