07.02.2018 18:27  Выпуск десктоп-окружения MATE 1.20, форка GNOME 2

После 11 месяцев разработки доступен релиз десктоп-окружения MATE 1.20, в рамках которого продолжено развитие кодовой базы GNOME 2.32 с сохранением классической концепции формирования рабочего стола. Выпуск сфокусирован на завершении перехода на GTK3+, переводе различных частей MATE на новые библиотеки и замене устаревших компонентов. Установочные пакеты с MATE 1.20 в ближайшее время будут подготовлены для Arch Linux, Linux Mint, Debian, Ubuntu, Fedora, Mageia, Slackware и openSUSE. При подготовке новой ветки основное внимание было уделено стабилизации кодовой базы, замены устаревшего кода и модернизации различных подсистем. Наиболее существенным улучшением является адаптация MATE для работы на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Ключевые новшества: Поддержка экранов HiDPI с обеспечением динамического масштабирования содержимого и изменения размера экранной области без необходимости завершения активного сеанса. Параметры HiDPI также передаются Qt-приложениям, обеспечивая их качественную интеграцию в окружение на базе GTK+;

В оконный менеджер Marco (форк Metacity) добавлена поддержка X11-расширений DRI3 (Direct Rendering Infrastructure) и XPresent, задействование которых позволяет существенно поднять производительность вывода графики (FPS) в играх. DRI3 предоставляет доступ к устройству DRM (Direct Rendering Manager), позволяет задействовать технологию DMA-BUF, совместно использовать пиксельные буферы DRM и фьютексы между клиентом и сервером. XPresent предоставляет композитному менеджеру средства для копирования или собственной обработки пиксельных карт для перенаправленного окна, синхронизации с кадровым гасящим импульсом (vblank), что даёт клиенту возможность заранее узнать какая пиксельная карта будет использоваться в следующем кадре.

В Marco также добавлен режим мозаичной (tiling) привязки углов окон при перемещении окна мышью;

В режиме переключения межу запущенными приложениями (Alt + tab) в списке задач теперь можно перемещаться, используя стрелки управления курсором;

Добавлены горячие клавиши для перемещения окна на другой монитор;

Добавлена поддержка обработчиков глобального меню, таких как vala-panel-appmenu;

В панели задач существенно улучшена поддержка спецификации Status Notifier Items (SNI) для отображения состояния приложений на панели и предоставления доступа к типовым операциям программы;

При формировании секции избранных каталогов в файловом менеджере и диалогах работы с файлами теперь учитывается файл с закладками GTK3+ ( ~/.config/gtk-3.-/bookmarks);

В эмулятор терминала добавлена возможность установки фоновых изображений, добавлена тема оформления solarized и представлены горячие клавиши для переключения между вкладками;

Значительно переработан просмотрщик документов Atril, в том числе добавлены возможности для людей с ослабленным зрением и поддержка caret-навигации (с использованием курсора). В интегрированном minizip добавлена поддержка программ сжатия, применяемых в BSD-системах;

Удалён апплет Invest, который находился в неработоспособном состоянии из-за прекращения поддержки необходимого для его работы API в Yahoo;

Обеспечено корректное отображение апплетов на панели с применением масштабирования;

В системе тем оформления полностью реализованы все классы стилей, предоставляемые в GTK 3.22;

В программу работы с архивами Engrampa добавлена поддержка шифрованных архивов 7z;

В MATE Sensors Applet добавлена поддержка подсистемы udisks2;

В хранителе экрана добавлена поддержка применяемой в OpenBSD системы аутентификации;

Подняты требования к сборочным зависимостям: GTK 3.22 и GLib 2.50.



