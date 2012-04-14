10.01.2018 23:08  Ошибка в обновлении ядра к Ubuntu 16.04 приводит к сбою загрузки системы

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|5.31, VINRARUS, 00:46, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> или на арчь, смотря что требуется от дистра
Какой арчь? Даже её ребенок Манжара и та выделывается глюками.
Я для себя принял решение вместо *Ubuntu LTS ставить OpenSUSE.
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|1.10, Костик, 23:40, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это просто в 1001 раз (1000-й - это Meltdown) нам намекает на то, что ситуация со сложностью систем давно вышла из под контроля.
Если есть идиоты, которые думают, что есть такое понятие, как "защищенная и безопасная система", то пора бы им начать стрелять себе в, для начала, ногу...
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|1.13, th3m3, 23:46, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Прикольно. На той неделе обновление, тоже поломало систему. Ubuntu уже как винда становится, проще переустановить, чем починить. А вот сегодняшнее, ничего не сломало. Сижу прямо сейчас на ядре 4.4.0-108-generic. Может всё сломается от 4.4.0-109-generic? :)
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|1.21, Онаним, 00:10, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А ещё какое-то из недавних обновлений убило Unity в 16.04 - наводишь мышку на панель и сразу compiz вываливается в сегфолт. Пришлось в срочном порядке переходить на XFCE.
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|1.28, Anoninus, 00:33, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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То чувство когда стабильная LTS версия ядра уже давно 4.14, а разрабы убунты нашли под кроватью старую даже не предпоследнюю LTS версии 4.4 и ту умудрились сломать)
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|2.34, DerRoteBaron, 01:04, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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В "стабильных" дистрибутивах это почти всегда так.
Здесь считается более важным сохранить мажорную версию стабильной чтобы не сломать совместимость с тем софтом, который был написан под данную версию (включая дрова по возможности), при этом заделывать ошибки и уязвимости в текущей версии софта.
Тем более поддержка 4.4 как ядра заявлена до 2022 года
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