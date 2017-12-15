15.12.2017 10:42  Выпуск KDE Applications 17.12

Состоялся релиз набора KDE Applications 17.12, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Набор KDE Applications пришёл на смену приложениям из состава KDE SC, которые теперь развиваются в рамках отдельного цикла разработки, не привязанного к веткам KDE, и выпускаются по новой схеме нумерации версий. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить на данной странице. Основные новшества: С kdelibs4 на использование KDE Frameworks 5 переведены музыкальный проигрыватель JuK, менеджер загрузки KGet, интерфейс микширования звука KMix, утилиты Sweeper и KMouth, редактор раскладки картинок KImageMapEditor и компонент Zeroconf-ioslave;

Добавлен новый пакет ksmtp с реализацией библиотеки для отправки сообщений по SMTP;

В файловом менеджере Dolphin появилась возможность сохранения результатов поиска и обращения к ним через отдельный ярлык в боковой панели. Также добавлена опция для ограничения поиска только каталогами, без вывода файлов. Упрощено переименование файлов - двойной клик на имени приводит к появлению поля для редактирования. На странице с информацией о файле появились сведения о дате модификации и изначальном URL, с которого был загружен файл. Для навигации по мультимедийным файлам предложены столбцы с жанром, битрейтом и датой выхода композиции;

В просмотрщике докумнтов Okular добавлена поддержка разметки Markdown, проведена адаптация для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и обеспечен показ медленно загружаемого документа по частям, по мере доступности. Также реализована опция для отправки документа на email;

В просмотрщике изображений Gwenview появилась возможность открытия и выделения изображений в файловом менеджере, увеличено качество масштабирования, улучшена навигация при помощи клавиатуры, добавлена поддержка форматов FITS и Truevision TGA, реализована защита от случайного удаления изображений при нажатии клавиши Delete (для удаления теперь нужно обязательно выделить изображение);

В видеоредакторе Kdenlive сокращено потребление памяти при работе с проектами, включающими большое число файлов. Улучшены предлагаемые по умолчанию прокси-профили, решена проблема с переходом на секунду вперёд при обратном воспроизведении;

В программе для работы с архивами Ark улучшена поддержка формата zip на базе библитеки libzip;

В текстовый редактор Kate включён новый плагин для предпросмотра документа в финальном виде, после применения доступных плагинов KParts (Markdown, SVG, Dot graph, Qt UI);

В программе для анализа патчей Kompare добавлено контекстное меню, действующее в области отображения изменений, предоставляющее опции для быстрого выполнения действий, связанных с навигацией и внесением изменений;

Проведена модернизация кода компонентов набора Kontact. Улучшено отображение зашифрованных сообщений. Добавлена поддержка MIME-типа text/pgp и Apple Wallet Pass. В KMail обновлена поддержка Microsoft Exchange, добавлена поддержка Nylas Mail и улучшен импорт из Geary через akonadi-import-wizard. Появилась возможность выбора отдельной папки IMAP в настройках работы во время отпуска, обеспечен вывод предупреждения при повторком открытии почты и несовпадении идентификатора или транспорта доставки;

Игра KTuberling портирована для платформы Android. Завершён перевод игр Kolf, KsirK и Palapeli на KDE Frameworks 5;

Исправлено 110 ошибок в Kontact Suite, Ark, Dolphin, Gwenview, K3b, Kate, Kdenlive, Konsole, Okular, Umbrello и других приложениях.

Прекращена поставка приложений, использующих Qt4 и kdelibs4 и не переведённых на Qt5 и KDE Frameworks 5. Из набора исключены приложения для которых не проводится работа по портированию: kopete, blogilo, kppp, kscd, kremotecontrol, klinkstatus, jovie, kfilereplace и kaccessible. Из набора также вышло приложение KStars, разработчики которого приняли решение развивать его в качестве многоплатформенного проекта, не привязанного к циклу разработки KDE.



