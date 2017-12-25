25.12.2017 12:19  Доступна утилита для резервного копирования rclone 1.39

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Представлен выпуск утилиты rclone 1.39, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.
Основные особенности rclone:
- Контроль целостности передаваемых данных при помощи хэшей MD5/SHA1;
- Сохранение исходного времени модификации и создания файлов;
- Поддержка режима частичной синхронизации, при которой копируются только изменившиеся в файле данные;
- Режим копирования на целевую систему новых и изменившихся файлов;
- Режим синхронизации для обеспечения идентичного состояния двух директорий на разных системах;
- Режим проверки для сверки контрольных сумм;
- Возможность синхронизации между двумя облачными хранилищами;
- Поддержка шифрования передаваемых потоков данных;
- Режим "rclone mount", позволяющий примонтировать внешнее хранилище в качестве части локальной ФС при помощи FUSE;
В новой версии:
- Добавлены новые бэкенды:
- WebDAV для хранения в nextcloud, owncloud и put.io9;
- Pcloud для одноимённого облачного хранилища;
- cache для организации кэширования доступа к другим бэкендам;
- Добавлена команда "serve" с подкомандами "serve webdav" (реализация сервера webdav для любых внешних хостов с rclone) и "serve http" (реализация http-сервера для взаимодействия с внешними rclone-системами по HTTP);
- Добавлена команда "config" с подкомандами create, delete, dump, edit, file, password, providers, show и update для полноценного управления файлами конфигурации;
- Добавлена команда "touch" для создания файла или обновления времени его модификации;
- При указании опции "--stats" обеспечен показ процента выполненной операции, размер переданных данных, сведения о пропускной способности и прогноз времени завершения;
- Добавлена опция "--exclude-if-present" для исключения каталога из резервной копии только если присутствует указанный файл;
- В команду rmdirs добавлена опция "--leave-root";
- В команду move добавлена опция "--delete-empty-src-dirs" для удаления каталогов после их перемещения;
- Добавлена опция "--dump";
- Документированы коды возврата при различных видах сбоев;
- В бэкенд записи на внешние носители (mount) добавлена опция "--vfs-cache" для повышения надёжности записи через кэширование файлов на диске;
- В бэкенде Dropbox переработан код для кусочной передачи больших файлов;
- В бэкенде S3 налажена работа с хранилищами Digital Ocean;
- В бэкенд SFTP добавлена опция для включения шифра aes128-cbc;
- В бэкенд crypt добавлена опция для выбора шифровать или нет имена каталогов.