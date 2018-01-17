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16.01.2018 23:44  В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код

Исследователи из компании ICEBRG выявили четыре дополнения к Google Chrome, в которых присутствовали вредоносные вставки, позволяющие выполнять в браузере произвольный код, загружаемый со сторонних сайтов. Аудитория одного из проблемных дополнений насчитывает 509 тысяч пользователей.

Компания ICEBRG была привлечена для разбора причин появления аномального трафика с рабочих станций одного из клиентов. В результате проведённого исследования было определено, что причиной данного трафика являются четыре дополнения, представленные в каталоге Chrome Web Store: Nyoogle - Custom Logo for Google (509 тысяч пользователей), Lite Bookmarks, Change HTTP Request Header (14 тысяч), и Stickies - Chrome's Post-it Notes (21 тысяча).

В дополнениях был прошит код для получения команд с внешнего сервера под видом обновления конфигурации. Фактически на машине пользователя мог быть выполнен любой JavaScript-код, но на практике была зафиксирована только активность, связанная с накруткой кликов на баннеры в рекламных сетях. Код передавался в закамуфлированном виде в составе отдаваемого внешним сервером JSON-блока с данными. Для обхода Content Security Policy (CSP) дополнениями запрашивались полномочия "unsafe-eval". После загрузки внешнего кода дополнение выполняло проверку на предмет запуска отладочных инструментов (chrome://inspect/ и chrome://net-internals/) и если они не обнаружены запускало код в контексте браузерного дополнения.

Для запутывания следов в одном из дополнений выполнение вредоносного кода осуществлялось при помощи модифицированной библиотеки jQuery, метод ajax() в которой был изменён для подмены MIME-типа с "text" на "script" в случае наличия в данных строки "\\\==". Выявленные экземпляры загружаемого вредоносного кода осуществляли создание туннеля к внешнему серверу при помощи WebSocket. Данный туннель использовался в качестве прокси для перенаправления трафика через компьютер пользователя, установившего вредоносное дополнение. Перенаправляемый трафик был связан с загрузкой различных рекламных служб, для которых был организован процесс совершения подставных кликов с системы пользователя.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.icebrg.io/blog/mal...)
  2. OpenNews: Некоторым пользователям Firefox навязано непонятное дополнение Looking Glass
  3. OpenNews: В результате фишинга получен контроль ещё над 6 дополнениями к Chrome
  4. OpenNews: Злоумышленники получили контроль над Chrome-дополнением с миллионной аудиторией
  5. OpenNews: В браузерном дополнении Cisco WebEx выявлен URL, позволяющий выполнить код в системе
  6. OpenNews: Дополнение Web of Trust уличено в продаже сведений о посещениях пользователей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome, mallware
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  • 1.1, Аноним, 00:15, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +25 +/
    Только в четырёх? Что-то они плохо искали.
     
     
  • 2.12, angra, 04:30, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    Ну так они и не делали анализ всех существующих дополнений вообще, а только тех, что были установлены у конкретного юзера.
     
  • 1.2, А, 00:27, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    После таких новостей перешёл на огнелис квантум и проблем не знаю.
     
     
  • 2.3, pike, 00:30, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    я тоже думаю: лучше, когда родной браузер и по-тихому, нежели неизвестно кто, да ещё и слово-то какое подобрали "вредоносный" - нет бы как у людей: "экспериментальная фича"
     
  • 2.15, Аноним, 05:51, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Как это решает вопрос с безопасностью плагинов?
     
     
  • 3.16, Grammar, 06:23, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В Firefox Quantum их значительно меньше)
     
     
  • 4.23, Роскомпозор, 08:47, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вообщем никак кроме инфантильной "веры"
     
     
  • 5.26, Анониммм, 09:22, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Другого решения вопросов безопасности пока не придумали.
     
  • 2.21, ыы, 08:23, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вы были одним из тех..оригиналов...установивших себе Custom Logo for Google ? :)
     
  • 1.5, Antal Mykola, 00:49, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В опасном мире мы живем
     
  • 1.7, хром, 00:59, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    вывод ? не ставить никаких дополнений
     
  • 1.9, Аноним, 01:50, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Custom Logo for Google Вот кому делать совсем уж нечего, это тем, кто установи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, angra, 04:38, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Да ты что. А как же еще продемонстрировать свою яркость и индивидуальность? Как еще заявить миру, что ты не такой как все, что ты не часть серой массы, а один из полумиллиона элитариев?
     
     
  • 3.19, ryoken, 07:37, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Да ты что. А как же еще продемонстрировать свою яркость и индивидуальность?
    > Как еще заявить миру, что ты не такой как все, что
    > ты не часть серой массы, а один из полумиллиона элитариев?

    а нафейхоа? чем меньше про тебя знают, тем лучше.

     
     
  • 4.27, Анониммм, 09:23, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Да ты что. А как же еще продемонстрировать свою яркость и индивидуальность?
    >> Как еще заявить миру, что ты не такой как все, что
    >> ты не часть серой массы, а один из полумиллиона элитариев?
    > а нафейхоа? чем меньше про тебя знают, тем лучше.

    спор гвноблогера с социопатом =)

     
  • 1.14, nexfwall, 04:43, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > После загрузки внешнего кода дополнение выполняло проверку на предмет запуска отладочных инструментов (chrome://inspect/ и chrome://net-internals/) и если они не обнаружены запускало код в контексте браузерного дополнения.

    Так это, может это плохо что расширение имеет возможность узнавать, запущено ли окно дебага или нет?

     
  • 1.17, Джокер, 07:11, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > В 4х популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код

    В мире всплакнул один маленький майор.

     
  • 1.18, Аноним, 07:20, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    новость о том, что полмиллиона идиотов поставила троянов под видом какихто говён... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 08:29, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Функциональность дополнений Lite Bookmarks и Change HTTP Request Header вполне а... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.25, A.Stahl, 09:03, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Что эта новость делает на портале по открытому ПО?

    Эти дополнения -- открытое ПО, поэтому новостям об их проблемах тут самое место.
    >какихто говённых ... слабоумии

    Но ты-то ведь точно знаешь какие дополнения действительно нужны, а какие -- нет? Ну так поделись с общественностью списком абсолютной правды. А мы поржём над некоторыми особенно "говёнными" пунктами в твоём "слабоумном" списке.

     
  • 1.20, Аноним, 08:15, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Открыл у себя список дополнений в Chrome и Firefox установлено по одному дополне... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним, 08:59, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Срочно надо писать дополнение, которое делает вид, что эти штуки всегда открыты ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Анониммм, 09:24, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде бы отследить кто получает профит с этой рекламы совсем не сложно, но почему-то подобное продолжается. Как минимум, рекламодателям это должно быть оч интересно.
     
  • 1.29, Аноним, 09:48, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проблема конкретно в хромом или в концепции webextensions в целом?
     

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