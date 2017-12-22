22.12.2017 09:28  Суд отклонил претензии Grsecurity к Брюсу Перенсу

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|1.4, A.Stahl, 10:52, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+10 +/–
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>Разбирательство касалось только ущерба от публикации Перенса и не затрагивало вопрос, имеет ли место нарушение GPLv2.
Ну раз ребята не хотят по-хорошему, то стоит поднять и этот вопрос.
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|4.23, pavlinux, 20:57, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не в курсе, почему ядро Оракла и РедХаты, биарные и собранные из исходников
отличаются по наличию функций?
Как там дела с патчами XFS для нормальной поддержики RealTime, но которые
незаметно всунуты в SLES 9, и доступны после многобабла?
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|5.22, Andrey Mitrofanov, 09:52, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>> Чем больше компания, тем больше она очкует по поводу лицензирования.
>> В общем, это была весьма недешевая для компании свистопляска на полгода даже
>> в масштабе одного подразделения, но этим занимались, потому что судебные расходы
>> были бы еще выше.
> Кто за это за все заплатит?
За лиц.фобии лояров микрософта платят андроид-вендоы и их покупателя.
Рэкет с андроидов -- хлеб с маслом мобильного бузинеса микрософта.
Вот ещё азуре адвантажес раскрутят -- так все облачне, виртуальны и аркестровые вендоры "линусков" с квм-ами им будут платить. Платиново спонсируемые л-ф с Торвальдсом не дадут соврать: без Технологий Микрософт жизни нет.
Успешных нам аудитов от микрософта в Новом Году[I]!
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|3.19, Ergil, 00:52, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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И по этой причине суд выносит решение обязывающее VMWare открыть коды, ага. А ты просто врешь, как врут большинство совков которые про суды только в сказках слышали.
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