23.01.2018 22:55  Новый выпуск SteamOS 2.148

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|2.10, Онаним, 23:44, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Steam не нужен, а ГОГ - нужен. DRM (digital restrictions management) не имеют права на существование и должны быть запрещены конституцией. Всё, что я купил я должен иметь возможность сохранить на диск и установить потом без подключения к Сети на любом компе сколько угодно раз. Поддерживать деньгами платформы, не предоставляющие такой возможности я не буду даже если там крутейшие игры будут по полдоллара стоить.
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|1.12, QuAzI, 00:01, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Запилили бы возможности заюзать любой смартфон (like google cardboard) из стима чисто для вывода уже посчитанной картинки вместо покупки шлема за $600+, и выстрелило бы у них и игры бы под 3D разбирали как горячие пирожки и индустрия зашевелилась бы.
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