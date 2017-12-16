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15.12.2017 23:58  Некоторым пользователям Firefox навязано непонятное дополнение Looking Glass

Многие пользователи Firefox обратили внимание на появление в списке дополнений нового дополнения "Looking Glass 1.0.3", которое они не устанавливали. Данное дополнение без лишних предупреждений появилось несколько дней назад и подписано сертификатом Mozilla, но в сети нет никаких данных о нем и причинах автоматической установки в браузер. По умолчанию дополнение деактивировано.

В самом дополнении имеется ссылка на страницу c непонятной акцией, связанной с сериалом Mr Robot. На GitHub можно найти код этого дополнения, который также свидетельствует о проведении какого-то совместного с сериалом Mr Robot эксперимента c отображением контента в браузере. При включении дополнения ряд слов (revolution, privacy и т.д.) на некоторых страницах на какое-то время переворачиваются, а при подведении курсора появляется подсказка со ссылкой на службу поддержки. Также на некоторые сайты (red-wheelbarrow.com, whatismybrowser.com, red-wheelbarrow-stage.apps.nbcuni.com) отправляется дополнительный HTTP-заголовок "x-1057".



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  3. OpenNews: Глава Mozilla не исключает создание условно-бесплатных сервисов
  4. OpenNews: Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox
  5. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
  6. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: mozilla, firefox
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  • 1.1, Аноним, 00:08, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Лучше бы починили дикие тормоза при работе в linux.
     
  • 1.2, Аноним, 00:11, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Некоторые пользователи обнаружили, что сторонний васяпупкин управляет софтом на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 00:29, 16/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если этот васяпупкин может подписывать свои дополнения сертификатом Mozilla, он ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, VINRARUS, 00:13, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Поставив 1й раз бубунту тоже получил навязаное непонятное дополнение.
     
  • 1.4, Фуррь, 00:24, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >(ряд слов на просматриваемых страницах на какое-то время переворачиваются, а при подведении курсора появляется подсказка со ссылкой на службу поддержки).

    То есть Firefox пихает рекламу прямо в страницы? Жесть.

     
  • 1.6, Аноним, 00:32, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дожили, Mozilla подсовывает код не спросив разрешения, не предупредив и не пояс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 00:34, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и куда бежать?
    Хоть выкапывай какой-нибудь Kazehakase...
     
     
  • 2.11, rm12, 00:53, 16/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Pale Moon, Waterfox. Всё уже выкопано до нас.
     
  • 1.8, th3m3, 00:36, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может дело в уязвимости. Врятли создатели сериала чудят.
     
  • 1.9, Виталик, 00:49, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин ппц у меня есть это дополнение. Мб это какая-то акция против отмены нет нейтралити? А то если взломали мазилу переустанавливать всю систему это ппц будет, там куча настроек за годы использования(((
     
  • 1.10, Аноним, 00:50, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    о это так это рекламная промка согласованная с мозилой, всё ок.
     
  • 1.12, EHLO, 01:00, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не понимаю чего все возмущаются. Пользователю виндоуса надо понимать, что это не его виндоус, не его программы и не его контупер. И софт может делать что захотят его настоящие владельцы.
    Пользователю нормальных ОС такое счастье не прилетит, если он сам не постарается. Но все-таки ему тоже надо понять что Фаерфокс всё, закончился. Помянем.
    Всё как обычно.
     

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