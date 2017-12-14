14.12.2017 18:17  Red Hat Enterprise Linux 7 сертифицирован на соответствие уровню безопасности EAL4+

Компания Red Hat объявила о получении для дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 7.1 сертификата соответствия требованиям международного стандарта безопасности Common Criteria EAL4+ (Evaluation Assurance Level) по профилю OSPP 3.9 (General-Purpose Operating System Protection Profile), включая сертификацию предоставляемых средств для контейнерной изоляции (Linux Container Framework) и виртуализации (Red Hat Virtualization). EAL4+ является наивысшим уровнем сертификации для стандартных коммерческих операционных систем, который можно достигнуть без внесения специальных модификаций.

Соответствие стандарту подтверждено на различных серверах Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise и IBM, укомплектованных 64-разрядными процессорами Intel, AMD, Power 8 и z/Architecture. Проведение подобной сертификации призвано подчеркнуть высокий уровень надежности и безопасности продукта. Кроме того, сертификация необходима для использования дистрибутива в правительственных системах, имеющих дело с информацией повышенной секретности, а также в структурах осуществляющих обработку данных повышенной важности, таких как финансовые и медицинские системы.



