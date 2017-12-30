30.12.2017 10:22  Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online

Компания Collabora подготовила третий выпуск платформы CODE (Collabora Online Development Edition), в рамках которой развивается специализированный дистрибутив для быстрого развёртывания LibreOffice Online и организации совместной удалённой работы с офисным пакетом через Web, предоставляя функциональность, похожую на Google Docs и Office 365. Дистрибутив оформлен в виде преднастроенного контейнера для системы Docker. Используемые в продукте наработки размещаются в общедоступных репозиториях LibreOffice, LibreOfficeKit, loolwsd (Web Services Daemon) и loleaflet (web-клиент).

CODE включает все компоненты, необходимые для работы сервера LibreOffice Online и предоставляет возможность быстрого запуска и ознакомления с текущим состоянием развития редакции LibreOffice для Web. Поддерживается работа через web-браузер с документами, электронными таблицами и презентациями, в том числе возможность совместной работы нескольких пользователей, которые могут одновременно вносить изменения, оставлять комментарии и отвечать на вопросы. Вклад каждого пользователя, текущие правки и позиции курсоров каждого пользователя выделяются разными цветами. Для организации облачного хранения документов могут использоваться системы Nextcloud, ownCloud, Seafile и Pydio.

Отображаемый в браузере интерфейс редактирования формируется с использованием штатного движка LibreOffice и позволяет добиться полностью идентичного отображения структуры документа с версией для настольных систем. Формирование интерфейса в браузере осуществляется при помощи HTML5-бэкенда библиотеки GTK+, предназначенного для отрисовки вывода GTK-приложений в окне web-браузера. Для вычислений, мозаичной отрисовки и многослойной компоновки документа применяется штатный LibreOfficeKit. Для организации серверного взаимодействия с браузером, передачи изображений с частями интерфейса, организации кэширования кусочков изображений и работы с хранилищем документов задействован специальный Web Services Daemon.

Новый выпуск примечателен реализацией полноценных диалоговых окон и форм редактирования, которые делают работу в браузере мало отличимой от запуска обособленной версии LibreOffice. В том числе, в браузере теперь стали доступны сложные схемы нумерации в документах и мощные инструменты фильтрации в электронных таблицах. Кроме того, разработчики LibreOffice получили возможность реализации новых возможностей интерфейса одновременно в стационарной версии и в варианте для Web.