30.12.2017 23:42  Третье обновление Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6

Проект Replicant, в рамках которого развивается полностью открытый вариант платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых драйверов, представил третий выпуск ветки Replicant 6.0, построенной на кодовой базе LineageOS 13.0, в свою очередь основанной на Android 6. По сравнению с оригинальной прошивкой, в Replicant произведена замена большой порции проприетарных компонентов, включая видеодрайверы, бинарные прошивки для Wi-Fi, библиотеки для работы с GPS, компасом, web-камерой, радио-интерфейсом и модемом. Сборки подготовлены для 9 устройств.

В новой версии устранена критическая ошибка, приводящая к зацикливанию перезагрузки после установки или обновления некоторых приложений (крах в процессе загрузки, приводящий к перезагрузке). Для установки обновления на зацикленные устройства требуется перейти в режим recovery (загрузка с нажатыми кнопками увеличения и уменьшения громкости). Кроме того, в новый выпуск перенесены накопившиеся исправления из ветки LineageOS 13.0 и обновлено приложение F-Droid Privileged Extension. Устранена уязвимость KRACK в WPA2.



