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29.01.2018 11:40  Новый выпуск редакторов ONLYOFFICE с поддержкой макросов

Разработчики ONLYOFFICE выпустили новую версию (4.8.6) редакторов текста, таблиц и презентаций, совместимых с форматами MS Office и OpenDocument. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

Новый выпуск примечателен предоставлением возможности работы с макросами - программными алгоритмами для автоматизации рутинных задач и создания документов по шаблону. В макросах ONLYOFFICE используется язык JavaScript. Разработчики также сообщили, что у пользователей будет возможность работать с макросами, написанными на Visual Basic для приложений, однако для этого придется незначительно переписать их код, воспользовавшись официальной документацией ONLYOFFICE. В онлайн-редакторах макросы появятся в одной из следующих версий. В будущем разработчики также намерены наращивать функциональность макросов и добавить возможность записи действий пользователя.

Помимо макросов, в новой версии редакторов ONLYOFFICE добавлена поддержка форматов fods, fodt, fodp, появилась возможность авторизации при помощи технологии единого входа (SSO - Single sign-on) и предустановлен набор расширений, среди которых YouTube для вставки видео в документ, редактор изображений, Яндекс Переводчик и таблица для добавления специальных символов.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.onlyoffice.com/blog...)
  2. OpenNews: Новая версия офисного пакета ONLYOFFICE
  3. OpenNews: Опубликовано приложение для интеграции ONLYOFFICE с ownCloud
  4. OpenNews: Проект ONLYOFFICE открыл код обособленных редакторов текста, таблиц и презентаций
  5. OpenNews: Опубликованы исходные тексты облачного офисного пакета ONLYOFFICE Document Editors 4.0
  6. OpenNews: Выпуск онлайн-редакторов ONLYOFFICE
Автор новости: Н.Князева
Тип: Программы
Ключевые слова: onlyoffice, office
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  • 1.1, AntonAlekseevich, 22:11, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > [Весь второй абзац]

    Чувствую "дыру в безопасности".

     
     
  • 2.9, Led, 03:05, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Чувствую "дыру в безопасности".

    Ты там поосторожнее с мылом в душе...

     
  • 1.2, Yar4e, 22:12, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Дико тормозит и фризит - если бы не это, то мог бы быть неплохой альтернативой LO!
     
     
  • 2.4, Аноним, 22:25, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    На винде работает быстрее либры по моим ощущениям, тестов не проводил , сам пер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Anonymoustus, 02:45, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А теперь сравни с MS Office 2003 (XP, 2000, 97) — прочувствуй разницу по-настоящему.
     
  • 1.3, Аноним, 22:14, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это офис на электроне?
     
     
  • 2.6, key, 00:15, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем. Электронщики и нодеры они совсем !@#$%^. А тут решили веб-версию запилить, а потом внезапно десктоп. Вроде на моно, но это не точно. Уже не термоядерный реактор для розжига, а всего лишь огнемет из турбины.
     
  • 1.7, Аноним, 02:22, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что там с http www joeffice com и siag nu А вообще мне нравятся таблицы из... весь текст скрыт [показать]
     

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