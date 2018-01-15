15.01.2018 12:58  Представлена LittleFS, компактная файловая система для встраиваемых устройств

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|2.3, Andrey Mitrofanov, 13:47, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+3 +/–
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>>> уровень сложности O(1) при добавлении и O(nlogn) при чтении
> А ок ли это?
Почему нет? Размер кода и ограничения по памяти у них первее, например, а для таки "небольших" ф.с. фактическое время того nlogn может быть приемлемо для конкретного применения. Корень какого ембеда со 100 файлами и 10ью директориями -- авдругаесли.
Ну, и они ж logfs в 2kSLOC-ах и для микроконтролёра сделали. Это же #успех.
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|1.4, dq0s4y71, 13:50, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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> написан на языке Си
Но как же так? Почему опять не на Джаве/Питоне/Расте/Аде (нужное подчеркнуть)?
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|2.34, Crazy Alex, 19:11, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Потому что - сюрприз - так выросло - есть специалисты, библиотеки, процессы, инструменты. И стоимость перехода на что угодно обычно ни черта этот переход не оправдывает. Где надо - там джава (в SCADA, например), и ада, и всё остальное есть, но в среднем по больнице дешевле писать на сях и тестировать до достижения нужной надёжности. Это если вообще. А в данном случае - ну дык у них весь mbed на сях, на чём им ещё ФС писать? Особенно в больших масштабах, где копеечная экономия на более хилой железке даёт в итоге приличную разницу в деньгах.
Больше того - для того эмбеда, где подобные ФС применяются, основная проблема - не столько сишные беды (там обычно статическое выделение памяти и достаточно квалифицированные разработчики, у которых переполнения и подобное бывают крайне редко), сколько приколы железа, с которыми нормально получается работать именно на низком уровне.
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|1.6, Аноним, 14:05, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+16 +/–
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> ФС рассматривает случайное прекращение работы (завершение работы через отключение питания) в качестве штатной ситуации
Два чая разработчикам.
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|1.7, adolfus, 14:13, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> Структуру LittleFS составляет набор блоков директорий. Каждая директория имеет связанный список ...
> Поддерживается полный набор POSIX-подобных функций для работы с файлами и каталогами ...
Чем директория отличается от каталога?
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|4.32, EuPhobos, 18:55, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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mount море-океан /остров
cd /остров
tar xf дуб сундук
mkdir -p заяц/утка/яйцо
echo -e смерть\nкощеева > заяц/утка/яйцо/игла
...
split игла
...
rm -rf /
umount /остров
dd if=/dev/zero of=море-океан
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|2.10, Andrey Mitrofanov, 14:31, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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>> Структуру LittleFS составляет набор блоков директорий. Каждая директория имеет связанный список ...
>> Поддерживается полный набор POSIX-подобных функций для работы с файлами и каталогами ...
> Чем директория отличается от каталога?
Они MS AD в те двакаслока запилили. Матёрые[I]!
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|1.12, pavlinux, 14:54, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> LittleFS включает программные средства для выравнивания износа Flash-носителей (wear leveling),
> позволяющие минимизировать повторное использование блоков и равномерно распределить операции
> очистки блоков на Flash-памяти, контроллер которой не обеспечивает решение данной задачи.
Умирать так всем сразу, а не по кускам! :)
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|2.35, Crazy Alex, 19:15, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ну дык ограниченные ресурсы вообще требуют компромиссов, где-то именно такой подход будет оптимальным. Если штатный режим - "включить и чтобы годами пахало", например, а всё остальное - "должно как-то выдержать", и не более.
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