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07.02.2018 18:27  Выпуск десктоп-окружения MATE 1.20, форка GNOME 2

После 11 месяцев разработки доступен релиз десктоп-окружения MATE 1.20, в рамках которого продолжено развитие кодовой базы GNOME 2.32 с сохранением классической концепции формирования рабочего стола. Выпуск сфокусирован на завершении перехода на GTK3+, переводе различных частей MATE на новые библиотеки и замене устаревших компонентов. Установочные пакеты с MATE 1.20 в ближайшее время будут подготовлены для Arch Linux, Linux Mint, Debian, Ubuntu, Fedora, Mageia, Slackware и openSUSE.

При подготовке новой ветки основное внимание было уделено стабилизации кодовой базы, замены устаревшего кода и модернизации различных подсистем. Наиболее существенным улучшением является адаптация MATE для работы на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Ключевые новшества:

  • Поддержка экранов HiDPI с обеспечением динамического масштабирования содержимого и изменения размера экранной области без необходимости завершения активного сеанса. Параметры HiDPI также передаются Qt-приложениям, обеспечивая их качественную интеграцию в окружение на базе GTK+;
  • В оконный менеджер Marco (форк Metacity) добавлена поддержка X11-расширений DRI3 (Direct Rendering Infrastructure) и XPresent, задействование которых позволяет существенно поднять производительность вывода графики (FPS) в играх. DRI3 предоставляет доступ к устройству DRM (Direct Rendering Manager), позволяет задействовать технологию DMA-BUF, совместно использовать пиксельные буферы DRM и фьютексы между клиентом и сервером. XPresent предоставляет композитному менеджеру средства для копирования или собственной обработки пиксельных карт для перенаправленного окна, синхронизации с кадровым гасящим импульсом (vblank), что даёт клиенту возможность заранее узнать какая пиксельная карта будет использоваться в следующем кадре.
  • В Marco также добавлен режим мозаичной (tiling) привязки углов окон при перемещении окна мышью;
  • В режиме переключения межу запущенными приложениями (Alt + tab) в списке задач теперь можно перемещаться, используя стрелки управления курсором;
  • Добавлены горячие клавиши для перемещения окна на другой монитор;
  • Добавлена поддержка обработчиков глобального меню, таких как vala-panel-appmenu;
  • В панели задач существенно улучшена поддержка спецификации Status Notifier Items (SNI) для отображения состояния приложений на панели и предоставления доступа к типовым операциям программы;
  • При формировании секции избранных каталогов в файловом менеджере и диалогах работы с файлами теперь учитывается файл с закладками GTK3+ ( ~/.config/gtk-3.-/bookmarks);
  • В эмулятор терминала добавлена возможность установки фоновых изображений, добавлена тема оформления solarized и представлены горячие клавиши для переключения между вкладками;
  • Значительно переработан просмотрщик документов Atril, в том числе добавлены возможности для людей с ослабленным зрением и поддержка caret-навигации (с использованием курсора). В интегрированном minizip добавлена поддержка программ сжатия, применяемых в BSD-системах;
  • Удалён апплет Invest, который находился в неработоспособном состоянии из-за прекращения поддержки необходимого для его работы API в Yahoo;
  • Обеспечено корректное отображение апплетов на панели с применением масштабирования;
  • В системе тем оформления полностью реализованы все классы стилей, предоставляемые в GTK 3.22;
  • В программу работы с архивами Engrampa добавлена поддержка шифрованных архивов 7z;
  • В MATE Sensors Applet добавлена поддержка подсистемы udisks2;
  • В хранителе экрана добавлена поддержка применяемой в OpenBSD системы аутентификации;
  • Подняты требования к сборочным зависимостям: GTK 3.22 и GLib 2.50.


  1. Главная ссылка к новости (http://mate-desktop.org/blog/2...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.18, форка GNOME 2
  3. OpenNews: Выпуск Brisk Menu 0.5.0, альтернативного меню для рабочего стола MATE
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.16, форка GNOME 2
  5. OpenNews: Ubuntu MATE переходит на GTK3+
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mate
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  • 1.1, Аноним, 18:35, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ура🍓
     
     
  • 2.30, Аноним, 19:49, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –11 +/
    Большое количество окружений, это одновременно и огромный плюс и огромный минус ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Аноним, 20:39, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Большое количество пытающихся сумничать анонимов 8212 это одновременно и огро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, Джон Ленин, 21:40, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    +- = ЭСК0БАР
     
  • 3.47, VINRARUS, 21:27, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    По твоему эта армия должна иметь 1 лицо https upload wikimedia org wikipedia... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 18:35, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Лучшее DE после KDE!
     
     
  • 2.5, Sunderland93, 18:42, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Полностью согласен!
     
  • 2.28, Аноним, 19:47, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Анононша, ты в слове вместо сделал очень много ошибок и у тебя получилось пос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, VINRARUS, 21:29, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    "Худшее DE вместо KDE"?
     
  • 1.3, Аноним, 18:36, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто нибудь щупал новую версию Какое потребление памяти В новости об очередном ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Ананас, 19:01, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Давно не заваривал мате, хороший и лёгкий на вкус чай ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, A.Stahl, 19:07, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот только мате это такой же чай, как КДЕ это МАТЕ.
     
  • 3.21, Аноним, 19:23, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    200М с копейками вся система выйдет
     
     
  • 4.27, 0x0, 19:39, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ОоО В минус что-ли (т.е. в swap :))?
     
  • 2.20, Анончик, 19:22, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Больше, больше жрет. Меньше kde жрет только крыса. С тех давних пор как второгном стал мате - он не получил по сути новых фич, но стал жрать в 3 раза больше и поимел уродства от gtk3.
     
     
  • 3.34, Аноним, 20:01, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А иначе не бывает, увы Все мы знаем, почему Потому что Шляпа и Ко Крыса тоже ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.39, Хряк, 20:13, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему в каждой новости о DE так возбуждаются по поводу потребления памяти? Неужели сотня мегабайт настолько критичный параметр при сравнении DE? Я понимаю еще утечки памяти, но сравнивают то после запуска системы.
     
     
  • 3.45, winorun, 20:47, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, если у тебя 1ГБ оперативы и что мате что гном(Который еще и падает со слетом всех настроек) не позволяют даже в интернет выйти, так как опера сжирает все остальное то это печально. За что кедам отдельный плюс(Они и правда жрут меньше, только Kwin падать начал).
     
     
  • 4.56, Аноним, 22:35, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как вы вообще на этом своём линуксе, да ещё и на таких ваших компьютерах в интер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.58, Аноним, 22:59, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хоть я и не предыдущий оратор, спрашивавший про влияние сотни мегабайт, но всё ж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, DerRoteBaron, 18:51, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Как оно сейчас?
    То, что я видел в девятом дебиане, мягко говоря криво и неудобно в использовании
     
     
  • 2.17, A.Stahl, 19:05, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Может тебе просто нужно другое ДЕ Со времён второгнома принципиально ничего с т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, iPony, 18:52, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Выглядит страшненько
     
     
  • 2.14, Ананас, 18:59, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну да, можно изкоробочный фейс и поддизайнить немного По одёжке встречают, как ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Анончик, 19:23, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Парадокс - но KDE легче чем сабж.
     
     
  • 4.41, Ананас, 20:29, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я пользовался GNOME 2, этот не измерял ныне, если честно.
     
  • 2.35, Аноним, 20:04, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ибо дефолтненько Ты просто не видел годные темы к нему Точно такая же была пер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.62, QuAzI, 23:30, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, расскажи как затвикал Awesome, хоть что-то интересное в треде
     
  • 1.11, Аноним, 18:56, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    При наличии Budgie не вижу смысла в этом DE Разве что файловый менеджер лучше ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 18:57, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поддержка экранов HiDPI - то есть они просто присунули гуй для управлени скейли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, trolleybus, 19:31, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, с разрешением 2560x_1140_ вряд ли вообще кому-то нужно работать
     
  • 2.25, Nane, 19:33, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И как ты себе представляешь перемещение окон разных приложений между этими, не очень то и HiDP, мониторами? Емнип ты говоришь про те же ~ 96-111 PPI.
     
     
  • 3.29, Аноним, 19:48, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    примерно 96 и 210 в моем случае
     
     
  • 4.36, Аноним, 20:08, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати есть инструмент Dippi https medium com cassidyjames introducing-dippi-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.54, Аноним, 22:04, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    https www kde org announcements plasma-5 11 dual-monitor-dpi-change-wayland jp... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 19:18, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Жалко что не развивают Xfce Л Торвальдс использует Xfce, хотя бы в благодарност... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Анончик, 19:36, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >использует Xfce

    А разве не третьегном? Что ему красношапка прикажет - то и будет использовать.

     
     
  • 3.42, Аноним, 20:32, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кросношапка Вы думаете он под этими p s он под д к ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.33, Alen, 19:56, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Думаешь вообще, что предлагаещь? Если у них будет столько денег они начнут пилить новую версию в стиле третьегнома со всеми свистоперделками и блекджеками и тд. Все это начнет жрать гигобайты памяти и это будет подаваться как новая фича.
     
     
  • 3.40, A.Stahl, 20:14, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Они"? Судя по темпам развития ХФЦЕ, там один разработчик, да и тот развивает проект лишь в свободное от трёх работ и добровольной общественной нагрузки время.
     
  • 2.46, Аноним, 20:50, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Там можно развивать только xfmpc и midori Все остальное просто работает ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, Аноним, 19:31, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    MATE для работы на экранах с высокой плотностью пикселей HiDPI И зачем это ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Аноним, 19:55, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У Elementary OS хорошая поддержка HiDPI https medium com elementaryos tagged ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.37, Аноним, 20:10, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Толсто же. Учитывая, что все идет в сторону высоких разрешений.
     
  • 2.55, Аноним, 22:31, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    CGA ЭЛТ 14" наше всё?
     
  • 1.32, vpdatlant, 19:56, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    давно пора
     
  • 1.38, Аноним, 20:12, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отлично Поздравляю всех причастных 127827 Юзаю его с самого начала С тех п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, Аноним, 20:44, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На убунте 17.10 придет обновой? Или только в 18.04?
     
  • 1.49, VINRARUS, 21:36, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Вообще не понял смысла существования MATE под GTK3 Это как телега с 5 метровым... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.51, Аноним84701, 21:56, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вообще не понял смысла существования MATE под GTK3.
    > Это как телега с 5 метровым спойлером.

    Я вот тоже самим мейтом не пользуюсь, но исправно их гтк3-тему(TraditionalOk) тырю.
    Потому что оригинальная, серая Adwaita для приложений на гтк3 -- лично меня совсем не прельщает.
    А с поддерживаемыми альтернативами, благодаря трудолюбивому, регулярному, упорному ломанию и переделыванию ГТК3 с каждым релизом -- совсем не густо.

    Поэтому существование даже только  "Для предоставления одному умному, красивому и скромному анониму опеннета, годной и поддерживаемой светлой темы, без надобности регулярного гуглежа оным анонимом, очередного форка-форка заброшенного форка, заброшенной <понравившаяся тема, автор(ы) которой после очередной переломки плюнули> или правок ручками" считаю вполне оправданным и полезным!

     
  • 1.52, Аноним, 21:58, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сравниваю с XFCE Уже наверное полгода дома использую Ни одного плюса к XFCE та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.53, A.Stahl, 22:02, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >полгода дома использую

    Но зачем? Если тебя устраивает ХФЦЕ, то зачем было вообще ставить МАТЕ?

     
  • 2.59, Аноним, 23:01, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А я вот недавно решился и поставил поковырять Дебиан с XFCE и был удивлен количе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.57, d000, 22:56, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не зашёл Mate. Cinnamon как-то приятнее на вид.
     
  • 1.60, Дуплик, 23:14, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Лучше бы GNOME пилили.
     
  • 1.61, Аноним, 23:30, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лушче Lumina нету. Лёгкая, простая в настройке и стабильная как freeBSD
     
  • 1.63, Астролог, 23:40, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    с грустью.
    интересно кто быстрее сдохнет
    - энтузиазизм красношапкиных
    - или макаккинизм товарищей?

    жду форка gtk - enemy 1/0,
    и порта wayland на xorg.

     

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