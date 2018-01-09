09.01.2018 13:15  Доступна игра Piu-Piu, написанная на bash

В рамках проекта Piu-Piu подготовлена игра c реализацией классического горизонтального скроллера стрелялки. Поддерживается мультиплеер (2 игрока) в режимах совместного прохождения уровня и дуэли. Особенностью проекта является то, что игра написана на bash и воспроизводит уровни в консоли при помощи символов псевдографики, без использования графического режима. При совместной игре взаимодействие с сервером осуществляется при помощи netcat. Пакеты с игрой уже приняты в unstable-репозиторий Debian GNU/Linux.

Дополнительно можно отметить проект TextTop, который позволяет запустить полноценный интерактивный X11-сеанс в консоли без графического режима, симулируя содержимое графического экрана цветными ASCII-символами. Например, можно подключиться по ssh, запустить Firefox и посмотреть в консоли ролик на YouTube. Ввод и отображение текста можно контролировать при помощи масштабирования.