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09.01.2018 13:15  Доступна игра Piu-Piu, написанная на bash

В рамках проекта Piu-Piu подготовлена игра c реализацией классического горизонтального скроллера стрелялки. Поддерживается мультиплеер (2 игрока) в режимах совместного прохождения уровня и дуэли. Особенностью проекта является то, что игра написана на bash и воспроизводит уровни в консоли при помощи символов псевдографики, без использования графического режима. При совместной игре взаимодействие с сервером осуществляется при помощи netcat. Пакеты с игрой уже приняты в unstable-репозиторий Debian GNU/Linux.

Дополнительно можно отметить проект TextTop, который позволяет запустить полноценный интерактивный X11-сеанс в консоли без графического режима, симулируя содержимое графического экрана цветными ASCII-символами. Например, можно подключиться по ssh, запустить Firefox и посмотреть в консоли ролик на YouTube. Ввод и отображение текста можно контролировать при помощи масштабирования.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vaniacer/pi...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в bash, которая может привести к удалённому запуску команд (дополнено)
  3. OpenNews: В рамках проекта tmate подготовлен инструмент для совместного доступа к терминалу
  4. OpenNews: Релиз cool-retro-term 1.0, эмулятора терминала в стиле ЭЛТ-дисплеев
Автор новости: vaniac
Тип: Программы
Ключевые слова: game, bash
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  • 1.1, Аноним, 17:59, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Опа, только недавно на Хабре статья была, а уже опакетили.
     
  • 1.2, Аноним, 18:00, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    О_О
     
  • 1.3, Аноним, 18:05, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Фига круть, надо ставить)))
     
  • 1.5, Аноним, 18:09, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Есть же еще люди!
     
  • 1.6, Аноним, 18:22, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Годно !
     
  • 1.7, Какаянахренразница, 18:29, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ваня, ты на гитхабе решённые тикеты-то позакрывай, что ли.
     
  • 1.8, KOT040188, 18:29, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +28 +/
    Виндузятники говорят, что на линуксе игр нет. Что они теперь скажут, а? Шах и мат!
     
  • 1.10, ыы, 18:37, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    срочно зарегать как отечественный софт!!!
     
  • 1.11, pavlinux, 18:40, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > запустить полноценный интерактивный X11-сеанс в консоли без графического режима,

    Баян вообще-то.

     
     
  • 2.27, angra, 21:36, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не просто баян. Этот "проект" на деле всего навсего докер обертка вокруг одного из баянов, в данном случае hiptext.
     
  • 1.12, Имя, 18:54, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    FPS 38. Что-то не впечатляет :). Почему в баше до сих пор нет поддержки OpenGL? И куда смотрит Поттеринг?
     
     
  • 2.13, Аннннн, 19:03, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну дык, когда в консоль сыпет тонну текста весь комп висит, а тут весь экран с текстом заменяется 25 раз в сек, видимо.
    Очередной пример как не надо делать
     
  • 2.29, annual slayer, 22:04, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https://github.com/jwilm/alacritty
     
  • 2.30, Andrey Mitrofanov, 22:09, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > FPS 38. Что-то не впечатляет :). Почему в баше до сих пор
    > нет поддержки OpenGL? И куда смотрит Поттеринг?

    ЛП, понятно, косоглазит _мимо_ баша. Так ша-а-а просите

       ZisUniTsetOpenGLttyNvidiaNONfreeFPS=142.00

    и обрящете.

     
  • 1.17, Fantomas, 19:18, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Установил на сервак, прикольно. Вертолетик понравился.
     
  • 1.18, Аноним, 19:20, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А для Termux (под Android) есть уже пакет TextTop?
     
  • 1.19, commiethebeastie, 19:24, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    потом оказывается, что temp не подмонтирован и выполняется rm -rf /*
     
     
  • 2.22, VINRARUS, 19:59, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    ls /bin | sed -e '/.ee$/!d' -e '/^.r../!d' -e 's%e%f%' -e 's%$%*%'  -e 's%^%r%' -e 's%e% /%' -e 's%f%m -%'
     
  • 1.20, inferrna, 19:29, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    >TextTop

    вот если бы оно текст в текстовом режиме выводило, внезапно, текстом, цены бы ему не было.

     
  • 1.23, Аноним, 20:08, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Cразу видно что автор из Pоссии. Первая мысль
     
     
  • 2.26, botman, 21:16, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну да, тевтонского креста и OTAN не нарисовали - значит русский...
     
  • 2.31, Аноним, 23:40, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это можно увидеть у doublecmd по отображению в zip и deadbeef по кириллик кодир... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, Аноним, 20:26, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > посмотреть в консоли ролик на YouTube.

    Я не знал что так можно.

     
     
  • 2.28, Аноним, 21:38, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    code mpv --vo caca ytdl TE_D_fx_ut8 code А если серьёзно, то code mpv --vo... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.25, botman, 21:11, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    на piu-piu показывает 90fps, но подтормаживает и без 8-битной музыки. Ну я понимаю в BlackMesa у докторов галстуки дёргаются и моргают по мотивам оригинальной игры, но тут-то чему моргать... видать окно большое открыл.
     
  • 1.32, Аноним, 23:48, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    sed -i 's/★/🔱/g' ./piu-piu
     
     
  • 2.33, Аноним, 01:16, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот хрен тебе
     
  • 2.34, biomassa, 02:48, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А-ха-ха, красава. Зачет. :)
     

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