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30.12.2017 23:42  Третье обновление Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6

Проект Replicant, в рамках которого развивается полностью открытый вариант платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых драйверов, представил третий выпуск ветки Replicant 6.0, построенной на кодовой базе LineageOS 13.0, в свою очередь основанной на Android 6. По сравнению с оригинальной прошивкой, в Replicant произведена замена большой порции проприетарных компонентов, включая видеодрайверы, бинарные прошивки для Wi-Fi, библиотеки для работы с GPS, компасом, web-камерой, радио-интерфейсом и модемом. Сборки подготовлены для 9 устройств.

В новой версии устранена критическая ошибка, приводящая к зацикливанию перезагрузки после установки или обновления некоторых приложений (крах в процессе загрузки, приводящий к перезагрузке). Для установки обновления на зацикленные устройства требуется перейти в режим recovery (загрузка с нажатыми кнопками увеличения и уменьшения громкости). Кроме того, в новый выпуск перенесены накопившиеся исправления из ветки LineageOS 13.0 и обновлено приложение F-Droid Privileged Extension. Устранена уязвимость KRACK в WPA2.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.replicant.us/2017...)
  2. OpenNews: Обновление Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6
  3. OpenNews: Статус разработки Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6
  4. OpenNews: Выпуск альтернативных Android-прошивок CyanogenMod 11.0 M8 и Replicant 4.2 0002
  5. OpenNews: Разработчики Replicant выявили бэкдор в смартфонах и планшетах Samsung Galaxy
  6. OpenNews: Выход Replicant 4.2, полностью свободной прошивки на основе Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: replicant, android
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  • 1.1, Ю.Т., 00:06, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Кто-нибудь в наших краях это пробовал прошивать на "устройства, основанные на MTK" (то бишь, беспородная китайщина с али)?
     
     
  • 2.5, Аноним, 00:30, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    Забудь. MTK без блобов не заработает никогда.
     
     
  • 3.9, Аноним, 01:09, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Да... живи с этим!
     
     
  • 4.18, pavlinux, 04:17, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Supported devices

    Maintained devices
    Nexus S (I902x)
    Galaxy S (I9000)
    Galaxy S 2 (I9100)
    Galaxy Note (N7000)
    Galaxy Nexus (I9250)
    Galaxy Tab 2 7.0 (P31xx)
    Galaxy Tab 2 10.1 (P51xx)
    Galaxy S 3 (I9300)
    Galaxy Note 2 (N7100)
    Galaxy Note 8.0 (N51xx)


    У них чо, Самсунг головного мозга?

     
     
  • 5.21, Аноним, 08:48, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Самсунг был в числе тех немногих, у кого модем изолирован от основной памяти.
     
  • 3.20, Ю.Т., 07:16, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Забудь. MTK без блобов не заработает никогда.

    А в чём там проблема-то, чтобы не копаться долго? Документация закрыта по какой существенной части?

     
     
  • 4.23, Аноним, 09:48, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У них всё закрыто, в том числе до недавнего времени даже ядро не давали, пока не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 00:07, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Лучшая прошивка.
     
     
  • 2.3, Norton, 00:16, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Лучшая, если тебе не нужна анонимность. Так то лучше Copperhead OS ничего нет.
     
     
  • 3.4, Аноним, 00:20, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Анонимность и телефон - понятия несовместимые.
     
     
  • 4.7, Капитан, 01:05, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    В телефоне есть много чего интересного, помимо GSM-передатчика.

    Твой кэп.

     
     
  • 5.11, Аноним, 01:39, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Телефон с выключенным GSM - лучший друг линуксоида-конспиролуха.
     
  • 5.15, Майор, 01:53, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Wi-Fi, GPS/GLONASS, BT... Лучше купить одноплатник чем телефон.
     
     
  • 6.17, pavlinux, 04:14, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Лучше купить одноплатник чем телефон.

    И чемодан батареек?

     
  • 5.19, pavlinux, 04:20, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В телефоне есть много чего интересного, помимо GSM-передатчика.

    Верти спиннер, КПД будет тот же.


     
  • 1.6, бздоюзерпоночам, 01:00, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Сборки подготовлены для 9 устройств.

    Для 9 устаревших устройств, которых уже нет в продаже.
    Сборки подготовлены, но это не означает, что в них всё работает.
    Работоспособность в среднем около 50% (по таблице устройств и поддерживаемых для них возможностей).

     
     
  • 2.12, Аноним, 01:42, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Свободный телефонщик, копи телефоны смолоду!


     
  • 1.8, Аноним, 01:08, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Я накатил, теперь хана Мигает черный экран, потом выключается Как теперь верну... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 01:44, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Теперь уже никак Теперь твой смартфон уже избавлен от проприетарных компонентов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Аноним, 01:10, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вообще фигня все это, полумеры. Надо брать Purism и не парить себе мозги.
     
     
  • 2.14, Аноним, 01:48, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Что у них есть кроме лозунгов и протухшего железа по конским ценам Не буду опят... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, DiabloPC, 08:49, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Purism эт конечно хорошо, но его еще дождаться нужно....................
     
  • 1.16, Аноним, 02:09, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >3D graphics Missing
    >https://github.com/yuq/mesa-lima
     

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