09.01.2018 21:12  Представлен новый дизайн SourceForge

Хостинг свободных проектов SourceForge кардинально поменял оформление. Кроме изменения цветовой схемы, добавлена постоянно видимая в верхней части всех страниц шапка и выпадающее меню. Существенно расширены отступы и расстояние между служебными элементами, увеличены размеры кнопок, из-за чего контент проектов теперь отображается почти в конце страницы и не виден без прокрутки экрана вниз.

Кроме оформления также полностью переделан каталог приложений SourceForge Directory, в котором появилась возможность применения фильтров (панель в левой части страницы) для отсеивания интересующих проектов по категориям, языкам, лицензии и поддерживаемой ОС. Для разработчиков приложений добавлен инструмент импортирования кода из GitHub, который позволяет синхронизировать состояние файлов на SourceForge с репозиторием на GitHub.



