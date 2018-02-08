08.02.2018 23:20  В openSUSE Leap 15 будет предложен сеанс KDE на базе Wayland

> Слишком много философии... Не стоит воспринимать эту отсылку слишком серьёзно. HG2G произведение юмористическое.

Элон Маск в своём космо-родстере сделал отсылку туда же фразой "Don't panic". Этот факт упоминается я по ссылке, которую я привёл. Люди развлекаются.

