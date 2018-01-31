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31.01.2018 10:26  Началось бета-тестирование Solaris 11.4

Спустя почти три года с момента прошлого выпуска компания Oracle сформировала бета-выпуск операционной системы Solaris 11.4. Для загрузки подготовлены установочные образы для архитектур x86_64 и SPARC, а также срез репозитория пакетов.

Основные новшества:

  • Добавлен инструментарий для изолированного запуска привилегированных и непривилегированных приложений, позволяющий ограничить доступ приложения к локальным ресурсам с учётом контекста использования данной программы. Например, администратору БД можно предоставить возможность работы только с выборочными базами данных, запретив доступ к файлам остальных БД. Настройка изолированных окружения производится утилитой sandboxadm, а для запуска приложений в этих окружениях предложена команда sandbox;
  • Добавлен новый механизм для автоматической защиты ключевых приложений и ядра системы при помощи технологии Oracle SPARC Silicon Secured Memory, предоставляющей аппаратные механизмы для защиты программ от несанкционированного доступа к памяти (используется техника установки и проверки меток для выделенной памяти и обращающихся к ней указателей). Режим по умолчанию включен для ядра, а для приложений может быть активирован при помощи утилиты sxadm;
  • Для архитектуры x86 добавлена поддержка режима UEFI Secure Boot и возможность защищённой сетевой загрузки из внешних сетей (WANboot);
  • Упрощены сборка, управление внесением изменений и запуск защищённых сервисов в окружениях, не меняющих своё состояние (read-only);
  • Улучшены средства для миграции изолированных зон между разными системами при помощи совместно используемых хранилищ, таких как NFS. Добавлена функция реконфигурации зоны на лету (live), позволяющая добавлять данные без перезагрузки. Обеспечена возможность установки порядка загрузки зон через определение зависимостей между зонами;
  • Добавлена возможность гранулированного ограничения доступа через привязку меток к файлам и каталогом и предоставление доступа отдельным процессам;
  • Из OpenBSD 5.5 портирован код пакетного фильтра PF, который пришёл на смену пакетному фильтру IP Filter (IPF). Также перенесён демон pflogd для сохранения данных о трафике (содержимом пакетов) и ftp-proxy для создания прокси-сервисов для доступа к FTP c пробросом соединений через NAT;
  • Добавлена поддержка cloudbase-init для начальной настройки гостевых систем;
  • В файловой системе ZFS улучшена поддержка репликации, реализуемой командой "send streams", для создания архивов и резервных копий. Добавлена поддержка потоков в RAW-режиме (позволяет передавать сжатые и зашифрованные данные) и улучшена работа дедупликации. Обеспечена возможность возобновления прерванных операций send и receive. Представлены средства для ограничения пропускной способности для операций Read и Write. Добавлена поддержка вызовов e reflink() и reflinkat() для быстрого копирования файлов без дублирования содержимого. Добавлена возможность асинхронного удаления частей ФС, позволяющая существенно ускорить выполнение операций удаления больших наборов данных;
  • Добавлены поддержка NFS Server 4.1, возможность монтирования NFSv3 поверх TCP и режим планового восстановления NFS-клиента, позволяющий снизить время простоя клиента при перезагрузке NFS-серверов. Добавлена поддержка протокола SMB 3.0;
  • Проведены оптимизации для увеличения производительности СУБД Oracle и Java;
  • Представлено новое хранилище статистики StatsStore, в котором отражаются изменения состояния системы и различные события. Для просмотра и анализа накопленной статистики, параметров системы и сведений о производительности предложен web-интерфейс Web Dashboard Analytics, наглядно отображающий информацию в форме графиков;
  • Модернизированы встроенные средства аудита безопасности и автоматизирована генерация комплаенс-отчётов. Добавлена возможность аудита на уровне отслеживания доступа к отдельным файлам, аудита верифицированной загрузки, просмотра истории выполнения привилегированных программ;
  • В системным менеджер SMF добавлен новый тип сервисов Goal , который можно использовать в качестве единого механизма для мониторинга за группой сервисов. В SMF добавлена утилита svc-create-first-boot для создания сервисов для первой загрузки. Добавлен RAD API для управления режимом автоматической установки;
  • Добавлена утилита sysadm для управления переводом системы в режим обслуживания;
  • Добавлен режим (dehydrate в archiveadm) для создания унифицированных архивов, избавленных от лишних данных (можно удалять произвольные части ОС из архива), которые позволяют сократить размер архива и упростить перемещение в другие облачные окружения;
  • В состав включена библиотека libucrypto с поддержкой механизмов для аппаратного ускорения операций шифрования. Oracle Solaris Cryptographic Framework обновлён до версии PKCS #11 v2.40 (ранее поддерживался PKCS #11 v2.20) с поддержкой цифровых подписей и шифрования на базе алгоритма AES, а также хэшей SHA-512 и протокола TLS 1.2;
  • Обеспечено повсеместное использование шифрования с возможностью получения ключей с серверов при помощи протокола OASIS KMIP (Key Management Interoperability Protocol)
  • Добавлены пакеты с LLVM/Clang, компилятором языка Go, Augeas, Cython, Python-модулем cx_Oracle, MCollective, ODPI-C (Oracle Database Programming Interface-C) и фильтрами печати paps;
  • Для разработчиков предоставлена поддержка стандарта C11, добавлена библиотека libproc для разбора /proc, расширена поддержка локали, в Dtrace и pstack добавлена поддержка отладочного формата DWARF, в DTrace добавлены провайдеры SCSI, MIB и fileops;
  • Пользовательское окружение обновлено до версии GNOME 3.24 (раньше предлагался GNOME 2.30). В графическом стеке задействован X.org Server 1.19 (был 1.14);
  • Обновлены версии программ BIND 9.10, MySQL 5.7, Open Fabric Enterprise Distribution 3.18, Oracle Instant Client 12.2, Perl 5.26, Puppet 4.10, Python 3.5, Ruby 2.3, PHP 7.1, GCC 5.5, Postfix 3.2, Samba 4.7, OpenSSH 7.6, bash 4.4, vim 8.0, Добавлена поддержка Unicode 8.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2017.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Oracle увольняет почти весь персонал, развивавший Solaris
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC
  5. OpenNews: Выпуск Solaris 11.2
  6. OpenNews: Компания Oracle анонсировала Solaris 11.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: solaris
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  • 1.7, rezdm, 12:09, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А где-нибудь хостинг на солярке сейчас есть?
    Давноооо был хостер, который давал зону в оупенсолярис, но то время давноооо прошло.
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:13, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    А зачем Если очень хочется 8212 можно попробовать накатить на VPS, хотя не ф... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, rezdm, 12:20, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да как зачем. "Шоб було".
     
  • 2.25, sncsdjcnsdc, 14:05, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть, Joyent.
    Только не на солярисе, а на опенсорсной версии его ядра (Illumos), на SmartOS.
     
     
  • 3.29, пох, 15:15, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не выиграл а проиграл, не волгу, а сто рублей.
    Поскольку и не zones, а банальный kvm. Ну и на x86, разумеется.

    Ненужнейшее ненужно, да еще в исполнении компании-кидалы.

     
     
  • 4.51, sncsdjcnsdc, 17:56, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что, простите? Сложилось ощущение, что коммент написан просто ради того, чтобы что-то написать - хостингом Joyent вы явно не пользовались, потому что Zones там доступны, в том числе LX zones (трансляция линуксовых sys call'ов).

    > в исполнении компании-кидалы.

    Расскажите подробнее, что вы под этим подразумеваете.
    Кто кого кинул?

     
     
  • 5.57, пох, 18:47, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что, простите? Сложилось ощущение, что коммент написан просто ради того, чтобы что-то
    > написать - хостингом Joyent вы явно не пользовались,

    я им сто лет не пользуюсь, но нынешний joyent выглядит вот так:

    https://www.joyent.com/pricing/cloud/compute
    а старого даже в вебархиве уже не видно.

     
  • 4.52, Аноним, 17:58, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С этого места попрошу по-подробнее - кого и когда они кинули ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.56, пох, 18:46, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    была такая компашка - TextDrive, которая и положила начало нынешней joyent когд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.39, Аноним, 16:46, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня на ней А в ней VirtualBox и в нем Windows 10 и с него пишу Так что сол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, AntonAlekseevich, 12:22, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно ещё живое!? (Я уж думал, что похоронили проект.)
     
     
  • 2.13, подрывник, 12:43, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скорее, передали желающим поработать по грантам, а потом выполняют git merge и г... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, km, 14:39, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем сейчас использовать OS/2? Ну кроме запуска специально написанного под неё софта. Просто интересно, её ещё используют как рабочую систему?
     
     
  • 4.27, Ю.Т., 14:47, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А зачем сейчас использовать OS/2? Ну кроме запуска специально написанного под неё
    > софта. Просто интересно, её ещё используют как рабочую систему?

    Думаю, если пользоваться прикладным ПО в составе наподобие "браузер + опеноффис", то и большой разницы с прочими настолками не будет.
    Это если она поставилась (неужели там до сих пор куски на 16 бит?).

     
     
  • 5.35, Аноним, 15:47, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да тут чуть ли не каждую неделю вой некрофилов с некрожелезом У них и не то вст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.36, Andrey Mitrofanov, 15:59, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>там до сих пор куски на 16 бит?).
    >вой некрофилов с некрожелезом. У
    > Да и 16 бит еще более Ъ, чем 32. Почувствуй себя нехипстером!

    Речь совершенно не про то, не возбуждайтесь.

    У IBM с Микрософтом (да!) совершегго отдельный интим с 16-битным кодом в 32-битной OS/2.

     
  • 6.37, RobotsCantPoop, 16:31, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ностальгия... В те времена ещё были программисты и умели писать софт... Ща сплошные frameworkmonkeys и хеловорды по десятку мб.
     
     
  • 7.58, пох, 19:04, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    о да, умее-е--е--ели да у тебя тут У ТЕБЯ ТУТ 32mb mb, карл, не гига ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Ю.Т., 13:04, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А ещё ж была openindiana ))
     
     
  • 3.21, подрывник, 13:08, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А... это она и есть.
     
  • 2.40, Аноним, 16:48, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Похоронят, один буду на ней до самой смерти Попробуйте Вы даже не представляет... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, AntonAlekseevich, 17:07, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я знаю что это крутая вещь. И хорошо что не похоронили её.
     
  • 3.45, Anonymoustus, 17:12, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Похоронят, один буду на ней до самой смерти. Попробуйте. Вы даже не
    > представляете как она крута.

    Представляем и любим. А документация к ней какая — заглядение.

     
  • 3.46, Аноним, 17:15, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем крута?
     
     
  • 4.47, Ю.Т., 17:25, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чем крута?

    Была ли она когда-то крута (в 10-й серии), узнать не довелось.
    Но впечатление проработанности, "вылизанности" помню отлично.
    Может, не испортили.

     
  • 3.50, SysA, 17:50, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Оно ещё живое!? (Я уж думал, что похоронили проект.)
    > Похоронят, один буду на ней до самой смерти. Попробуйте. Вы даже не
    > представляете как она крута.

    Она была крута только на СПАРКе, а на других платформах уже не имеет смысла.

     
  • 2.44, Anonymoustus, 17:08, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Оно ещё живое!? (Я уж думал, что похоронили проект.)

    Оно ещё опеннет переживёт.

     
  • 1.11, Аноним, 12:33, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мельтдаун не чинили?
     
     
  • 2.12, подрывник, 12:38, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вряд ли он опасен на спарках.
     
     
  • 3.14, AlexYeCu_not_logged, 12:51, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Началось бета-тестирование Solaris 11.4... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, лютый жабист__, 12:54, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Господа очевидцы, а правда что в Solaris java ещё сильнее не тормозит?!
     
     
  • 2.17, подрывник, 13:01, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как ни смешно, да? Там регистровые окна.
     
  • 1.16, PnDx, 12:57, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > поддержка вызовов e reflink() и reflinkat()

    Сдержанное "ура". Появился шанс увидеть это в ZoL (тамошние ребята такого уровня код не тянут, сколько их IBM не корми). /И прощай последний юз-кейс BTR/

     
     
  • 2.19, abi, 13:06, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Откуда шанс, если тамошние ребята такого уровня код не тянут, а исходник им не дадут?
     
     
  • 3.23, PnDx, 13:41, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Откуда шанс, если тамошние ребята такого уровня код не тянут, а исходник
    > им не дадут?

      Есть слабая надежда, что таки дадут. IBM тянет ZoL под люстру, эти могут и договориться.

     
     
  • 4.49, abi, 17:42, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем тогда несколько лет пилили несовместимый с zfs.v30 native encryption ? Думаю, что не было особо надежд, но я только за.
     
  • 2.20, Ю.Т., 13:07, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> поддержка вызовов e reflink() и reflinkat()
    > Сдержанное "ура". Появился шанс увидеть это в ZoL (тамошние ребята такого уровня
    > код не тянут, сколько их IBM не корми). /И прощай последний
    > юз-кейс BTR/

    Поясните, пожалуйста. В поиске выскакивает явное не то.

     
     
  • 3.22, PnDx, 13:38, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Поясните, пожалуйста. В поиске выскакивает явное не то.

    "cp --reflink=…"
    До этого релиза zfs'ники мычали традиционное "не нужно".
    Мне (внезапно) понадобилось до такой степени, что один проект выпустил с btrfs. (Грубая оценка для рисков: в числителе — трудозатраты, в знаменателе — ценность потенциально продолбанных данных.)

     
  • 1.24, Аноним, 13:42, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а zfs теперь могёт trim?
     
     
  • 2.28, Аноним, 14:49, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    в БЗДЕ с 12 года
     
     
  • 3.32, Аноним, 15:27, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    думаешь, орацле портирует его к себе?
     
  • 2.38, alex53, 16:43, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/

    Давно может, но лучше не включать: производительность падает кардинально.
    Можно периодически чистить через крон (на самом деле это рекомендуемый способ и под linux).
     
  • 1.30, pavlinux, 15:22, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Добавлена возможность гранулированного ограничения доступа через привязку
    > меток к файлам и каталогом и предоставление доступа отдельным процессам;

    Из Astra Linux спи...онерили

     
     
  • 2.31, Andrey Mitrofanov, 15:27, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Добавлена возможность гранулированного ограничения доступа через привязку
    >> меток к файлам и каталогом и предоставление доступа отдельным процессам;
    > Из Astra Linux спи...онерили

    Уверен?  https://en.wikipedia.org/wiki/Multilevel_security

     
     
  • 3.34, pavlinux, 15:32, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В теории это "всегда было". В реальности всё пошло из методов документооборота спец. служб.
    Напр. в авиационном КБ, работая в отделе IT, и даже имея 1 уровень доступа, тебе хрен кто даст
    документацию по сборке КАБ-1500 (бомба такая).
    Точнее дадут, но надо будет сочинение написать "Зачем мне это надо"

     
  • 1.33, Аноним, 15:32, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    УАХ Давно ждал Хароший выстрел наэтот рас ОС пакруче будет вин ды Даже Win... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.48, Anonimus, 17:42, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не печаль ниразу, на меня этот CDE нводил тоску своей убогостью еще во времена SUN, ты его предлагаешь тащить в 2018?

    facepalm.tar.gz

     
     
  • 3.53, Anonymoustus, 18:05, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не печаль ниразу, на меня этот CDE нводил тоску своей убогостью еще
    > во времена SUN, ты его предлагаешь тащить в 2018?
    > facepalm.tar.gz

    О вкусах не спорят. Я люблю в компьютерах быстрые и лёгкие вещи. Например, CDE. А GNOME 3 и KDE 5 это же тихий ужас. Запустил прямо только что, работает, образ новой Солярки, сделанный Ораклом. И как это комментировать? Без ничего, без малейшей полезной нагрузки сожран гигабайт памяти. На что? Зачем? Почему? Доколе? Тут же рядом десятая Солярка (с CDE) — полноценная работоспособная ОС на 512 МБ памяти. Про девятую, пожалуй, не буду.

     
     
  • 4.54, Anonimus, 18:19, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/

    > О вкусах не спорят. Я люблю в компьютерах быстрые и лёгкие вещи.
    > Например, CDE. А GNOME 3 и KDE 5 это же тихий
    > ужас. Запустил прямо только что, работает, образ новой Солярки, сделанный Ораклом.
    > И как это комментировать? Без ничего, без малейшей полезной нагрузки сожран
    > гигабайт памяти. На что? Зачем? Почему? Доколе? Тут же рядом десятая
    > Солярка (с CDE) — полноценная работоспособная ОС на 512 МБ памяти. Про девятую,
    > пожалуй, не буду.

    А WinХР до сервиспаков как на 128 МБ бегал, ничего не тормозило, фотошоп и корел и ИЕ там с офисом одновременно робили, никаких проблем. Молод был и я, и этим писюном все ночи напролет ворочил юных дам, теперь старушек еле-еле на полшишки в месяц раз...

     
  • 3.55, Аноним, 18:24, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Ты сабж-то вообще видел ... весь текст скрыт [показать]
     

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