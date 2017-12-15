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15.12.2017 10:42  Выпуск KDE Applications 17.12

Состоялся релиз набора KDE Applications 17.12, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Набор KDE Applications пришёл на смену приложениям из состава KDE SC, которые теперь развиваются в рамках отдельного цикла разработки, не привязанного к веткам KDE, и выпускаются по новой схеме нумерации версий. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить на данной странице.

Основные новшества:

  • С kdelibs4 на использование KDE Frameworks 5 переведены музыкальный проигрыватель JuK, менеджер загрузки KGet, интерфейс микширования звука KMix, утилиты Sweeper и KMouth, редактор раскладки картинок KImageMapEditor и компонент Zeroconf-ioslave;
  • Добавлен новый пакет ksmtp с реализацией библиотеки для отправки сообщений по SMTP;
  • В файловом менеджере Dolphin появилась возможность сохранения результатов поиска и обращения к ним через отдельный ярлык в боковой панели. Также добавлена опция для ограничения поиска только каталогами, без вывода файлов. Упрощено переименование файлов - двойной клик на имени приводит к появлению поля для редактирования. На странице с информацией о файле появились сведения о дате модификации и изначальном URL, с которого был загружен файл. Для навигации по мультимедийным файлам предложены столбцы с жанром, битрейтом и датой выхода композиции;
  • В просмотрщике докумнтов Okular добавлена поддержка разметки Markdown, проведена адаптация для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и обеспечен показ медленно загружаемого документа по частям, по мере доступности. Также реализована опция для отправки документа на email;
  • В просмотрщике изображений Gwenview появилась возможность открытия и выделения изображений в файловом менеджере, увеличено качество масштабирования, улучшена навигация при помощи клавиатуры, добавлена поддержка форматов FITS и Truevision TGA, реализована защита от случайного удаления изображений при нажатии клавиши Delete (для удаления теперь нужно обязательно выделить изображение);
  • В видеоредакторе Kdenlive сокращено потребление памяти при работе с проектами, включающими большое число файлов. Улучшены предлагаемые по умолчанию прокси-профили, решена проблема с переходом на секунду вперёд при обратном воспроизведении;
  • В программе для работы с архивами Ark улучшена поддержка формата zip на базе библитеки libzip;
  • В текстовый редактор Kate включён новый плагин для предпросмотра документа в финальном виде, после применения доступных плагинов KParts (Markdown, SVG, Dot graph, Qt UI);
  • В программе для анализа патчей Kompare добавлено контекстное меню, действующее в области отображения изменений, предоставляющее опции для быстрого выполнения действий, связанных с навигацией и внесением изменений;
  • Проведена модернизация кода компонентов набора Kontact. Улучшено отображение зашифрованных сообщений. Добавлена поддержка MIME-типа text/pgp и Apple Wallet Pass. В KMail обновлена поддержка Microsoft Exchange, добавлена поддержка Nylas Mail и улучшен импорт из Geary через akonadi-import-wizard. Появилась возможность выбора отдельной папки IMAP в настройках работы во время отпуска, обеспечен вывод предупреждения при повторком открытии почты и несовпадении идентификатора или транспорта доставки;
  • Игра KTuberling портирована для платформы Android. Завершён перевод игр Kolf, KsirK и Palapeli на KDE Frameworks 5;
  • Исправлено 110 ошибок в Kontact Suite, Ark, Dolphin, Gwenview, K3b, Kate, Kdenlive, Konsole, Okular, Umbrello и других приложениях.
  • Прекращена поставка приложений, использующих Qt4 и kdelibs4 и не переведённых на Qt5 и KDE Frameworks 5. Из набора исключены приложения для которых не проводится работа по портированию: kopete, blogilo, kppp, kscd, kremotecontrol, klinkstatus, jovie, kfilereplace и kaccessible. Из набора также вышло приложение KStars, разработчики которого приняли решение развивать его в качестве многоплатформенного проекта, не привязанного к циклу разработки KDE.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kde.org/announceme...)
  2. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.2
  3. OpenNews: План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.11
  5. OpenNews: Выпуск KDE Applications 17.08
  6. OpenNews: Проект KDE определил концепцию разработки рабочего стола Plasma
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Фуррь, 10:51, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    Божественный KDE становится всё удобнее и функциональнее от выпуска к выпуску! Ни разу не пожалел, что перекатился на него после выхода GNOME3.

    Будет полная нирвана, если в Gwenview добавят drag-n-drop :3

     
     
  • 2.3, Fidel Castro, 10:58, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Стабильно работает? Как часто падает/тормозит?
     
     
  • 3.6, Аноним, 11:06, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Да
     
  • 3.9, Макс., 11:20, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Пытаюсь пользоваться KDE в Lunux mint. Периодически глючит возможность выделять окна, особенно при работе с тимвювер, три раза попадала возможность открыть "пуск" по клавише win, после перезагрузки возвращалось. Меню по alt+f2 порой люто тормозит и не удобно сделано, относительно такого же в cinnamon, странно работает с двумя мониторами, с пропиретарными драйверами. Фишки mint'a такие как обновлялка в трее работают по правой кнопке мыши, так же как и Вайбер. Но зато есть kde connect))), уведомления с сайтов почему-то открывают телеграмм вместо сайта. Это все, что наловил за две недели после cinnamon
     
     
  • 4.11, Фуррь, 11:31, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    >тимвювер
    >Вайбер
    >телеграмм

    Ты меня затроллел.

     
     
  • 5.22, Максим, 12:07, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В других DE они работают нормально, ни разу косяков не заметил. Это программы, которыми много людей пользуется. Почему про них умалчивать, если в кедах они херово работают?
     
  • 4.30, Аноним, 12:18, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    За Вайбер не скажу, не пользуюсь, но Тимвьюер и Телеграм у меня в кедах работают... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.13, Василий Топоров, 11:39, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Использую Kubuntu примерно 2 месяца. Из замеченного:

    - перестала нормально работать гибернация, после ухода в спящий режим - чёрный экран от которого спасает только принудительная перезагрузка
    - есть проблемки с плазма-апплетами. Периодически пропадает из трея Редшифт.
    - пытался настроить под себя нижнюю панель. Поставил иконки часто используемых приложений рядом с кнопкой пуск. В итоге после очередного обновления изображения иконок послетали, но сами кнопки остались. Пришлось откатывать все настройки к тем, что были по умолчанию и пока кастомизацию не трогать.
    - в Yakuake периодически неплавно работает анимация скрытия окна (тиринг)

    Т.е. критичных проблем я не заметил, есть маленькие шероховатости, с которыми можно жить.

     
     
  • 4.20, Фуррь, 11:55, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >тиринг
    >после ухода в спящий режим - чёрный экран от которого спасает только принудительная перезагрузка

    Проблемы всея Линукса, а не KDE.


    >рядом с кнопкой пуск

    С этим - на винфак :)

     
  • 2.25, Ilya Indigo, 12:14, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Божественный KDE

    Божественный KDE3!
    К другим кедам этот эпитет не применим. :-(

     
     
  • 3.28, Pinkie, 12:16, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он был божественнее за счет applications на тот момент. Сейчас они подпротухли из-за зоопарка тулкитов, дисплейных серверов и прочих технологий (а разработчиков больше не стало, особенно на крестах - все идут писать на модном js)

    По части же "падающе"

     
  • 3.29, Pinkie, 12:17, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По части падающей плазмы - третьекеды крашились горааааздо чаще, чем пятокеды сейчас. Там был свой локальный запоминающийся "звук битого стекла" на этот счет.

    Хотите третьекеды - есть тринити, а в опенсусе есть и именно ванильные третьекеды с небольшими патчами типо замены HAL.

     
  • 1.2, Чебур, 10:58, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Который уже раз после просмотра скриншотов хочется уйти на кеды, но почему-то больше пары месяцев я на них не выдерживаю(
     
     
  • 2.8, A.Stahl, 11:19, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Когда выходил третегном, то я тоже в предвкушении смотрел на скриншоты. Реальность оказалась несколько менее приятной.
     
     
  • 3.23, marks, 12:13, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он сейчас гораздо удобнее. Только мне не нравились скриншоты третьегнома, они вызывали фейспалм у разбирающегося человека. Особенно бет и прочего. Кстати, именно поэтому, наверное, и появилась Юнити.
     
  • 2.27, marks, 12:14, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Такая же шляпа. Не хватает чего-то и скучно там.
     
  • 1.4, Аноним, 11:03, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Плазма5 вкупе с кедами просто божественна на современном железе, после настройки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:04, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не забудь историю уведомлений отключить сразу https bugs kde org show_bug cgi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Аноним, 11:40, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дистропроблемы. На генте такого не наблюдаю.
     
     
  • 4.16, Аноним, 11:46, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Аналогично И с KDE 4 в Генте тоже проблем не было Криворукость мейтейнеров пак... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.32, Аноним, 12:23, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Согласен Я и выше по треду описанных проблем не наблюдаю Вообще Гента крайнее ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.17, Аноним, 11:47, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я и в Арче такого не наблюдаю.
     
  • 4.31, Аноним, 12:22, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты по ссылке-то прошёл Они подтверждают, что конкретный коммит в мейнстриме соз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, Аноним, 12:24, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Попробуй в цикле пару тысяч сгенерить.

    Может, еще и на шкаф залезть?

     
  • 3.15, Аноним, 11:45, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Делать глобальные выводы из багрепортов это так умно У соседки сын уехал в гор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Аноним, 12:23, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это мой багрепорт Глобальный вывод -- то что нужно отключать историю, пока её н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, Аноним, 12:03, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня такая проблема ниразу не возникала. 2 ноута и стационарный ПК.
     
  • 1.19, Аноним, 11:54, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    juk, kimagemapeditor, kget, kmix, kmouth, kolf, ksirk, palapeli и sweeper тоесть... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Pinkie, 12:14, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > juk, kimagemapeditor, kget, kmix, kmouth, kolf, ksirk, palapeli и sweeper
    > тоесть вот это всё портировали на kde framework 5 но не на
    > qt5?

    kf5 - это надмножество qt5, чего непонятного?

     
  • 1.35, Аноним, 12:38, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как заставить gwenview крутить видео по кругу?
     

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