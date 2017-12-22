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22.12.2017 09:28  Суд отклонил претензии Grsecurity к Брюсу Перенсу

Окружной суд Северного округа Калифорнии отклонил иск компании Open Source Security (развивает Grsecurity) против Брюса Перенса (Bruce Perens), одного из авторов определения Open Source, соучредителя организации OSI (Open Source Initiative), создателя пакета BusyBox и одного из первых лидеров проекта Debian. Суд признал, что публикация в блоге Перенса носит характер личного мнения и не направлена на нанесение предумышленного ущерба истцу. Суд отклонил все претензии Open Source Security, но дал возможность внесения апелляции до 18 января, поэтому дело ещё нельзя считать полностью закрытым.

Напомним, что Перенс опубликовал в своём блоге заметку, в которой раскритиковал ограничение доступа к наработкам Grsecurity и предостерёг от покупки платной версии из-за возможного нарушения лицензии GPLv2. Grsecurity не согласились с подобной трактовкой и подали в суд на Брюса Перенса, обвинив его в публикации ложных заявлений под видом фактов и злоупотреблении своим положением в сообществе для умышленного нанесения вреда бизнесу компании Open Source Security. Разбирательство касалось только ущерба от публикации Перенса и не затрагивало вопрос, имеет ли место нарушение GPLv2.

Брюс Перенс считает, что нарушением GPL является сам факт создания дополнительных условий в договоре. В случае патчей Grsecurity рассматривается не самодостаточный GPL-продукт, имущественные права на который находятся в одних руках, а продукт, производный от ядра Linux, который также затрагивает и права разработчиков ядра. Патчи Grsecurity не могут существовать по отдельности без ядра и неразрывно с ним связаны, что соответствует критериям производного продукта. Подписание договора на предоставление доступа к патчам Grsecurity приводит к нарушению GPLv2, так как компания Open Source Security не имеет права распространять производный продукт от ядра Linux с дополнительными условиями без получения согласия от разработчиков ядра.

Позиция Grsecurity основана на том, что в договоре с клиентом определяются условия расторжения договора, в соответствии с которыми клиент может потерять доступ к будущим версиям патчей, т.е. ограничения вводятся по отношению к ещё не написанному коду, который, возможно, появится в будущем. Лицензия же GPLv2 определяет условия распространения существующего кода и не содержит явных ограничений, применимых для ещё не созданного кода. При этом клиенты Grsecurity не теряют возможности использования уже выпущенных и полученных ими патчей и могут ими распоряжаться в соответствии с условиями GPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://perens.com/2017/12/22/...)
  2. OpenNews: Разработчики Grsecurity подали судебный иск против Брюса Перенса
  3. OpenNews: Grsecurity возможно нарушает лицензию GPL в своих попытках остановить перенос кода в ядро Linux
  4. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
  5. OpenNews: Grsecurity прекращает бесплатное распространение своих патчей
  6. OpenNews: Gentoo прекращает формирование hardened-варианта ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: grsecurity, gpl, law
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  • 1.4, A.Stahl, 10:52, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    >Разбирательство касалось только ущерба от публикации Перенса и не затрагивало вопрос, имеет ли место нарушение GPLv2.

    Ну раз ребята не хотят по-хорошему, то стоит поднять и этот вопрос.

     
     
  • 2.14, недобрый, 18:20, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    А по-хорошему - это как Очень даже стоит Чтобы внезапно для хомячья выяснилось... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 20:18, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А кто кормит корпорации ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, Аноним, 02:15, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На секундочку, большинство корпораций нынче предпочитает по хорошему вывалить G... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, pavlinux, 20:57, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не в курсе, почему ядро Оракла и РедХаты, биарные и собранные из исходников
    отличаются по наличию функций?

    Как там дела с патчами XFS для нормальной поддержики RealTime, но которые
    незаметно всунуты в SLES 9, и доступны после многобабла?

     
     
  • 5.24, Пантелеев, 21:03, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Например, какие функции (вызовы) есть в оралке и редхате?
     
     
  • 6.25, pavlinux, 21:04, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Например, какие функции (вызовы) есть в оралке и редхате?

    Юзай поиск, задолбало уже каждому мимо проходящему разжёвывать

     
  • 1.8, Аноним, 13:39, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    То чувство, когда в цивилизованной стране есть суды...
     
     
  • 2.9, Аноним, 14:00, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Просто это мелкая и бедная конторка Когда GPL нарушает какая-нибудь VMware, то ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Аноним, 14:12, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А причем там GPL, сказано же, рассмотрели заявления некоего товарища ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.12, Аноним, 16:01, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Чем больше компания, тем больше она очкует по поводу лицензирования Когда я раб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Аноним, 20:21, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто за это за все заплатит ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, Andrey Mitrofanov, 09:52, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> Чем больше компания, тем больше она очкует по поводу лицензирования.
    >> В общем, это была весьма недешевая для компании свистопляска на полгода даже
    >> в масштабе одного подразделения, но этим занимались, потому что судебные расходы
    >> были бы еще выше.
    > Кто за это за все заплатит?

    За лиц.фобии лояров микрософта платят андроид-вендоы и их покупателя.

    Рэкет с андроидов -- хлеб с маслом мобильного бузинеса микрософта.

    Вот ещё азуре адвантажес раскрутят -- так все облачне, виртуальны и аркестровые вендоры "линусков" с квм-ами им будут платить. Платиново спонсируемые л-ф с Торвальдсом не дадут соврать:  без Технологий Микрософт жизни нет.


    Успешных нам аудитов от микрософта в Новом Году[I]!

     
  • 3.18, Всем Анонимам Аноним, 21:21, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    VMWare более умная просто, она обходит, а не тупо нарушает.
     
  • 3.19, Ergil, 00:52, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И по этой причине суд выносит решение обязывающее VMWare открыть коды, ага. А ты просто врешь, как врут большинство совков которые про суды только в сказках слышали.
     
  • 3.21, Аноним, 02:17, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что не мешает ей ощутимо пованивать Тоже мне монополизаторы идей с мутными мето... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Тот_Самый_Анонимус, 18:23, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >То чувство, когда в цивилизованной стране есть суды...

    И патенты на ПО. Не то что у варваров...

     
  • 1.11, Аноним, 15:24, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Все разумно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, недобрый, 18:17, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Сказали А, говорите и Б Перенс высказал мнение , что _клиенты_ OSS, Inc , кото... весь текст скрыт [показать]
     

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