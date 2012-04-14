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10.01.2018 23:08  Ошибка в обновлении ядра к Ubuntu 16.04 приводит к сбою загрузки системы

В опубликованном сегодня обновлении ядра Linux для дистрибутива Ubuntu 16.04 LTS, в котором было представлено устранение уязвимости Meltdown, допущена ошибка, приводящая к невозможности загрузить систему с новым ядром из-за краха ядра (kernel panic) в процессе инициализации на некоторых системах.

Установившим обновление (4.4.0-108-generic) пользователям рекомендуется сразу применить ещё одно обновление (4.4.0-109-generic), не пытаясь перезагрузить систему. Если перезагрузка была совершена и пользователь столкнулся с невозможностью загрузить систему, то рекомендуется выбрать загрузочном меню GRUB прошлый выпуск (для вывода меню следует удерживать клавишу Shift или нажать Esc в самом начале загрузки).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Ubunt...)
  2. OpenNews: Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков
  3. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  4. OpenNews: Google считает незначительным влияние на производительность патчей для блокирования атак Meltdown и Spectre
  5. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kernel, ubuntu
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  • 1.2, Mr. Cake, 23:14, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Тоже на системах с AMD из-за несоответствия процессоров официальной документации? А то мелкомягкие уже накололись.
     
     
  • 2.5, anonymous, 23:30, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    На интеле словил. Так что...
     
  • 2.9, Аноним, 23:38, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Какое несоответствие Этим системам ввообще не нужны никакие патчи meltdown в a... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 23:24, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На Linux Mint как раз пару часов назад поставил. Пока никаких проблем.
     
     
  • 2.6, Локи, 23:31, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я обновил на миние с 4.10, на прилетевшее 4.13 у меня цинамон покасило, в безопасный режим кидало, но благо переустановкой дров вылечил.
     
     
  • 3.15, Аноним, 23:48, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за предупреждение. Оставлю на завтра сие удовольствие.
     
  • 1.4, Аноним, 23:29, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сначала окирпичивание с Ubuntu 17 10, теперь это Печально, но похоже, в Canonic... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 23:35, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    то есть то, что разогнали пол-штата и выкинули юнити о кризисе никак не намекало... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Anonymo, 00:20, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    намекаете переходить на Debian?
     
     
  • 4.29, axredneck, 00:35, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    или на арчь, смотря что требуется от дистра
     
     
  • 5.31, VINRARUS, 00:46, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > или на арчь, смотря что требуется от дистра

    Какой арчь? Даже её ребенок Манжара и та выделывается глюками.
    Я для себя принял решение вместо *Ubuntu LTS ставить OpenSUSE.

     
     
  • 6.36, Аноним, 01:07, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    присмотрись к fedora
     
     
  • 7.37, Rooft, 01:25, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, да! У меня работает и даже не глючит.
     
  • 6.40, DrDirt, 02:49, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня на компе и трех ноутах стоит Арч. Все устанавливалось 2-3 года назад и до сих пор работает.

    п.с.
    Версия ядра 4.14.12

     
  • 2.24, Аноним, 00:22, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А ничего, что в старые ядра огромный кусок от 4 14 пришлось загонять, чтобы всё ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Костик, 23:37, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Какая неожиданность... Неужели могло быть иначе?
     
     
  • 2.11, pavlinux, 23:42, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Неужели могло быть иначе?

    Не могло, а может. Конкретно в 4.4, переключение контекста
    между двумя юзерспесами всё равно идёт через kernel space.

     
  • 1.10, Костик, 23:40, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это просто в 1001 раз (1000-й - это Meltdown) нам намекает на то, что ситуация со сложностью систем давно вышла из под контроля.
    Если есть идиоты, которые думают, что есть такое понятие, как "защищенная и безопасная система", то пора бы им начать стрелять себе в, для начала, ногу...
     
     
  • 2.14, pavlinux, 23:46, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если есть идиоты,

    Ломани BAE Systems Data Diode Solution, можешь развлечься с INTEGRITY-178 RTOS,
    ну или хотя бы VAX/VMS 7.3  

     
  • 2.25, iZEN, 00:24, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Для начала надо прекратить использовать небезопасный язык программирования Си Н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 23:43, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Защищают честь старшего брата.
     
     
  • 2.18, VINRARUS, 23:57, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее отца.
     
  • 1.13, th3m3, 23:46, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прикольно. На той неделе обновление, тоже поломало систему. Ubuntu уже как винда становится, проще переустановить, чем починить. А вот сегодняшнее, ничего не сломало. Сижу прямо сейчас на ядре 4.4.0-108-generic. Может всё сломается от 4.4.0-109-generic? :)
     
     
  • 2.19, th3m3, 23:58, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Обновился. Перезагрузился и... вроде всё ок ;) В этот раз повезло. Хух)
     
  • 2.41, Отражение луны, 02:58, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Проще переустановить чем починить

    В отличие от венды тут ты можешь в пару кликов загрузиться со старого ядра.

     
  • 1.16, Аноним, 23:53, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На 14.04 обновилось нормально, никакой паники после перезагрузки.
     
  • 1.17, VINRARUS, 23:54, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вот вам и дутая LTS...
     
     
  • 2.23, Аноним, 00:21, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А ничего что в старые ядра целый кусок от 4 14 пришлось загонять, чтобы всё норм... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, th3m3, 00:29, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Firefox бы так же обновляли. А то задержка обычно в несколько дней.
     
  • 3.30, Anoninus, 00:35, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ничего что нормальные люди так не делают - это ведь даже не предпоследняя версия LTS ядра?
     
  • 3.33, VINRARUS, 00:53, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ничего. Неделю терпели и ещо б потерпели.
    В мире обвязаным интернетом существование проблемы 1 минуту это уже epick fail, а 3 часа - катастрофа.
     
  • 1.20, Аноним, 00:08, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Параша бегемота А могли бы дебиан помогать пилить а не форки свои обоссаные для... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, VINRARUS, 00:49, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем пилить статую? Пусто стоит себе.
     
     
  • 3.39, VINRARUS, 02:11, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зачем пилить статую? Пусто стоит себе.

    sed -i 's/Пусто/Пусть/' $PREV

     
  • 1.21, Онаним, 00:10, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ещё какое-то из недавних обновлений убило Unity в 16.04 - наводишь мышку на панель и сразу compiz вываливается в сегфолт. Пришлось в срочном порядке переходить на XFCE.
     
     
  • 2.27, th3m3, 00:30, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Меня это задело на той неделе. Два дня мучался.
     
  • 1.28, Anoninus, 00:33, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    То чувство когда стабильная LTS версия ядра уже давно 4.14, а разрабы убунты нашли под кроватью старую даже не предпоследнюю LTS версии 4.4 и ту умудрились сломать)
     
     
  • 2.34, DerRoteBaron, 01:04, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В "стабильных" дистрибутивах это почти всегда так.
    Здесь считается более важным сохранить мажорную версию стабильной чтобы не сломать совместимость с тем софтом, который был написан под данную версию (включая дрова по возможности), при этом заделывать ошибки и уязвимости в текущей версии софта.
    Тем более поддержка 4.4 как ядра заявлена до 2022 года
     
  • 1.35, Аноним, 01:06, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На Kubuntu 17.10 столкнулся с этой проблемой
     

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