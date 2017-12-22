22.12.2017 11:56  Стабильный релиз SalesPlatform Vtiger CRM 7.0.1-201711

Команда российских разработчиков SalesPlatform выпустила стабильный релиз популярной в СНГ свободной платформы автоматизации бизнеса - SalesPlatform Vtiger CRM 7.0.1-201711. SalesPlatform Vtiger CRM позволяет реализовать средства автоматизации продаж, в том числе формировать полный цикл первичных документов процесса продаж в соответствии с требованиями российского законодательства (Счета, Счета-фактуры, Накладные, Акты об оказанных услугах), а также предлагает дополнительные модули для управления складом, поддержки клиентов, управления проектами, интеграции с телефонией и т.п. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Vtiger Public License 1.2 (вариант Mozilla Public License 1.1).

При подготовке выпуска 7.0.1-201711 разработчики сконцентрировали свои усилия на повышении стабильности системы. Было внесено более 150 правок в исходный код системы по обнаруженным проблемам. Выпуск является стабильным и рекомендуется для промышленного внедрения. SalesPlatform Vtiger CRM 7 - форк системы Vtiger CRM, который развивается российской командой разработчиков, при этом сборка сохраняет совместимость с родительским дистрибутивом.

Основные отличия сборки SalesPlatform: