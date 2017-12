15.12.2017 23:58  Некоторым пользователям Firefox навязано непонятное дополнение Looking Glass

Многие пользователи Firefox обратили внимание на появление в списке дополнений нового дополнения "Looking Glass 1.0.3", которое они не устанавливали. Данное дополнение без лишних предупреждений появилось несколько дней назад и подписано сертификатом Mozilla, но в сети нет никаких данных о нем и причинах автоматической установки в браузер. По умолчанию дополнение деактивировано. В самом дополнении имеется ссылка на страницу c непонятной акцией, связанной с сериалом Mr Robot. На GitHub можно найти код этого дополнения, который также свидетельствует о проведении какого-то совместного с сериалом Mr Robot эксперимента c отображением контента в браузере. При включении дополнения ряд слов (revolution, privacy и т.д.) на некоторых страницах на какое-то время переворачиваются, а при подведении курсора появляется подсказка со ссылкой на службу поддержки. Также на некоторые сайты (red-wheelbarrow.com, whatismybrowser.com, red-wheelbarrow-stage.apps.nbcuni.com) отправляется дополнительный HTTP-заголовок "x-1057".