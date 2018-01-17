16.01.2018 23:44  В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код

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|2.3, pike, 00:30, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+6 +/–
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я тоже думаю: лучше, когда родной браузер и по-тихому, нежели неизвестно кто, да ещё и слово-то какое подобрали "вредоносный" - нет бы как у людей: "экспериментальная фича"
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|2.13, angra, 04:38, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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Да ты что. А как же еще продемонстрировать свою яркость и индивидуальность? Как еще заявить миру, что ты не такой как все, что ты не часть серой массы, а один из полумиллиона элитариев?
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|3.19, ryoken, 07:37, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Да ты что. А как же еще продемонстрировать свою яркость и индивидуальность?
> Как еще заявить миру, что ты не такой как все, что
> ты не часть серой массы, а один из полумиллиона элитариев?
а нафейхоа? чем меньше про тебя знают, тем лучше.
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|4.27, Анониммм, 09:23, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Да ты что. А как же еще продемонстрировать свою яркость и индивидуальность?
>> Как еще заявить миру, что ты не такой как все, что
>> ты не часть серой массы, а один из полумиллиона элитариев?
> а нафейхоа? чем меньше про тебя знают, тем лучше.
спор гвноблогера с социопатом =)
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|1.14, nexfwall, 04:43, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> После загрузки внешнего кода дополнение выполняло проверку на предмет запуска отладочных инструментов (chrome://inspect/ и chrome://net-internals/) и если они не обнаружены запускало код в контексте браузерного дополнения.
Так это, может это плохо что расширение имеет возможность узнавать, запущено ли окно дебага или нет?
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|1.17, Джокер, 07:11, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> В 4х популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
В мире всплакнул один маленький майор.
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|2.25, A.Stahl, 09:03, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>Что эта новость делает на портале по открытому ПО?
Эти дополнения -- открытое ПО, поэтому новостям об их проблемах тут самое место.
>какихто говённых ... слабоумии
Но ты-то ведь точно знаешь какие дополнения действительно нужны, а какие -- нет? Ну так поделись с общественностью списком абсолютной правды. А мы поржём над некоторыми особенно "говёнными" пунктами в твоём "слабоумном" списке.
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|1.28, Анониммм, 09:24, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вроде бы отследить кто получает профит с этой рекламы совсем не сложно, но почему-то подобное продолжается. Как минимум, рекламодателям это должно быть оч интересно.
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