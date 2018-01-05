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05.01.2018 23:26  Google считает незначительным влияние на производительность патчей для блокирования атак Meltdown и Spectre

Компания Google сообщила о внедрении патчей KPTI и retpoline для блокирования атак Meltdown и Spectre на своих Linux-серверах, в том числе обслуживающих поисковую систему, Gmail, YouTube и Google Cloud Platform. Несмотря на то, что теоретически данные патчи приводят к возникновению дополнительных накладных расходов при выполнении системных вызовов, влияние на производительность обоих патчей при реальной нагрузке Google при выполнении большинства задач оценивается как незначительное. Напомним, что в синтетических тестах наблюдалось проседание производительности до 30% и даже до 60%.

Патч KPTI (Kernel Page Table Isolation) нацелен на блокирование уязвимости Meltdown на уровне ядра Linux и основан на идее разделения памяти ядра и пространства пользователя. Патч Retpoline предложен Google для блокирования атаки Spectre и основан на применении специальной последовательности инструкций, исключающей вовлечение механизма спекулятивного выполнения. Кроме модификации ядра, реализация Retpoline также подразумевает применение для сборки специально модифицированного компилятора (GCC, Clang). Кроме Retpoline атака Spectre также может быть блокирована на уровне обновления микрокода CPU.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  3. OpenNews: Разработчики Linux и Windows работают над закрытием огромной уязвимости в процессорах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cpu, meltdown, spectre
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  • 1.1, Аноним, 23:30, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Стало быть, драмы не будет.
     
     
  • 2.10, Петр А, 00:32, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >> Стало быть, драмы не будет.

    Драма есть уже — вишь, минусаторы страдают.

    Проблема с обеими «уязвимостями» возникает в одной ситуации — когда ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ кода оформляется не ручками, с контролем гонок и памяти на уровне исходников, а «хреньворками».

    146% посетителям сего богоспасаемого места — это, как зайцу стоп-сигнал.

     
  • 1.2, DiabloPC, 23:32, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    > Google ... оценивается как незначительное

    А цифры где? А то для гугла и 50% может оказаться "незначительным", кто ж знает что у них там в головах то %)

     
     
  • 2.3, Crazy Alex, 23:56, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Где-то попадалось странное - для более старого интеловского процессора замедления почти не было, а для Coffee Lake было существенно сильнее. Но сходу снова не гуглится
     
     
  • 3.4, незначительно, 00:04, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Но сходу снова не гуглится

    Просто запрос "незначительно" отличается.

     
  • 2.6, Mike Lee, 00:21, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как раз наоборот. Для гугла 50% это тысячи дополнительных ядер. А для большинства незаметно.
     
  • 1.5, Stop, 00:13, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто GOOGLE использует старое протухшее железо
     
     
  • 2.8, VINRARUS, 00:23, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или АМД
     
  • 1.7, яя, 00:21, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я ставить эту херню не буду. надеюсь будет опция в ядре чтоб не вкомпиливать.
     
  • 1.9, Аноним, 00:31, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Эммм, посмотрел, нихрена не понял Они там пишут свой собственный вариант инстру... весь текст скрыт [показать]
     

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