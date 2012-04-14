10.01.2018 23:08  Ошибка в обновлении ядра к Ubuntu 16.04 приводит к сбою загрузки системы

В опубликованном сегодня обновлении ядра Linux для дистрибутива Ubuntu 16.04 LTS, в котором было представлено устранение уязвимости Meltdown, допущена ошибка, приводящая к невозможности загрузить систему с новым ядром из-за краха ядра (kernel panic) в процессе инициализации на некоторых системах.

Установившим обновление (4.4.0-108-generic) пользователям рекомендуется сразу применить ещё одно обновление (4.4.0-109-generic), не пытаясь перезагрузить систему. Если перезагрузка была совершена и пользователь столкнулся с невозможностью загрузить систему, то рекомендуется выбрать загрузочном меню GRUB прошлый выпуск (для вывода меню следует удерживать клавишу Shift или нажать Esc в самом начале загрузки).



