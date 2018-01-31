31.01.2018 10:26  Началось бета-тестирование Solaris 11.4

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|1.7, rezdm, 12:09, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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А где-нибудь хостинг на солярке сейчас есть?
Давноооо был хостер, который давал зону в оупенсолярис, но то время давноооо прошло.
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|3.29, пох, 15:15, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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не выиграл а проиграл, не волгу, а сто рублей.
Поскольку и не zones, а банальный kvm. Ну и на x86, разумеется.
Ненужнейшее ненужно, да еще в исполнении компании-кидалы.
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|4.51, sncsdjcnsdc, 17:56, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что, простите? Сложилось ощущение, что коммент написан просто ради того, чтобы что-то написать - хостингом Joyent вы явно не пользовались, потому что Zones там доступны, в том числе LX zones (трансляция линуксовых sys call'ов).
> в исполнении компании-кидалы.
Расскажите подробнее, что вы под этим подразумеваете.
Кто кого кинул?
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|3.26, km, 14:39, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А зачем сейчас использовать OS/2? Ну кроме запуска специально написанного под неё софта. Просто интересно, её ещё используют как рабочую систему?
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|4.27, Ю.Т., 14:47, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А зачем сейчас использовать OS/2? Ну кроме запуска специально написанного под неё
> софта. Просто интересно, её ещё используют как рабочую систему?
Думаю, если пользоваться прикладным ПО в составе наподобие "браузер + опеноффис", то и большой разницы с прочими настолками не будет.
Это если она поставилась (неужели там до сих пор куски на 16 бит?).
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|6.36, Andrey Mitrofanov, 15:59, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>там до сих пор куски на 16 бит?).
>вой некрофилов с некрожелезом. У
> Да и 16 бит еще более Ъ, чем 32. Почувствуй себя нехипстером!
Речь совершенно не про то, не возбуждайтесь.
У IBM с Микрософтом (да!) совершегго отдельный интим с 16-битным кодом в 32-битной OS/2.
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|4.47, Ю.Т., 17:25, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Чем крута?
Была ли она когда-то крута (в 10-й серии), узнать не довелось.
Но впечатление проработанности, "вылизанности" помню отлично.
Может, не испортили.
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|3.50, SysA, 17:50, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Оно ещё живое!? (Я уж думал, что похоронили проект.)
> Похоронят, один буду на ней до самой смерти. Попробуйте. Вы даже не
> представляете как она крута.
Она была крута только на СПАРКе, а на других платформах уже не имеет смысла.
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|1.16, PnDx, 12:57, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> поддержка вызовов e reflink() и reflinkat()
Сдержанное "ура". Появился шанс увидеть это в ZoL (тамошние ребята такого уровня код не тянут, сколько их IBM не корми). /И прощай последний юз-кейс BTR/
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|3.23, PnDx, 13:41, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Откуда шанс, если тамошние ребята такого уровня код не тянут, а исходник
> им не дадут?
Есть слабая надежда, что таки дадут. IBM тянет ZoL под люстру, эти могут и договориться.
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|2.20, Ю.Т., 13:07, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> поддержка вызовов e reflink() и reflinkat()
> Сдержанное "ура". Появился шанс увидеть это в ZoL (тамошние ребята такого уровня
> код не тянут, сколько их IBM не корми). /И прощай последний
> юз-кейс BTR/
Поясните, пожалуйста. В поиске выскакивает явное не то.
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|3.22, PnDx, 13:38, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Поясните, пожалуйста. В поиске выскакивает явное не то.
"cp --reflink=…"
До этого релиза zfs'ники мычали традиционное "не нужно".
Мне (внезапно) понадобилось до такой степени, что один проект выпустил с btrfs. (Грубая оценка для рисков: в числителе — трудозатраты, в знаменателе — ценность потенциально продолбанных данных.)
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|1.30, pavlinux, 15:22, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Добавлена возможность гранулированного ограничения доступа через привязку
> меток к файлам и каталогом и предоставление доступа отдельным процессам;
Из Astra Linux спи...онерили
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|3.34, pavlinux, 15:32, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В теории это "всегда было". В реальности всё пошло из методов документооборота спец. служб.
Напр. в авиационном КБ, работая в отделе IT, и даже имея 1 уровень доступа, тебе хрен кто даст
документацию по сборке КАБ-1500 (бомба такая).
Точнее дадут, но надо будет сочинение написать "Зачем мне это надо"
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|3.53, Anonymoustus, 18:05, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не печаль ниразу, на меня этот CDE нводил тоску своей убогостью еще
> во времена SUN, ты его предлагаешь тащить в 2018?
> facepalm.tar.gz
О вкусах не спорят. Я люблю в компьютерах быстрые и лёгкие вещи. Например, CDE. А GNOME 3 и KDE 5 это же тихий ужас. Запустил прямо только что, работает, образ новой Солярки, сделанный Ораклом. И как это комментировать? Без ничего, без малейшей полезной нагрузки сожран гигабайт памяти. На что? Зачем? Почему? Доколе? Тут же рядом десятая Солярка (с CDE) — полноценная работоспособная ОС на 512 МБ памяти. Про девятую, пожалуй, не буду.
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|4.54, Anonimus, 18:19, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> О вкусах не спорят. Я люблю в компьютерах быстрые и лёгкие вещи.
> Например, CDE. А GNOME 3 и KDE 5 это же тихий
> ужас. Запустил прямо только что, работает, образ новой Солярки, сделанный Ораклом.
> И как это комментировать? Без ничего, без малейшей полезной нагрузки сожран
> гигабайт памяти. На что? Зачем? Почему? Доколе? Тут же рядом десятая
> Солярка (с CDE) — полноценная работоспособная ОС на 512 МБ памяти. Про девятую,
> пожалуй, не буду.
А WinХР до сервиспаков как на 128 МБ бегал, ничего не тормозило, фотошоп и корел и ИЕ там с офисом одновременно робили, никаких проблем. Молод был и я, и этим писюном все ночи напролет ворочил юных дам, теперь старушек еле-еле на полшишки в месяц раз...
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