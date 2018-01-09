09.01.2018 13:15  Доступна игра Piu-Piu, написанная на bash

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|1.12, Имя, 18:54, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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FPS 38. Что-то не впечатляет :). Почему в баше до сих пор нет поддержки OpenGL? И куда смотрит Поттеринг?
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|2.13, Аннннн, 19:03, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Ну дык, когда в консоль сыпет тонну текста весь комп висит, а тут весь экран с текстом заменяется 25 раз в сек, видимо.
Очередной пример как не надо делать
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|2.30, Andrey Mitrofanov, 22:09, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> FPS 38. Что-то не впечатляет :). Почему в баше до сих пор
> нет поддержки OpenGL? И куда смотрит Поттеринг?
ЛП, понятно, косоглазит _мимо_ баша. Так ша-а-а просите
ZisUniTsetOpenGLttyNvidiaNONfreeFPS=142.00
и обрящете.
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|1.25, botman, 21:11, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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на piu-piu показывает 90fps, но подтормаживает и без 8-битной музыки. Ну я понимаю в BlackMesa у докторов галстуки дёргаются и моргают по мотивам оригинальной игры, но тут-то чему моргать... видать окно большое открыл.
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