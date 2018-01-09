09.01.2018 21:12  Представлен новый дизайн SourceForge

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|1.3, Аноним, 21:16, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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Мда, всё в баннерах, пестрит, вываливаются какие-то меню и постоянно ползает отвлекая левая строка вверху. На видных местах какая-то второстепенная муть, а нужное так сразу и не найдёшь. Похоже после такого SourceForge уже все шансы выжить потеряет. В таком виде его не отличишь от варезных сайтов и каталогов шареварных виндовых программ.
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|3.12, Andrey Mitrofanov, 22:01, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> В таком виде его не отличишь от варезных сайтов и каталогов шареварных виндовых программ.
> он[I]а[/I] и есть катало[I]жь виндовой малвари[/I]
//dont thank
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|4.11, key, 22:00, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Не у всех проектов есть спонсоры или инвестиции на вечное существование. Мы
> живём в мире коммерции, любая идея должна окупать затраты на её
> осуществление.
Плохо наверное жить в вашем мире :(
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|5.16, Tita_M, 22:32, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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А можно поинтересоваться сколько трафика держит эта "Саванна" в месяц? На "кузне" я посмотрел: у очень популярных проектов несколько миллионов загрузок в месяц, у не очень популярных около ста тысяч загрузок. Потянет ли такие объёмы "Саванна"?
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|5.22, Tita_M, 22:52, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Пускай пожертвования собирают. Саванна вполне себе без рекламы существует.
Посмотрел повнимательнее: на главной обновлённого сайта "Кузни" приводится статистика.
With the tools we provide, developers on SourceForge create powerful software in over 430,000 projects; we host over 3.7 million registered users. Our popular directory connects over 33 million visitors and serves more than 4.5 million software downloads a day.
Т.е. "Кузня" хостит 430 тысяч проектов 3.7 миллионов зарегистрированных пользователей и у неё 4.5 миллиона загрузок в день.
В то же время у (ш)вабодного хостинга только 4 тысячи проектов и 80 тысяч зарегистрированных пользователей.
Ты предлагаешь им начать побираться с такими затратами на хостинг?
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|1.40, Oxhorn, 03:04, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я очень удевлен тем что SF ещё дышит. Ну и тем что кто-то ещё держит проекты там, понимаю что дело принципа или привычки. GitHub ещё та зараза, но тем не менее он пока твои билды не меняет на подставные с рекламой, фишенгом и вирусней на любой вкус и цвет.
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|1.42, arisu, 05:04, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> добавлен инструмент импортирования кода из GitHub
но зачем? шитхаб, конечно, та ещё радость, но всё равно: неужели на свете есть хоть одно существо, которое пойдёт с него на sf?!
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