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14.12.2017 18:17  Red Hat Enterprise Linux 7 сертифицирован на соответствие уровню безопасности EAL4+

Компания Red Hat объявила о получении для дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 7.1 сертификата соответствия требованиям международного стандарта безопасности Common Criteria EAL4+ (Evaluation Assurance Level) по профилю OSPP 3.9 (General-Purpose Operating System Protection Profile), включая сертификацию предоставляемых средств для контейнерной изоляции (Linux Container Framework) и виртуализации (Red Hat Virtualization). EAL4+ является наивысшим уровнем сертификации для стандартных коммерческих операционных систем, который можно достигнуть без внесения специальных модификаций.

Соответствие стандарту подтверждено на различных серверах Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise и IBM, укомплектованных 64-разрядными процессорами Intel, AMD, Power 8 и z/Architecture. Проведение подобной сертификации призвано подчеркнуть высокий уровень надежности и безопасности продукта. Кроме того, сертификация необходима для использования дистрибутива в правительственных системах, имеющих дело с информацией повышенной секретности, а также в структурах осуществляющих обработку данных повышенной важности, таких как финансовые и медицинские системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Для Ubuntu 16.04 подготовлены модули, имеющие сертификат безопасности FIPS 140-2
  3. OpenNews: Проект Qubes выступил с новой инициативой сертификации безопасных ноутбуков
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату Vikings D16
  5. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux 7 получил сертификат безопасности FIPS 140-2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: redhat
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