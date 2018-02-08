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08.02.2018 23:20  В openSUSE Leap 15 будет предложен сеанс KDE на базе Wayland

Разработчики проекта openSUSE сообщили о решении поставки в базовом составе следующего выпуска дистрибутива openSUSE Leap 15 пользовательского окружения KDE Plasma 5.12 с сеансом на базе Wayland (пользователь сможет выбрать между сеансами X11 и Wayland, но по умолчанию останется X11).



  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2018...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.12
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 42.3
  4. OpenNews: Проект openSUSE анонсировал Tumbleweed Snapshots
  5. OpenNews: Бета-выпуск openSUSE Leap 15
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde, opensuse, wayland
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  • 1.1, Аноним, 23:39, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А разве не любые свежие пятко-кеды можно надеть на вяленого?
     
     
  • 2.7, Pinkie, 00:13, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Можно и несвежие натянуть. Речь о том что пакет по дефолту установлен будет.
     
  • 1.2, Аноним, 23:47, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Как в кедовском дельфине размонтировать sftp шару?
     
  • 1.8, Аноним, 00:34, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Они решили окончательно всех запутать и после версии 42 выпустят 15.0?
     
     
  • 2.12, KhabMan, 07:38, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Я до сих пор не понимаю, с какого потолка они взяли число 42...
     
     
  • 3.13, Аноним, 08:12, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ответ же на главный вопрос и на твой тоже.
     
  • 3.14, Николай, 08:16, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    http://bit.ly/2si4BF4
     
     
  • 4.15, KhabMan, 08:18, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Слишком много философии...
     
     
  • 5.16, Николай, 08:58, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Слишком много философии...

    Не стоит воспринимать эту отсылку слишком серьёзно. HG2G произведение юмористическое.
    Элон Маск в своём космо-родстере сделал отсылку туда же фразой "Don't panic". Этот факт упоминается я по ссылке, которую я привёл. Люди развлекаются.

     
  • 1.11, Ананан, 04:47, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Немного потыкал вяленого под неоном, вполне сносно уже например для браузерных посиделок, но баги ещё есть. Например увеличенный указатель мыши при наведении на панель задач. Но намного лучше чем был ещё пол года назад.
     
     
  • 2.17, Онаним, 09:01, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Но зачем?
     
  • 1.21, Аноним, 11:56, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего декорации такие одинаковые?
     

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