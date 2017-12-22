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22.12.2017 11:56  Стабильный релиз SalesPlatform Vtiger CRM 7.0.1-201711

Команда российских разработчиков SalesPlatform выпустила стабильный релиз популярной в СНГ свободной платформы автоматизации бизнеса - SalesPlatform Vtiger CRM 7.0.1-201711. SalesPlatform Vtiger CRM позволяет реализовать средства автоматизации продаж, в том числе формировать полный цикл первичных документов процесса продаж в соответствии с требованиями российского законодательства (Счета, Счета-фактуры, Накладные, Акты об оказанных услугах), а также предлагает дополнительные модули для управления складом, поддержки клиентов, управления проектами, интеграции с телефонией и т.п. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Vtiger Public License 1.2 (вариант Mozilla Public License 1.1).

При подготовке выпуска 7.0.1-201711 разработчики сконцентрировали свои усилия на повышении стабильности системы. Было внесено более 150 правок в исходный код системы по обнаруженным проблемам. Выпуск является стабильным и рекомендуется для промышленного внедрения. SalesPlatform Vtiger CRM 7 - форк системы Vtiger CRM, который развивается российской командой разработчиков, при этом сборка сохраняет совместимость с родительским дистрибутивом.

Основные отличия сборки SalesPlatform:

  • Активная поддержка и регулярные пакеты обновлений
  • Русскоязычная локализация
  • Формирование накладных, счетов-фактур и актов об оказанных услугах
  • Генерация произвольных PDF-документов на основе шаблонов
  • Реализован учет приходных и расходных платежей
  • Режим учета налогов “В том числе НДС”
  • Расширенная интеграция с IP-телефонией Asterisk / FreePBX
  • Интеграция с 1С на основе протокола CommerceML
  • Поддержка “Яндекс.Почта для домена” и “Почта Google Apps for Work”
  • Улучшен импорт/экспорт данных
  • Поддержка классификатора адресов России (КЛАДР)
  • Поддержка нескольких юридических лиц
  • Учет единиц измерений товаров/услуг
  • Глобальный поиск


  1. Главная ссылка к новости (http://community.salesplatform...)
  2. OpenNews: Выпуск SalesPlatform Vtiger CRM 7 с полностью переработанным пользовательским интерфейсом
  3. OpenNews: Новая версия пакета интеграции SalesPlatform Vtiger CRM с Asterisk и FreePBX
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива свободной CRM-системы SalesPlatform Vtiger CRM 6.4
  5. OpenNews: Новая версия русскоязычного дистрибутива SalesPlatform Vtiger CRM 6.1
  6. OpenNews: Релиз открытой CRM-системы vtiger CRM 5.2.0
Автор новости: SalesPlatform
Тип: Программы
Ключевые слова: vtiger, crm
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  • 1.1, Петр А, 13:22, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Меня ОБА — и втигер, и шугар НАСТОЛЬКО ЗАДРАЛИ
    даунгрейдами и поломками совместимости, что я лично
    перешел на EspoCRM и живу с тех пор, на нарадуюсь!

    Рядом с EspoCRM это реальные две помойки.

     
     
  • 2.4, alex, 13:55, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Какие еще даунгрейды? а EspoCRM платная..

     
     
  • 3.8, Аноним, 14:40, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    EspoCRM is a free open-source web application that allows you to see, enter and ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, alex, 14:53, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    ага, только free-версия обрезана хуже Sugar :)
     
  • 1.2, evkogan, 13:39, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Если уж в новости пишут, что это форк. То может следует сказать чем форк отличается?
     
     
  • 2.3, alex, 13:51, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так целый список отличий приведен же..
     
     
  • 3.5, evkogan, 14:11, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    С учетом того что оригинал тоже русских разработчиков, то я не воспринял список с "русскоязычной локализацтей" как отличия форка.
     
     
  • 4.7, кверти, 14:34, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    это какой оригинал от русских разработчиков?
     
  • 1.6, _alecx_, 14:20, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    "Поддержка классификатора адресов России (КЛАДР)" - во время. с 1 января КЛАДР умер и все уходят на ФИАС
     
     
  • 2.11, Омномноним, 21:19, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    шо, теперь терабайтную иксымелину качать? удружили, блин!
     
  • 1.10, Аноним, 15:53, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Смпатичная получилась 7-ка..
     
  • 1.12, Аноним, 04:39, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А кассы, кассы апдейтить умеет? :)
     
     
  • 2.13, Аноним, 17:16, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, нужно По приклеенному на дверь листику Закрыто - не работает касса мо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, Аноним, 17:44, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Дело там совсем не в CMS, но до кучи оно могло бы трекать куда поставлены провер... весь текст скрыт [показать]
     

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