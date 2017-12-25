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25.12.2017 12:19  Доступна утилита для резервного копирования rclone 1.39

Представлен выпуск утилиты rclone 1.39, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

Основные особенности rclone:

  • Контроль целостности передаваемых данных при помощи хэшей MD5/SHA1;
  • Сохранение исходного времени модификации и создания файлов;
  • Поддержка режима частичной синхронизации, при которой копируются только изменившиеся в файле данные;
  • Режим копирования на целевую систему новых и изменившихся файлов;
  • Режим синхронизации для обеспечения идентичного состояния двух директорий на разных системах;
  • Режим проверки для сверки контрольных сумм;
  • Возможность синхронизации между двумя облачными хранилищами;
  • Поддержка шифрования передаваемых потоков данных;
  • Режим "rclone mount", позволяющий примонтировать внешнее хранилище в качестве части локальной ФС при помощи FUSE;


В новой версии:

  • Добавлены новые бэкенды:
    • WebDAV для хранения в nextcloud, owncloud и put.io9;
    • Pcloud для одноимённого облачного хранилища;
    • cache для организации кэширования доступа к другим бэкендам;
  • Добавлена команда "serve" с подкомандами "serve webdav" (реализация сервера webdav для любых внешних хостов с rclone) и "serve http" (реализация http-сервера для взаимодействия с внешними rclone-системами по HTTP);
  • Добавлена команда "config" с подкомандами create, delete, dump, edit, file, password, providers, show и update для полноценного управления файлами конфигурации;
  • Добавлена команда "touch" для создания файла или обновления времени его модификации;
  • При указании опции "--stats" обеспечен показ процента выполненной операции, размер переданных данных, сведения о пропускной способности и прогноз времени завершения;
  • Добавлена опция "--exclude-if-present" для исключения каталога из резервной копии только если присутствует указанный файл;
  • В команду rmdirs добавлена опция "--leave-root";
  • В команду move добавлена опция "--delete-empty-src-dirs" для удаления каталогов после их перемещения;
  • Добавлена опция "--dump";
  • Документированы коды возврата при различных видах сбоев;
  • В бэкенд записи на внешние носители (mount) добавлена опция "--vfs-cache" для повышения надёжности записи через кэширование файлов на диске;
  • В бэкенде Dropbox переработан код для кусочной передачи больших файлов;
  • В бэкенде S3 налажена работа с хранилищами Digital Ocean;
  • В бэкенд SFTP добавлена опция для включения шифра aes128-cbc;
  • В бэкенд crypt добавлена опция для выбора шифровать или нет имена каталогов.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.rclone.org/t/rcl...)
  2. OpenNews: Выпуск Rsync 3.1.1
  3. OpenNews: Выпуск системы резервного копирования Bacula 9.0.0
  4. OpenNews: Система резервного копирования Obnam прекращает своё существование
  5. OpenNews: Релиз системы резервного копирования BorgBackup 1.1.0
  6. OpenNews: Релиз системы резервного копирования Bareos 17.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rclone, backup
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  • 1.1, fi, 12:55, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а что, вполне интересно.
     
  • 1.2, Аноним, 13:18, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А версии Fuse нет что бы подмонтировать к ущербным системам большие хранилища )
     
  • 1.3, Аноним, 13:29, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    хост сам копирует данные в хранилище резервных копий, доступное на чтение-запись... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Пользователь Debian, 13:41, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Очень годная вещь. Что фоточки синхронизировать, что небольшие (шифрованные) бэкапы.
     
  • 1.5, odd.mean, 14:26, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль, что патч для работы с mega.nz в эту версию протащить не успели.
     
     
  • 2.6, ., 14:32, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а чо, так можно было?
     
     
  • 3.7, odd.mean, 15:50, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Фичреквест на Github давно есть и патч есть, даже обсуждалось, что он в 1.39 войдёт. Благо вся документация по API у mega.nz доступна ещё с ранней беты и обновляется по мере развития.
     
  • 1.8, Аноним, 17:03, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Расходимся, это очередной nih Впрочем если запилят модуль к fuse для всего пере... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 18:48, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что такого есть в rclone, чего нет в rsync?
     
     
  • 2.11, ыы, 19:00, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    так ради этого все и затевается. радужные таблицы давно сгенерированы...
    вам надо просто "доверить"(профукать) свои данные облачному оператору...
     
  • 2.12, Anonim, 19:23, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что такого есть в rclone, чего нет в rsync?

    Синкани-ка мне на s3 или b2 rsync-ом.

     

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