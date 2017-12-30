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30.12.2017 10:22  Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online

Компания Collabora подготовила третий выпуск платформы CODE (Collabora Online Development Edition), в рамках которой развивается специализированный дистрибутив для быстрого развёртывания LibreOffice Online и организации совместной удалённой работы с офисным пакетом через Web, предоставляя функциональность, похожую на Google Docs и Office 365. Дистрибутив оформлен в виде преднастроенного контейнера для системы Docker. Используемые в продукте наработки размещаются в общедоступных репозиториях LibreOffice, LibreOfficeKit, loolwsd (Web Services Daemon) и loleaflet (web-клиент).

CODE включает все компоненты, необходимые для работы сервера LibreOffice Online и предоставляет возможность быстрого запуска и ознакомления с текущим состоянием развития редакции LibreOffice для Web. Поддерживается работа через web-браузер с документами, электронными таблицами и презентациями, в том числе возможность совместной работы нескольких пользователей, которые могут одновременно вносить изменения, оставлять комментарии и отвечать на вопросы. Вклад каждого пользователя, текущие правки и позиции курсоров каждого пользователя выделяются разными цветами. Для организации облачного хранения документов могут использоваться системы Nextcloud, ownCloud, Seafile и Pydio.

Отображаемый в браузере интерфейс редактирования формируется с использованием штатного движка LibreOffice и позволяет добиться полностью идентичного отображения структуры документа с версией для настольных систем. Формирование интерфейса в браузере осуществляется при помощи HTML5-бэкенда библиотеки GTK+, предназначенного для отрисовки вывода GTK-приложений в окне web-браузера. Для вычислений, мозаичной отрисовки и многослойной компоновки документа применяется штатный LibreOfficeKit. Для организации серверного взаимодействия с браузером, передачи изображений с частями интерфейса, организации кэширования кусочков изображений и работы с хранилищем документов задействован специальный Web Services Daemon.

Новый выпуск примечателен реализацией полноценных диалоговых окон и форм редактирования, которые делают работу в браузере мало отличимой от запуска обособленной версии LibreOffice. В том числе, в браузере теперь стали доступны сложные схемы нумерации в документах и мощные инструменты фильтрации в электронных таблицах. Кроме того, разработчики LibreOffice получили возможность реализации новых возможностей интерфейса одновременно в стационарной версии и в варианте для Web.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.collaboraoffice.co...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.4
  3. OpenNews: Kolab и Collabora объединили усилия в создании облачного варианта LibreOffice
  4. OpenNews: Представлен серверный вариант LibreOffice, работающий через web-браузер
  5. OpenNews: Разработчики LibreOffice представили новую концепцию модульного интерфейса
  6. OpenNews: Оформление LibreOffice будет оптимизировано для KDE Plasma 5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice, online, code
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  • 1.2, Аноним, 11:19, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Замечательно. Судя по скринам, это даже лучше, чем docs.google.com .
     
     
  • 2.14, TeamLead, 14:41, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Это как минимум не хуже, чем GoogleDocs, а во многом даже лучше. Открытые исходные коды, полный контроль над данными, никаких внезапных блокировок. По части удобства совместной работы во многом даже лучше, моя команда оценила переход на Collabora Online после GDocs.
     
  • 2.23, Аноним, 16:19, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –4 +/
    > даже лучше, чем docs.google.com

    Ты сейчас серьезно?

     
  • 2.29, Тот_Самый_Анонимус, 19:15, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Забавно что гугл смачно обделался, расчитывая нагадить ораклу, когда решил поддержать истерию против OOO, а оказалось что нагадил он в собственные шаровары, получив конкурента.
     
  • 1.3, Аноним, 11:19, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Рим переходит на Linux и LibreOffice https joinup ec europa eu news contract-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:37, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Проснулся, тот материал от 06 10 2017, и там не переходит, а рассматривает возмо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Аноним, 14:35, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но у нас вообще заморозили с 2011 В России вступил в действие национальный... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним, 14:44, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дело Дергуновой живёт и побеждает.
     
  • 3.28, Аноним, 18:50, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > и там не переходит, а рассматривает возможность

    Да да, здесь всегда так.

     
  • 2.15, Аноним, 14:43, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Молодцы, все правильно делают. Проприетарщина это путь вниз.
     
  • 2.30, Аноним, 19:33, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    О как, модеры потёрли моё сообщение где я написал что City of Rome Italy это н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Аноним, 22:36, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно, что Таганрог.
     
  • 1.8, Аноним, 13:06, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Бить-колотить, они виджеты на канвасе отрисовывают вместо использования нативных... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 14:44, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Открой баг-репорт, напиши им про это, сделай доброе дело. Или только поныть?
     
     
  • 3.21, Аноним, 16:03, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подстегивать и подстебывать это разные вещи.
     
  • 2.22, Аноним, 16:15, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нативные - это вёрстка и CSS-стили Ты хоть понимаешь, сколько effort а потребуе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, ssh, 16:21, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > effort'а

    What?

     
  • 3.27, Аноним, 17:41, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как создать кнопку нативными средствами button Hello world button Как создат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним Анонимович Анонимов, 13:47, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >организации совместной удалённой работы с офисным пакетом через Web, предоставляя функциональность, похожую на Google Docs и Office 365

    Насколько похожая функциональность? Как на счёт интеграции с AD? Совместное редактирование?

    Есть у кого опыт внедрения?

     
     
  • 2.13, TeamLead, 14:38, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    И то и другое полное гoвно. Непонятная хрень с закрытыми исходниками. Данные хранятся непонятно где и принадлежат непонятно кому. И да, при гипотетическом взломе (что вполне реально) никто ничего тебе не должен. Так стоит ли молиться на закрытый коммерческий буллшит, когда есть замечательная Collabora Online на базе Nextcloud и Libreoffice?
     
  • 1.11, TeamLead, 14:35, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Работаю в стартапе из 10 человек. Недавно перешли с GoogleDocs на Collabora Online. Классная, вертится на собственной VPS, все задачи решает как надо. Слава СПО!

    https://nextcloud.com/collaboraonline/

     
     
  • 2.18, Аноним, 14:48, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Дядька Столман одобрит ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 15:00, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А то! Единственная достойная опенсорс-альтернатива всяким гулагам.
     
     
  • 4.20, Аноним, 15:30, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Точно Свой внутренний сервер поднять, и вперед А как там у нас на фронтах одно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним, 17:01, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Это всё конечно хорошо, но либра по показателю адекватности UI UX находится в не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, виндотролль, 17:14, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > логичнее

    ты только что оскорбил всю логику, перепутав ее со словосочетанием «как микрософт офис».

    В студенческие годы мне хватило почитать пару прекрасных pdf мануалов, чтоб освоить ООо и уметь в нем делать то, что адептам МСО даже не снилось.

     
     
  • 3.31, Амонийм, 21:57, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Например, изобретать костыли и велосипеды там, где в МСО всё делается одной кнопкой, ага.
     
     
  • 4.32, виндотролль, 22:18, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    На моих юзкейсах МСО был гораздо сложнее и менее надежен При написании курсовых... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.33, виндотролль, 22:23, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    подытожить можно так: если юзер — трудяга, который охотно выполняет одно и то же действие мышкой 150 раз для 150-страничного документа, то МСО — его путь.

    Если же человеку хоть сколь-нибудь дорого его время, а документы — сложнее объяснительной в школу, то МСО — это боль.

     

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