15.12.2017 10:42  Выпуск KDE Applications 17.12

|
|
|
|1.1, Фуррь, 10:51, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+11 +/–
|
Божественный KDE становится всё удобнее и функциональнее от выпуска к выпуску! Ни разу не пожалел, что перекатился на него после выхода GNOME3.
Будет полная нирвана, если в Gwenview добавят drag-n-drop :3
|
|
|
|
|
|3.9, Макс., 11:20, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
Пытаюсь пользоваться KDE в Lunux mint. Периодически глючит возможность выделять окна, особенно при работе с тимвювер, три раза попадала возможность открыть "пуск" по клавише win, после перезагрузки возвращалось. Меню по alt+f2 порой люто тормозит и не удобно сделано, относительно такого же в cinnamon, странно работает с двумя мониторами, с пропиретарными драйверами. Фишки mint'a такие как обновлялка в трее работают по правой кнопке мыши, так же как и Вайбер. Но зато есть kde connect))), уведомления с сайтов почему-то открывают телеграмм вместо сайта. Это все, что наловил за две недели после cinnamon
|
|
|
|
|
|5.22, Максим, 12:07, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
В других DE они работают нормально, ни разу косяков не заметил. Это программы, которыми много людей пользуется. Почему про них умалчивать, если в кедах они херово работают?
|
|3.13, Василий Топоров, 11:39, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Использую Kubuntu примерно 2 месяца. Из замеченного:
- перестала нормально работать гибернация, после ухода в спящий режим - чёрный экран от которого спасает только принудительная перезагрузка
- есть проблемки с плазма-апплетами. Периодически пропадает из трея Редшифт.
- пытался настроить под себя нижнюю панель. Поставил иконки часто используемых приложений рядом с кнопкой пуск. В итоге после очередного обновления изображения иконок послетали, но сами кнопки остались. Пришлось откатывать все настройки к тем, что были по умолчанию и пока кастомизацию не трогать.
- в Yakuake периодически неплавно работает анимация скрытия окна (тиринг)
Т.е. критичных проблем я не заметил, есть маленькие шероховатости, с которыми можно жить.
|
|
|
|4.20, Фуррь, 11:55, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
>тиринг
>после ухода в спящий режим - чёрный экран от которого спасает только принудительная перезагрузка
Проблемы всея Линукса, а не KDE.
>рядом с кнопкой пуск
С этим - на винфак :)
|
|
|
|3.28, Pinkie, 12:16, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Он был божественнее за счет applications на тот момент. Сейчас они подпротухли из-за зоопарка тулкитов, дисплейных серверов и прочих технологий (а разработчиков больше не стало, особенно на крестах - все идут писать на модном js)
По части же "падающе"
|
|3.29, Pinkie, 12:17, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
По части падающей плазмы - третьекеды крашились горааааздо чаще, чем пятокеды сейчас. Там был свой локальный запоминающийся "звук битого стекла" на этот счет.
Хотите третьекеды - есть тринити, а в опенсусе есть и именно ванильные третьекеды с небольшими патчами типо замены HAL.
|
|1.2, Чебур, 10:58, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Который уже раз после просмотра скриншотов хочется уйти на кеды, но почему-то больше пары месяцев я на них не выдерживаю(
|
|
|
|
|
|3.23, marks, 12:13, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Он сейчас гораздо удобнее. Только мне не нравились скриншоты третьегнома, они вызывали фейспалм у разбирающегося человека. Особенно бет и прочего. Кстати, именно поэтому, наверное, и появилась Юнити.
|
|1.19, Аноним, 11:54, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
juk, kimagemapeditor, kget, kmix, kmouth, kolf, ksirk, palapeli и sweeper тоесть... весь текст скрыт
[показать
]
|
|
|
|2.26, Pinkie, 12:14, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
> juk, kimagemapeditor, kget, kmix, kmouth, kolf, ksirk, palapeli и sweeper
> тоесть вот это всё портировали на kde framework 5 но не на
> qt5?
kf5 - это надмножество qt5, чего непонятного?
|