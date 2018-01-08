The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

08.01.2018 22:04  Представлен Breezy, форк системы управления версиями Bazaar

В рамках проекта Breezy создан форк системы управления версиями Bazaar, разработчики которого поставили перед собой цель портировать кодовую базу и доступные плагины на Python 3, а также упростить участие в разработке заинтересованных энтузиастов.

Поддержка Python 2 истекает в 2020 году, а разработка выпуска Bazaar 2.8, в котором ожидалась поддержка Python 3, за два года не сдвинулась с места. Несмотря на то, что Bazaar формально является частью проекта GNU, он полностью подконтролен компании Canonical, которая требует от участников подписать CLA-соглашение и передать имущественные права на код, что мешает независимым энтузиастам продолжить развитие Bazaar под прежним именем.

Создание независимого форка позволит убрать преграды, мешающие подключению новых участников к разработке, и получить независимость в принятии решений. Форк также позволит перевести проект на собственную инфраструктуру, без необходимости выполнять через сотрудников Canonical такие действия как обновление сайта или установка новых пакетов в системе непрерывной интеграции.

В Breezy будет по возможности сохранена совместимость с Bazaar на уровне опций командной строки инструментария и используемых форматов. Инструментарий привязывается к базовой утилите "brz", но возможно обеспечение полной заменяемости путём создания псевдонимов для существующих имён Bazaar ("bzr"). Помимо портирования на Python 3 разработчики также проведут работу по исправлению ошибок и включению в основной состав некоторых полезных плагинов. Из планов также отмечается проведение чистки API для плагинов и удаление поддержки устаревших платформ.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.jelmer.uk/breezy-i...)
  2. OpenNews: Выпущена система управления версиями Bazaar 2.7.0
  3. OpenNews: Выпущена система управления версиями Bazaar 2.6.0
  4. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  5. OpenNews: Выпущена система управления версиями Bazaar 2.0.0
  6. OpenNews: Компания Canonical представила коммерческие сервисы для системы Bazaar
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: bazaar, breezy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 22:13, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Зачем оно нужно если есть http://pijul.com/ ?
     
  • 1.2, Аноним, 22:24, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Даже Ртуть не очень нужна, а тут такое.
     
  • 1.3, Крутой аноним, 22:24, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > Несмотря на то, что Bazaar формально является частью проекта GNU

    Ну хрен редьки не слаще, если бы bazaar реально являлся GNU проектом,
    то фонд GNU требовал бы подписать бумагу о передаче прав каждого нового контрибьютера. Те кто комитил в gcc или emacs с этим сталкивался.

     
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov, 22:36, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Ну хрен редьки не слаще, если бы bazaar реально являлся GNU проектом,
    > то фонд GNU требовал бы подписать бумагу о передаче прав каждого нового
    > контрибьютера. Те кто комитил в gcc или emacs с этим сталкивался.

    А те, кто - в Guix, нет.

    И?

     
  • 2.14, Crazy Alex, 00:10, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Проблема, я так понимаю, не столько в бумаге а в том,что Canonical сидит на попе ровно. Что где-то даже понятно, поскольку эту штуку скорее хоронить надо, чем развивать - уж с точки хрения корпорации точно. В общем, как раз тот случай, когда форк - самый лучший вариани.
     
  • 1.4, Анонидзе, 22:33, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Крайне неудобная VCS, имхо
     
  • 1.6, Аноним, 22:39, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А для bazaar есть какой-нибудь клиент на подобии TortoiseHG?
     
     
  • 2.8, nc, 23:05, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Для гита нету нормального клиента (под линукс), а тут какой-то базар.
     
     
  • 3.11, mimocrocodile, 00:08, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    gitk, ахаха
     
  • 3.12, Crazy Alex, 00:08, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для гита есть собственно git, и это основное. Плюс meld сотоварищи. Плюс поддержка в IDE. Уж не знаю, какого... вам ещё надо.
     
  • 3.15, Аноним, 01:11, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    smartgit например имеет одину из лучших conflict solver визуальную реализацию и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним2, 02:05, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для гита нету нормального клиента под линукс

    Ахаха! Надо тебя запомнить, ты умеешь в юмор.

     
  • 1.13, Аноним, 00:09, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто оставлю это здесь https www jelmer uk pages bzr-a-retrospective html ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 01:40, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Благодарю. Биткоинов твоему дому.
     
  • 1.16, upyr, 01:23, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем все время откапывают то, что похоронил каноникл? Ничего стоящего они не сделали.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor