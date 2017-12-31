30.12.2017 23:42  Третье обновление Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6

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|1.1, Ю.Т., 00:06, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Кто-нибудь в наших краях это пробовал прошивать на "устройства, основанные на MTK" (то бишь, беспородная китайщина с али)?
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|4.18, pavlinux, 04:17, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Supported devices
Maintained devices
Nexus S (I902x)
Galaxy S (I9000)
Galaxy S 2 (I9100)
Galaxy Note (N7000)
Galaxy Nexus (I9250)
Galaxy Tab 2 7.0 (P31xx)
Galaxy Tab 2 10.1 (P51xx)
Galaxy S 3 (I9300)
Galaxy Note 2 (N7100)
Galaxy Note 8.0 (N51xx)
У них чо, Самсунг головного мозга?
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|3.20, Ю.Т., 07:16, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Забудь. MTK без блобов не заработает никогда.
А в чём там проблема-то, чтобы не копаться долго? Документация закрыта по какой существенной части?
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|1.6, бздоюзерпоночам, 01:00, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Сборки подготовлены для 9 устройств.
Для 9 устаревших устройств, которых уже нет в продаже.
Сборки подготовлены, но это не означает, что в них всё работает.
Работоспособность в среднем около 50% (по таблице устройств и поддерживаемых для них возможностей).
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