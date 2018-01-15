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15.01.2018 12:58  Представлена LittleFS, компактная файловая система для встраиваемых устройств

Проект Mbed OS, в рамках которого компания ARM развивает открытую ОС для устройств "Интернета вещей", представил новую файловую систему LittleFS, оптимизированную для встраиваемых систем. Код ФС написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. ФС LittleFS доступна в составе Mbed OS 5.7, как FUSE-модуль для монтирования из Linux, в форме Си-библиотеки для интеграции с приложениями и как обвязка для JavaScrpt (emscripten) для обращения к данным из браузера.

Реализация LittleFS включает около 2000 строк кода, система не требовательна к ресурсам и может работать в условиях ограниченного размера ОЗУ. В коде не используются рекурсивные вызовы и возможна работа без динамического выделения памяти с использованием статически определённых буферов. В отличие от других ФС для Flash-накопителей, построенных на основе структур данных в форме лога, в LittleFS размер потребляемой оперативной памяти и служебных структур на накопителе всегда остаётся постоянным, независимо от того, что записывается в ФС и какого размера хранилище.

LittleFS включает программные средства для выравнивания износа Flash-носителей (wear leveling), позволяющие минимизировать повторное использование блоков и равномерно распределить операции очистки блоков на Flash-памяти, контроллер которой не обеспечивает решение данной задачи.

Важной для встраиваемой техники особенностью LittleFS также является устойчивость к сбоям - ФС рассматривает случайное прекращение работы (завершение работы через отключение питания) в качестве штатной ситуации и спроектирована для гарантирования нахождения хранилища на диске в целостном состоянии в любой момент времени. Для исключения нарушения целости и потери данных применяется механизм copy-on-write (COW), при котором изменения не перезаписывают информацию, а сохраняются в новое место.

Структуру LittleFS составляет набор блоков директорий. Каждая директория имеет связанный список пар метаданных, которые могут обновляться атомарно через изменение указателя на активный блок метаданных. Блоки директорий включают ссылки на другие файлы или директории. Содержимое файлов представлено COW-списками CTZ, обеспечивающими уровень сложности O(1) при добавлении и O(nlogn) при чтении. Выделение блоков осуществляется через сканирование ФС на предмет использованных блоков в области фиксированного размера, хранимой в виде битового вектора. Для упрощения сканирования все директории являются частью связанного списка, охватывающего всю файловую систему. Если при записи блока определяется ошибка, то выделяется новый блок и данные переносятся в него.

Поддерживается полный набор POSIX-подобных функций для работы с файлами и каталогами. Обеспечивается атомарность совершения таких операций, как удаление и переименование, даже в случае пропадания питания во время их выполнения. Фактически изменения файла сбрасываются на диск только после вызова sync или close. Рассогласования, вызванные операциями, которые не могут быть выполнены атомарно, решаются специальным обработчиком deorphan, который проходит по всему дереву ФС при первом распределении после загрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://os.mbed.com/blog/entry...)
  2. OpenNews: Компания ARM открыла исходные тексты встраиваемой операционной системы mbed OS
  3. OpenNews: В состав ядра Linux 3.8 войдёт файловая система F2FS
  4. OpenNews: Новая ФС Bcachefs, сочетающая функциональность btrfs/zfs с производительностью ext4/xfs
  5. OpenNews: Для Linux предложена новая ФС NOVA, спроектированная для NVM-памяти
  6. OpenNews: Первый выпуск файловой системы Zbox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mbedos, littlefs
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  • 1.1, Аноним, 13:38, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А ок ли это Или планируется мало читать с этой ФС, типа конфиги на ней хранить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, dq0s4y71, 13:42, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > планируется мало читать

    Ну, для эмбеддед это норма. Есть ещё romfs такая.

     
  • 2.3, Andrey Mitrofanov, 13:47, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    >>> уровень сложности O(1) при добавлении и O(nlogn) при чтении
    > А ок ли это?

    Почему нет? Размер кода и ограничения по памяти у них первее, например, а для таки "небольших" ф.с. фактическое время того nlogn может быть приемлемо для конкретного применения. Корень какого ембеда со 100 файлами и 10ью директориями  --  авдругаесли.

    Ну, и они ж logfs в 2kSLOC-ах и для микроконтролёра сделали. Это же #успех.

     
  • 1.4, dq0s4y71, 13:50, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > написан на языке Си

    Но как же так? Почему опять не на Джаве/Питоне/Расте/Аде (нужное подчеркнуть)?

     
     
  • 2.5, Аноним, 13:54, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ретрограды, сэр Опять будем ловить переполнения буферов и прочие исключительно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, фывфыв, 17:45, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    PVS или прямые руки вам в помощь.
     
     
  • 4.24, фывфыв, 17:45, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > PVS или прямые руки вам в помощь.

    И Valgrind еще.

     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov, 14:29, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >> написан на языке Си
    > Но как же так? Почему опять не на Джаве/Питоне/Расте/Аде (нужное подчеркнуть)?

    Кстати да, LISP ещё в прошлом веке [в микроконтроллере] на Марс летал, а они со своим апачем... </>  https://duckduckgo.com/?q=lisp+jpl+history+mars //да, я в курсе, что там написано, что тогда же его и выбросили.

     
  • 2.18, Аноним, 16:18, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Потому что хипстеры от кодинга не могут в embed, как штаны не подворачивай.
     
     
  • 3.39, Ordu, 20:21, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно тебе, не могут Всё они могут https github com gergoerdi rust-avr-ch... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, лютый жабист__, 16:45, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаба для сложных задач, а не фигуль на 2к строк
     
     
  • 3.22, Andrey Mitrofanov, 17:14, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Жаба для сложных задач, а не фигуль на 2к строк

    "Любая фигуля на жабе раздувается сама на 2к+ строк."
        лютый жабист__

    Могу Вас %)цитировать?

     
  • 3.29, dq0s4y71, 18:24, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    То-то я смотрю все ядра ОС на жабе написаны, а все гoвнoприложения для Андройда - на Си...
     
  • 2.34, Crazy Alex, 19:11, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что - сюрприз - так выросло - есть специалисты, библиотеки, процессы, инструменты. И стоимость перехода на что угодно обычно ни черта этот переход не оправдывает. Где надо - там джава (в SCADA, например), и ада, и всё остальное есть, но в среднем по больнице дешевле писать на сях и тестировать до достижения нужной надёжности. Это если вообще. А в данном случае - ну дык у них весь mbed на сях, на чём им ещё ФС писать? Особенно в больших масштабах, где копеечная экономия на более хилой железке даёт в итоге приличную разницу в деньгах.

    Больше того - для того эмбеда, где подобные ФС применяются, основная проблема - не столько сишные беды (там обычно статическое выделение памяти и достаточно квалифицированные разработчики, у которых переполнения и подобное бывают крайне редко), сколько приколы железа, с которыми нормально получается работать именно на низком уровне.

     
  • 1.6, Аноним, 14:05, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +16 +/
    > ФС рассматривает случайное прекращение работы (завершение работы через отключение питания) в качестве штатной ситуации

    Два чая разработчикам.

     
     
  • 2.33, Аноним, 18:56, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    int err fs mount bd if err Reformat if we can t moun... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, adolfus, 14:13, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Структуру LittleFS составляет набор блоков директорий. Каждая директория имеет связанный список ...
    > Поддерживается полный набор POSIX-подобных функций для работы с файлами и каталогами ...

    Чем директория отличается от каталога?

     
     
  • 2.8, Аноним, 14:29, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    На жестком диске файловая система В файловой системе директория В директории к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Аноним, 14:32, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Говорят раньше в Windows 95 были еще портфели.
     
     
  • 4.15, adolfus, 15:05, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И шкафы
     
     
  • 5.25, Мураками, 17:46, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а деньги, деньги то где ?
     
     
  • 6.28, Аноним, 18:18, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В тумбочке.
     
  • 3.26, Дегенератор, 17:47, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты пропустил "Новая папка", "Новая папка (1)", "Новая папка (2)", "Новая папка (3)"
     
  • 3.30, Аноним, 18:24, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В файле заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла - смерть кощеева!
     
     
  • 4.32, EuPhobos, 18:55, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    mount море-океан /остров
    cd /остров
    tar xf дуб сундук
    mkdir -p заяц/утка/яйцо
    echo -e смерть\nкощеева > заяц/утка/яйцо/игла
    ...
    split игла
    ...
    rm -rf /
    umount /остров
    dd if=/dev/zero of=море-океан
     
  • 2.10, Andrey Mitrofanov, 14:31, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    >> Структуру LittleFS составляет набор блоков директорий. Каждая директория имеет связанный список ...
    >> Поддерживается полный набор POSIX-подобных функций для работы с файлами и каталогами ...
    > Чем директория отличается от каталога?

    Они MS AD в те двакаслока запилили. Матёрые[I]!

     
  • 1.12, pavlinux, 14:54, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > LittleFS включает программные средства для выравнивания износа Flash-носителей (wear leveling),
    > позволяющие минимизировать повторное использование блоков и равномерно распределить операции
    > очистки блоков на Flash-памяти, контроллер которой не обеспечивает решение данной задачи.

    Умирать так всем сразу, а не по кускам! :)

     
     
  • 2.13, Хипстер, 14:57, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    My Little Pony.
     
     
  • 3.16, Аноним, 15:19, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    My Little Pony устарело ещё до свинки Пеппы.
     
  • 1.14, dss, 14:59, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё, SPIFFS можно выкидывать?
     
  • 1.17, Аноним, 16:01, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Описание заинтересовало, но после прочтения design doc быстро разочаровался Все... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Crazy Alex, 19:15, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну дык ограниченные ресурсы вообще требуют компромиссов, где-то именно такой подход будет оптимальным. Если штатный режим - "включить и чтобы годами пахало", например, а всё остальное - "должно как-то выдержать", и не более.
     
  • 1.21, Аноним, 17:06, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем лучше F2FS? Драйвер для винд... ой РеактОС есть?
     
     
  • 2.27, Онон, 17:57, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Под ректалос только те драйвера, что в магазинах 18+
     
  • 1.31, Anonymoustus, 18:51, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> структур данных в форме лога

    Журнала, а не лога. По-русски это до сих пор называется журналом.

     
     
  • 2.36, RobotsCantPoop, 19:20, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хотя журнал эт заимствование из французского. Тогда уж вѣдомость.
     
     
  • 3.37, Аноним, 19:40, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    угу, часослов.
     
     
  • 4.38, Аноним, 20:19, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дневник же!
     

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