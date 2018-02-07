07.02.2018 18:27  Выпуск десктоп-окружения MATE 1.20, форка GNOME 2

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|2.39, Хряк, 20:13, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Почему в каждой новости о DE так возбуждаются по поводу потребления памяти? Неужели сотня мегабайт настолько критичный параметр при сравнении DE? Я понимаю еще утечки памяти, но сравнивают то после запуска системы.
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|3.45, winorun, 20:47, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да, если у тебя 1ГБ оперативы и что мате что гном(Который еще и падает со слетом всех настроек) не позволяют даже в интернет выйти, так как опера сжирает все остальное то это печально. За что кедам отдельный плюс(Они и правда жрут меньше, только Kwin падать начал).
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|2.33, Alen, 19:56, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Думаешь вообще, что предлагаещь? Если у них будет столько денег они начнут пилить новую версию в стиле третьегнома со всеми свистоперделками и блекджеками и тд. Все это начнет жрать гигобайты памяти и это будет подаваться как новая фича.
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|3.40, A.Stahl, 20:14, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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"Они"? Судя по темпам развития ХФЦЕ, там один разработчик, да и тот развивает проект лишь в свободное от трёх работ и добровольной общественной нагрузки время.
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|2.51, Аноним84701, 21:56, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Вообще не понял смысла существования MATE под GTK3.
> Это как телега с 5 метровым спойлером.
Я вот тоже самим мейтом не пользуюсь, но исправно их гтк3-тему(TraditionalOk) тырю.
Потому что оригинальная, серая Adwaita для приложений на гтк3 -- лично меня совсем не прельщает.
А с поддерживаемыми альтернативами, благодаря трудолюбивому, регулярному, упорному ломанию и переделыванию ГТК3 с каждым релизом -- совсем не густо.
Поэтому существование даже только "Для предоставления одному умному, красивому и скромному анониму опеннета, годной и поддерживаемой светлой темы, без надобности регулярного гуглежа оным анонимом, очередного форка-форка заброшенного форка, заброшенной <понравившаяся тема, автор(ы) которой после очередной переломки плюнули> или правок ручками" считаю вполне оправданным и полезным!
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