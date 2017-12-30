30.12.2017 10:22  Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online

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|2.14, TeamLead, 14:41, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+11 +/–
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Это как минимум не хуже, чем GoogleDocs, а во многом даже лучше. Открытые исходные коды, полный контроль над данными, никаких внезапных блокировок. По части удобства совместной работы во многом даже лучше, моя команда оценила переход на Collabora Online после GDocs.
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|1.10, Аноним Анонимович Анонимов, 13:47, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>организации совместной удалённой работы с офисным пакетом через Web, предоставляя функциональность, похожую на Google Docs и Office 365
Насколько похожая функциональность? Как на счёт интеграции с AD? Совместное редактирование?
Есть у кого опыт внедрения?
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|2.13, TeamLead, 14:38, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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И то и другое полное гoвно. Непонятная хрень с закрытыми исходниками. Данные хранятся непонятно где и принадлежат непонятно кому. И да, при гипотетическом взломе (что вполне реально) никто ничего тебе не должен. Так стоит ли молиться на закрытый коммерческий буллшит, когда есть замечательная Collabora Online на базе Nextcloud и Libreoffice?
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|2.26, виндотролль, 17:14, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> логичнее
ты только что оскорбил всю логику, перепутав ее со словосочетанием «как микрософт офис».
В студенческие годы мне хватило почитать пару прекрасных pdf мануалов, чтоб освоить ООо и уметь в нем делать то, что адептам МСО даже не снилось.
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|4.33, виндотролль, 22:23, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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подытожить можно так: если юзер — трудяга, который охотно выполняет одно и то же действие мышкой 150 раз для 150-страничного документа, то МСО — его путь.
Если же человеку хоть сколь-нибудь дорого его время, а документы — сложнее объяснительной в школу, то МСО — это боль.
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