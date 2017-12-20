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20.12.2017 04:09  Релиз Polemarch 0.1.2 - web-интерфейса для управления инфраструктурой

Состоялся выпуск Polemarch 0.1.2, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и Javascript с использованием фреймворков Django и Celery. Новая версия основана на свежих релизах Ansible 2.4.2 и Django 1.11 LTS. Проект распространяется под лицензией AGPL. Готовые сборки сформированы и протестированы для CentOS 7, Oracle Linux, Debian 8-9, Ubuntu 16.04. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 2 сервиса. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB, RabbitMQ и Memcache.

Среди изменений:

  • Добавлена возможность выключения периодических задач;
  • Переработано отображение деталей выполнения задач;
  • В проекте указывается текущая ревизия Git;
  • В истории выполнения задач отображены параметры запуска задачи и ревизия проекта на момент запуска;
  • Спрятано содержимое ключей и паролей из GUI и API;
  • Срочный запуск периодической задачи и шаблона реализованы через API;
  • Для уменьшения количества запросов при одновременном удалении большого числа записей (особенно актуально для истории запусков) удаление элементов реализовано через выполнение операций в пакетном режиме;


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vstconsulti...)
  2. OpenNews: Выпуск Polemarch 0.1.0, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры
  3. OpenNews: Red Hat представил проект AWX, в рамках которого открыт код Ansible Tower
  4. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
  5. OpenNews: Серьёзная уязвимость в системе управления конфигурацией Ansible
Автор новости: ВСТ Консалтинг
Тип: Программы
Ключевые слова: ansible, polemarch
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  • 1, Аноним, 12:14, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    У вас там в гите хук, который на каждый пуш постит новость на тему этой штуки?
     

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