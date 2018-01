09.01.2018 21:12  Представлен новый дизайн SourceForge

> Пускай пожертвования собирают. Саванна вполне себе без рекламы существует. Посмотрел повнимательнее: на главной обновлённого сайта "Кузни" приводится статистика. With the tools we provide, developers on SourceForge create powerful software in over 430,000 projects; we host over 3.7 million registered users. Our popular directory connects over 33 million visitors and serves more than 4.5 million software downloads a day. Т.е. "Кузня" хостит 430 тысяч проектов 3.7 миллионов зарегистрированных пользователей и у неё 4.5 миллиона загрузок в день.

В то же время у (ш)вабодного хостинга только 4 тысячи проектов и 80 тысяч зарегистрированных пользователей. Ты предлагаешь им начать побираться с такими затратами на хостинг?