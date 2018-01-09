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09.01.2018 21:12  Представлен новый дизайн SourceForge

Хостинг свободных проектов SourceForge кардинально поменял оформление. Кроме изменения цветовой схемы, добавлена постоянно видимая в верхней части всех страниц шапка и выпадающее меню. Существенно расширены отступы и расстояние между служебными элементами, увеличены размеры кнопок, из-за чего контент проектов теперь отображается почти в конце страницы и не виден без прокрутки экрана вниз.

Кроме оформления также полностью переделан каталог приложений SourceForge Directory, в котором появилась возможность применения фильтров (панель в левой части страницы) для отсеивания интересующих проектов по категориям, языкам, лицензии и поддерживаемой ОС. Для разработчиков приложений добавлен инструмент импортирования кода из GitHub, который позволяет синхронизировать состояние файлов на SourceForge с репозиторием на GitHub.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/blog/i...)
  2. OpenNews: GitHub и SourceForge признаны неприемлемыми для размещения кода проектов GNU
  3. OpenNews: Новый владелец SourceForge свернул поставку установщиков с рекламой
  4. OpenNews: SourceForge и Slashdot проданы компании BIZX
  5. OpenNews: Sourceforge прекратил подмену файлов неактивных проектов. Nmap выявил перехват своего аккаунта
  6. OpenNews: SourceForge передал аккаунт GIMP в руки распространителей рекламного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: sourceforge
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  • 1.1, Аноним, 21:15, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +16 +/
    >Представлен новый дизайн

    А должно быть представлена эпитафия.

     
     
  • 2.41, СпукиБлажкович, 04:44, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Чем он тебе так не угодил?
     
  • 1.2, A.Stahl, 21:16, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Все изменения как на подбор! Нет предела ухудшению!
     
  • 1.3, Аноним, 21:16, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Мда, всё в баннерах, пестрит, вываливаются какие-то меню и постоянно ползает отвлекая левая строка вверху. На видных местах какая-то второстепенная муть, а нужное так сразу и не найдёшь. Похоже после такого  SourceForge уже все шансы выжить потеряет. В таком виде его не отличишь от варезных сайтов и  каталогов шареварных виндовых программ.
     
     
  • 2.8, жуть, 21:57, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    > В таком виде его не отличишь от варезных сайтов и  каталогов шареварных виндовых программ.

    он и есть каталогов шареварных программ

     
     
  • 3.12, Andrey Mitrofanov, 22:01, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> В таком виде его не отличишь от варезных сайтов и  каталогов шареварных виндовых программ.
    > он[I]а[/I] и есть катало[I]жь виндовой малвари[/I]

    //dont thank

     
  • 1.4, Аноним, 21:29, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как им Google разрешил разместить 7 семь крупноформатных баннеров на одной с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Stahl, 21:30, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Дизайн сменили, а тонны навязчивой рекламы оставили.
     
     
  • 2.6, Аноним, 21:35, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Без маркетологов не обошлось Раньше я рекламу замечал только на странице загруз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 21:58, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не у всех проектов есть спонсоры или инвестиции на вечное существование Мы живё... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, key, 22:00, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Не у всех проектов есть спонсоры или инвестиции на вечное существование. Мы
    > живём в мире коммерции, любая идея должна окупать затраты на её
    > осуществление.

    Плохо наверное жить в вашем мире :(

     
  • 4.15, Аноним, 22:19, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Пускай пожертвования собирают. Саванна вполне себе без рекламы существует.
     
     
  • 5.16, Tita_M, 22:32, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А можно поинтересоваться сколько трафика держит эта "Саванна" в месяц? На "кузне" я посмотрел: у очень популярных проектов несколько миллионов загрузок в месяц, у не очень популярных около ста тысяч загрузок. Потянет ли такие объёмы "Саванна"?
     
  • 5.22, Tita_M, 22:52, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Пускай пожертвования собирают. Саванна вполне себе без рекламы существует.

    Посмотрел повнимательнее: на главной обновлённого сайта "Кузни" приводится статистика.

    With the tools we provide, developers on SourceForge create powerful software in over 430,000 projects; we host over 3.7 million registered users. Our popular directory connects over 33 million visitors and serves more than 4.5 million software downloads a day.

    Т.е. "Кузня" хостит 430 тысяч проектов 3.7 миллионов зарегистрированных пользователей и у неё 4.5 миллиона загрузок в день.
    В то же время у (ш)вабодного хостинга только 4 тысячи проектов и 80 тысяч зарегистрированных пользователей.

    Ты предлагаешь им начать побираться с такими затратами на хостинг?

     
     
  • 6.25, Аноним, 23:04, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я предлагаю им закрыть этот проект, который уже сгнил и попахивает И создать но... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.38, Аноним84701, 02:12, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хех https www opennet ru opennews art shtml num 42778 https www opennet ru... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Дуплик, 21:53, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Все на GitHub!
     
     
  • 2.35, anonymous, 01:09, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Все на GitHub!

    Так он уже плоский как доска, битбакет тоже не отстаёт.

     
  • 1.13, dka, 22:01, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    шило на мыло
     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov, 22:13, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > отдел маркетинга работает, потеет

    ну, да.

     
  • 1.17, Аноним, 22:41, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не имею ничего против SourceForge, но в новом оформлении не хватает только десят... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 22:45, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он ещё нужен?
     
  • 1.19, Аноним, 22:47, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >шапка
    >служебными элементами

    Это они баннеры так назвали?

     
  • 1.20, Oxhorn, 22:48, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://ibb.co/ivCNP6

    Теперь реклама сверху вместе с контентом прокручивается и реклама между параграфами  description иногда появляется

     
  • 1.21, Ilya Indigo, 22:52, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    До и после... https://itmages.ru/image/view/6385470/bf33f2d0
     
  • 1.23, Аноним, 22:56, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем-то убрали выбор зеркал для скачивания.
     
     
  • 2.27, Tita_M, 23:19, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Зачем-то убрали выбор зеркал для скачивания.

    Всё там есть. Когда будешь скачивать нажми на кнопочку "Problems Downloading".

     
     
  • 3.28, Аноним, 23:24, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, проморгал.
     
  • 1.29, anonymous, 23:32, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, блеванул.
     
     
  • 2.31, Аноним, 00:06, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пойди подотри за собой, спасибо.
     
     
  • 3.34, anonymous, 01:08, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну уж нет!
     
  • 1.30, vdb, 23:49, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не впервой. User Styles и User Scripts помогут убрать ненужную хрень с экрана.
     
  • 1.32, Аноним, 00:35, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А реклама лезет со всех щелей. Ужасный ресурс.
     
  • 1.33, Sluggard, 00:47, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    SF ещё жив? Фигасе.
     
  • 1.36, anonymous, 01:10, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но вообще странная избирательность. bitbacket сделал похожее полгода назад. И ничего, ни одной новости.
     
  • 1.37, Аноним, 01:26, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интерфейс теперь адаптивный - для смартфонов отображается мобильная версия дизай... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.39, saahriktu, 02:45, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Раньше в lynx е ссылки были, а теперь - нет Набросал простой скрипт lsourceforg... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, Oxhorn, 03:04, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я очень удевлен тем что SF ещё дышит. Ну и тем что кто-то ещё держит проекты там, понимаю что дело принципа или привычки. GitHub ещё та зараза, но тем не менее он пока твои билды не меняет на подставные с рекламой, фишенгом и вирусней на любой вкус и цвет.
     
  • 1.42, arisu, 05:04, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > добавлен инструмент импортирования кода из GitHub

    но зачем? шитхаб, конечно, та ещё радость, но всё равно: неужели на свете есть хоть одно существо, которое пойдёт с него на sf?!

     

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