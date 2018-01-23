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23.01.2018 22:55  Новый выпуск SteamOS 2.148

Компания Valve представила операционную систему SteamOS 2.148, основанную на пакетной базе Debian GNU/Linux и предназначенную как для использования на игровых приставках, так и на обычных компьютерах. Выпуск отнесён к категории стабильных и поставляется с готовыми для установки iso-образами (1.9 Гб) и преднастроенным архивом системы.

SteamOS 2.148 обновлён до пакетной базы Debian 8.9, построен на свежем ядре Linux 4.14 и включает свежие версии драйверов NVIDIA 387.22 и Mesa 17.2.4 (для AMD и Intel используются открытые драйверы). Обновлена GLX-библиотека GLVND (OpenGL Vendor-Neutral Driver), поддержка которой добавлена в X.Org-Server. Библиотека GLVND (libglvnd) представляет собой программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность сосуществовать драйверам Mesa и NVIDIA.

  1. Главная ссылка к новости (http://steamcommunity.com/grou...)
  2. OpenNews: Обновление SteamOS 2.121 с поддержкой Flatpak
  3. OpenNews: Стабильный выпуск SteamOS 2.117
  4. OpenNews: Обновление SteamOS 2.115
  5. OpenNews: Обновление SteamOS 2.70
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: steamos
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  • 1.1, Аноним, 23:03, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –7 +/
    Сейчас придёт Анонимус с ЛОРа, и скажет что Steam не нужен, а ГОГ - нужен Скаже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Анонимус_с_ЛОРА, 23:09, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Steam как и ты не нужен. Гог и я нужен
     
     
  • 3.14, Аноним, 00:03, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Гог тоже не нужен, как и вообще игори, а ты и подавно.
     
     
  • 4.19, Игорь, 00:34, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Че бля?
     
  • 2.6, Vee Nee, 23:17, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что с ним? У тебя просто  Duke Nukem 3D был или Duke Nukem 3D Atomic Edition? Мой на месте, в гоге, хоть сейчас качай...
     
  • 2.9, Аноним, 23:34, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    а что с дюк нюкеном?
     
  • 2.10, Онаним, 23:44, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Steam не нужен, а ГОГ - нужен. DRM (digital restrictions management) не имеют права на существование и должны быть запрещены конституцией. Всё, что я купил я должен иметь возможность сохранить на диск и установить потом без подключения к Сети на любом компе сколько угодно раз. Поддерживать деньгами платформы, не предоставляющие такой возможности я не буду даже если там крутейшие игры будут по полдоллара стоить.
     
     
  • 3.11, Онаним, 23:47, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но в то же время от SteamOS есть как минимум одна польза - они вроде стимулируют развитие линуксовых видеодрайверов.
     
     
  • 4.16, Аноним, 00:20, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Развитие линуксовых видеодрайверов стимулирует блокчейн, криптовалюты, машинное ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, dep, 00:31, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сейчас лор будет потолерантней опеннета, хотя раньше было иначе.
     
  • 2.20, Duke, 00:39, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > где мой Duke Nukem 3D

    Там же где и мой - в библиотеке. Могу скачать в любое время, как и любую купленную игру на GOG.

     
  • 1.2, suslikk, 23:06, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Обо...лись они со Steam OS...
     
     
  • 2.7, Аноним, 23:28, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Для разработки и портирования игр проще всего ориентироваться на один дистр, а н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 00:20, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Он уже есть Ubuntu называется Valve сами его рекламировали ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, Анонидзе, 01:23, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да. Ибо производительность игр в SteamOS хуже, чем в любом другом дистре http://linuxoidblog.blogspot.ru/2015/12/steamos-windows.html
     
  • 1.4, Аноним, 23:10, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сколько там % линуксойдов?
     
     
  • 2.5, Анонимус_с_ЛОРА, 23:13, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Между 0% и 0%
     
  • 1.8, Аноним, 23:33, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Очевидно, что без эксклюзивов не взлетит Пусть халф-лайф 3 сделают число для ст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, QuAzI, 00:01, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Запилили бы возможности заюзать любой смартфон (like google cardboard) из стима чисто для вывода уже посчитанной картинки вместо покупки шлема за $600+, и выстрелило бы у них и игры бы под 3D разбирали как горячие пирожки и индустрия зашевелилась бы.
     
  • 1.13, Аноним, 00:03, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А сам стим они не хотят обновить? Чтобы он постоянно не разлогинивался?
     
  • 1.15, Аноним, 00:16, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обновили драйвера, ядро, которое они сами не делали и всё? Это вся SteamOS?
     
  • 1.21, Аноним, 00:40, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Непонятно зачем оно, если есть Ubuntu.
     
     
  • 2.22, Аноним, 01:02, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Непонятно зачем абанто,Ю если есть дубиан.
    ФИКСЕД
     
     
  • 3.23, Аноним, 01:05, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    К логопеду, 6ыдло.
     
  • 1.24, Аноним, 01:17, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Гора родила мышь Настольный Linux будет таким как решат в RedHat Не то что бы... весь текст скрыт [показать]
     

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