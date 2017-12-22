22.12.2017 09:28  Суд отклонил претензии Grsecurity к Брюсу Перенсу

Окружной суд Северного округа Калифорнии отклонил иск компании Open Source Security (развивает Grsecurity) против Брюса Перенса (Bruce Perens), одного из авторов определения Open Source, соучредителя организации OSI (Open Source Initiative), создателя пакета BusyBox и одного из первых лидеров проекта Debian. Суд признал, что публикация в блоге Перенса носит характер личного мнения и не направлена на нанесение предумышленного ущерба истцу. Суд отклонил все претензии Open Source Security, но дал возможность внесения апелляции до 18 января, поэтому дело ещё нельзя считать полностью закрытым. Напомним, что Перенс опубликовал в своём блоге заметку, в которой раскритиковал ограничение доступа к наработкам Grsecurity и предостерёг от покупки платной версии из-за возможного нарушения лицензии GPLv2. Grsecurity не согласились с подобной трактовкой и подали в суд на Брюса Перенса, обвинив его в публикации ложных заявлений под видом фактов и злоупотреблении своим положением в сообществе для умышленного нанесения вреда бизнесу компании Open Source Security. Разбирательство касалось только ущерба от публикации Перенса и не затрагивало вопрос, имеет ли место нарушение GPLv2. Брюс Перенс считает, что нарушением GPL является сам факт создания дополнительных условий в договоре. В случае патчей Grsecurity рассматривается не самодостаточный GPL-продукт, имущественные права на который находятся в одних руках, а продукт, производный от ядра Linux, который также затрагивает и права разработчиков ядра. Патчи Grsecurity не могут существовать по отдельности без ядра и неразрывно с ним связаны, что соответствует критериям производного продукта. Подписание договора на предоставление доступа к патчам Grsecurity приводит к нарушению GPLv2, так как компания Open Source Security не имеет права распространять производный продукт от ядра Linux с дополнительными условиями без получения согласия от разработчиков ядра. Позиция Grsecurity основана на том, что в договоре с клиентом определяются условия расторжения договора, в соответствии с которыми клиент может потерять доступ к будущим версиям патчей, т.е. ограничения вводятся по отношению к ещё не написанному коду, который, возможно, появится в будущем. Лицензия же GPLv2 определяет условия распространения существующего кода и не содержит явных ограничений, применимых для ещё не созданного кода. При этом клиенты Grsecurity не теряют возможности использования уже выпущенных и полученных ими патчей и могут ими распоряжаться в соответствии с условиями GPLv2.



