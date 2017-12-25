25.12.2017 12:19  Доступна утилита для резервного копирования rclone 1.39

Представлен выпуск утилиты rclone 1.39, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Основные особенности rclone: Контроль целостности передаваемых данных при помощи хэшей MD5/SHA1;

Сохранение исходного времени модификации и создания файлов;

Поддержка режима частичной синхронизации, при которой копируются только изменившиеся в файле данные;

Режим копирования на целевую систему новых и изменившихся файлов;

Режим синхронизации для обеспечения идентичного состояния двух директорий на разных системах;

Режим проверки для сверки контрольных сумм;

Возможность синхронизации между двумя облачными хранилищами;

Поддержка шифрования передаваемых потоков данных;

Режим "rclone mount", позволяющий примонтировать внешнее хранилище в качестве части локальной ФС при помощи FUSE;



В новой версии: Добавлены новые бэкенды: WebDAV для хранения в nextcloud, owncloud и put.io9; Pcloud для одноимённого облачного хранилища; cache для организации кэширования доступа к другим бэкендам;

Добавлена команда "serve" с подкомандами "serve webdav" (реализация сервера webdav для любых внешних хостов с rclone) и "serve http" (реализация http-сервера для взаимодействия с внешними rclone-системами по HTTP);

Добавлена команда "config" с подкомандами create, delete, dump, edit, file, password, providers, show и update для полноценного управления файлами конфигурации;

Добавлена команда "touch" для создания файла или обновления времени его модификации;

При указании опции "--stats" обеспечен показ процента выполненной операции, размер переданных данных, сведения о пропускной способности и прогноз времени завершения;

Добавлена опция "--exclude-if-present" для исключения каталога из резервной копии только если присутствует указанный файл;

В команду rmdirs добавлена опция "--leave-root";

В команду move добавлена опция "--delete-empty-src-dirs" для удаления каталогов после их перемещения;

Добавлена опция "--dump";

Документированы коды возврата при различных видах сбоев;

В бэкенд записи на внешние носители (mount) добавлена опция "--vfs-cache" для повышения надёжности записи через кэширование файлов на диске;

В бэкенде Dropbox переработан код для кусочной передачи больших файлов;

В бэкенде S3 налажена работа с хранилищами Digital Ocean;

В бэкенд SFTP добавлена опция для включения шифра aes128-cbc;

В бэкенд crypt добавлена опция для выбора шифровать или нет имена каталогов.



