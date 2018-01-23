23.01.2018 22:55  Новый выпуск SteamOS 2.148

Компания Valve представила операционную систему SteamOS 2.148, основанную на пакетной базе Debian GNU/Linux и предназначенную как для использования на игровых приставках, так и на обычных компьютерах. Выпуск отнесён к категории стабильных и поставляется с готовыми для установки iso-образами (1.9 Гб) и преднастроенным архивом системы.

SteamOS 2.148 обновлён до пакетной базы Debian 8.9, построен на свежем ядре Linux 4.14 и включает свежие версии драйверов NVIDIA 387.22 и Mesa 17.2.4 (для AMD и Intel используются открытые драйверы). Обновлена GLX-библиотека GLVND (OpenGL Vendor-Neutral Driver), поддержка которой добавлена в X.Org-Server. Библиотека GLVND (libglvnd) представляет собой программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность сосуществовать драйверам Mesa и NVIDIA.



