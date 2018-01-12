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12.01.2018 23:04  Уязвимость в Glibc, позволяющая поднять привилегии в системе

В стандартной библиотеке Glibc выявлена уязвимость (CVE-2018-1000001), вызванная переполнением через нижнюю границу буфера в функции realpath(), проявляющимся при возврате относительного пути системным вызовом getcwd(). Изначально ядро Linux возвращало в getcwd() только абсолютные пути, но затем в ядре 2.6.36 поведение было изменено, но функции Glibc не были адаптированы на обработку относительных путей.

Относительные пути возвращаются при достаточно редкой ситуации, когда процесс не меняет текущую директорию после выполнения вызова chroot и путь к корню оказывается вне области текущего дерева каталогов. Начиная с ядра Linux 2.6.36 начальная часть такого пути заменяется на строку "(unreachable)". Непривилегированный пользователь может добиться аналогичного эффекта сменив текущую директорию процесса на путь в другом пространстве имён. Так как в Glibc не производится проверка на спецстроку "(unreachable)", то атакующий может создать каталог "(unreachable)" и использовать его как начало относительного пути. Манипулируя ссылками на предыдущие каталоги при помощи элементов пути "/..//" можно добиться смещения указателя на область до начала выделенного буфера и переписать область памяти перед буфером содержимым части пути.

Выявившие уязвимость исследователи подготовили рабочий прототип эксплоита, позволяющий поднять свои привилегии до прав root через манипуляцию с исполняемыми файлами с флагом suid root, в которых вызывается функция realpath(). В эксплоите используется утилита /sbin/unmount, которая вызывает realpath() в коде инициализации локали, выполняемом до сброса привилегий. Для инициирования появления относительного пути в эксплоите используется пространство имён идентификаторов пользователя, т.е. атака возможна только при активации поддержки "user namespaces" (sysctl kernel.unprivileged_userns_clone=1). Работа эксплоита продемонстрирована в Debian Stretch на системе с архитектурой amd64.

Обновление пакетов с устранением уязвимости уже выпущено для SUSE и openSUSE. Исправление пока недоступно для Ubuntu, Debian, Fedora и RHEL.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая поднять свои привилегии в системе
  3. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в Glibc, охватывающая большинство сетевых приложений в Linux
  4. OpenNews: Уязвимость GHOST в Glibc может проявляться в web-приложениях на языке PHP
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Glibc, которая может привести к удалённому выполнению кода в Linux
  6. OpenNews: В Glibc обнаружена серьезная уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: glibc, security
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  • 1.1, Аноним, 23:39, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Мне нравится этот красивый номер уязвимости.
     
     
  • 2.3, Багтрекер, 23:54, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    CVE-2018-1000000 топчик
     
  • 1.2, Аноним, 23:45, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > user namespaces

    Ну почему каждая третья уязвимость связана с *этим*?

     
     
  • 2.10, ы, 01:26, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    С напряжением ждём уязвимости /dev/null
     
  • 2.13, EHLO, 02:29, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >> user namespaces
    > Ну почему каждая третья уязвимость связана с *этим*?

    Хайпонули немножечко, бывает. Отключил, если вдруг не отключено по дефолту и забыл года на три про *это*. А там либо допилят, либо прикопают.

    Больше должно напрягать, что последние несколько декад каждое второе поднятие привилегий связано с

    >через манипуляцию с исполняемыми файлами с флагом suid root

    И почти никто не шевелится их выпиливать из дистрибутивов

     
  • 1.6, минонА, 00:13, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всем срочно переходить на musl?
     
  • 1.8, ыы, 00:47, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    полный опасносте мирок стандартных библиотек :)
     
     
  • 2.14, Анонимчик, 03:04, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Полон опасностей Си-мирок: то буфера переполнятся, то стеки слетают, то длину строк проверить забудут. В общем, тысяча и один способ накосячить трудноуловимо и критически.

    Писали бы на managed-языках - таких проблем by-design бы не было бы.

     
     
  • 3.15, Crazy Alex, 03:36, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Правда, тупило бы непредсказуемо, память жрало и имело бы свои классы ошибок -- на managed языках как-то быстро расслабляются, с управлением ресурсами в особенности, забывая, что ресурсы - это далеко не только память.
     
  • 3.17, Аноним, 06:32, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты внимательно читал описание бага Ну допустим это был бы С и getcwd возвра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 00:49, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Кто-то что-то понял из несвязнного набора слов в статье?
     
  • 1.11, ., 01:29, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    moдераторы гндoны
     
  • 1.12, grsec, 01:31, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что не день, то новость.
     
  • 1.16, Gannet, 06:11, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    2018 год признан годом уязвимосте!
     

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