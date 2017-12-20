Состоялся выпуск Polemarch 0.1.2, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и Javascript с использованием фреймворков Django и Celery. Новая версия основана на свежих релизах Ansible 2.4.2 и Django 1.11 LTS. Проект распространяется под лицензией AGPL. Готовые сборки сформированы и протестированы для CentOS 7, Oracle Linux, Debian 8-9, Ubuntu 16.04. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 2 сервиса. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB, RabbitMQ и Memcache. Среди изменений: Добавлена возможность выключения периодических задач;

Переработано отображение деталей выполнения задач;

В проекте указывается текущая ревизия Git;

В истории выполнения задач отображены параметры запуска задачи и ревизия проекта на момент запуска;

Спрятано содержимое ключей и паролей из GUI и API;

Срочный запуск периодической задачи и шаблона реализованы через API;

Для уменьшения количества запросов при одновременном удалении большого числа записей (особенно актуально для истории запусков) удаление элементов реализовано через выполнение операций в пакетном режиме;



