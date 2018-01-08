08.01.2018 22:04  Представлен Breezy, форк системы управления версиями Bazaar

В рамках проекта Breezy создан форк системы управления версиями Bazaar, разработчики которого поставили перед собой цель портировать кодовую базу и доступные плагины на Python 3, а также упростить участие в разработке заинтересованных энтузиастов.

Поддержка Python 2 истекает в 2020 году, а разработка выпуска Bazaar 2.8, в котором ожидалась поддержка Python 3, за два года не сдвинулась с места. Несмотря на то, что Bazaar формально является частью проекта GNU, он полностью подконтролен компании Canonical, которая требует от участников подписать CLA-соглашение и передать имущественные права на код, что мешает независимым энтузиастам продолжить развитие Bazaar под прежним именем.

Создание независимого форка позволит убрать преграды, мешающие подключению новых участников к разработке, и получить независимость в принятии решений. Форк также позволит перевести проект на собственную инфраструктуру, без необходимости выполнять через сотрудников Canonical такие действия как обновление сайта или установка новых пакетов в системе непрерывной интеграции.

В Breezy будет по возможности сохранена совместимость с Bazaar на уровне опций командной строки инструментария и используемых форматов. Инструментарий привязывается к базовой утилите "brz", но возможно обеспечение полной заменяемости путём создания псевдонимов для существующих имён Bazaar ("bzr"). Помимо портирования на Python 3 разработчики также проведут работу по исправлению ошибок и включению в основной состав некоторых полезных плагинов. Из планов также отмечается проведение чистки API для плагинов и удаление поддержки устаревших платформ.



