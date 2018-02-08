08.02.2018 23:20  В openSUSE Leap 15 будет предложен сеанс KDE на базе Wayland

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|5.16, Николай, 08:58, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Слишком много философии...
Не стоит воспринимать эту отсылку слишком серьёзно. HG2G произведение юмористическое.
Элон Маск в своём космо-родстере сделал отсылку туда же фразой "Don't panic". Этот факт упоминается я по ссылке, которую я привёл. Люди развлекаются.
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|1.11, Ананан, 04:47, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Немного потыкал вяленого под неоном, вполне сносно уже например для браузерных посиделок, но баги ещё есть. Например увеличенный указатель мыши при наведении на панель задач. Но намного лучше чем был ещё пол года назад.
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