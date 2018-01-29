29.01.2018 11:40  Новый выпуск редакторов ONLYOFFICE с поддержкой макросов

Разработчики ONLYOFFICE выпустили новую версию (4.8.6) редакторов текста, таблиц и презентаций, совместимых с форматами MS Office и OpenDocument. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

Новый выпуск примечателен предоставлением возможности работы с макросами - программными алгоритмами для автоматизации рутинных задач и создания документов по шаблону. В макросах ONLYOFFICE используется язык JavaScript. Разработчики также сообщили, что у пользователей будет возможность работать с макросами, написанными на Visual Basic для приложений, однако для этого придется незначительно переписать их код, воспользовавшись официальной документацией ONLYOFFICE. В онлайн-редакторах макросы появятся в одной из следующих версий. В будущем разработчики также намерены наращивать функциональность макросов и добавить возможность записи действий пользователя.

Помимо макросов, в новой версии редакторов ONLYOFFICE добавлена поддержка форматов fods, fodt, fodp, появилась возможность авторизации при помощи технологии единого входа (SSO - Single sign-on) и предустановлен набор расширений, среди которых YouTube для вставки видео в документ, редактор изображений, Яндекс Переводчик и таблица для добавления специальных символов.