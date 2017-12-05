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05.12.2017 22:03  Выпуск мобильной платформы Android 8.1

Компания Google опубликовала релиз открытой мобильной платформы Android - Android 8.1. Связанные с новым выпуском исходные тексты размещены в Git-репозиторий проекта (ветка android-8.1.0_r1). Обновления прошивки будут доставлены пользователям устройств Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X и Nexus 6P в течение следующей недели.

Одновременно опубликована специализированная редакция Android Oreo (Go edition) для младших моделей смартфонов, имеющих 1 Гб ОЗУ или меньше. Android Go сочетает в себе оптимизированные системные компоненты Android и урезанный набор приложений Google Apps, адаптированный для снижения потребления памяти, места в постоянном хранилище и трафика. В том числе подготовлены специальные сокращённые варианты просмотрщика видео YouTube Go, браузера Chrome и экранной клавиатуры Gboard. Из новых приложений выделяется программа Files Go, предоставляющая инструменты для поиска файлов и чистки неиспользуемых данных.

В состав также включены средства для экономии трафика, например, в Chrome ограничена передача данных фоновых вкладок и внесены оптимизации, в сумме позволяющие до 60% снизить потребление трафика. Благодаря сокращённому набору приложений и более компактным программам, в Android Go примерно в два раза сокращено потребление места постоянного хранилища и значительно снижен размер загружаемых обновлений. В каталоге Google Play для маломощных устройств в первую очередь предлагаются приложения, специально разработанные для устройств с небольшим ОЗУ.

Ключевые особенности Android 8.1:

  • В рамках проекта Android Go подготовлены оптимизации для сокращения потребления памяти и представлены средства для поставки в рамках одного APK-пакета разных вариантов приложения для обычных устройств и устройств с небольшим объёмом ОЗУ;
  • Представлен Neural Networks API для задействования средств аппаратного ускорения для систем машинного обучения. API позиционируется как базовая прослойка для функционирования в Android фреймворков машинного обучения, таких как TensorFlow Lite и Caffe2. Для использования на мобильных устройствах преложен ряд готовых моделей нейронных сетей, в том числе MobileNets (распознавание объектов на фотографиях), Inception v3 (компьютерное зрение) и Smart Reply (подбор вариантов ответа на сообщения).
  • Улучшены средства автозаполнения полей, которые теперь проще интегрируется с менеджерами паролей и другими сервисами. Расширены возможности по кастомизации оформления интерфейса автозаполнения в диалоге сохранения файлов. Добавлена функция setAutofillOptions(), через которую можно установить дату истечения срока действия кредитных карт;
  • Добавлен класс SharedMemory, позволяющий приложениям запрашивать блоки разделяемой памяти для ускорения обращения к совместно используемым данным, управлять блокировками и выставлять параметры доступа (например, можно установить запрет на запись);
  • Добавлен API WallpaperColors для управления цветом фоновых изображений.

Дополнительно можно отметить публикацию декабрьского набора исправлений проблем с безопасностью, в котором устранено 47 уязвимостей, из которых 10 присвоен критический уровень опасности, а 37 высокий уровень опасности. Четыре критические уязвимости найдены в беспроводном драйвере Qualcomm/Atheros и в UDP RPC (три уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо, а подробности по одной не сообщаются). Пять уязвимостей выявлены в медиафреймворке и позволяют организовать выполнение кода с правами процесса mediaserver при обработке специально оформленного контента. Одна критическая уязвимость найдена в системных компонентах и позволяет выполнить код в контексте привилегированного процесса.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Серия критических уязвимостей в Android
  3. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 8.0 "Oreo"
  5. OpenNews: Google представил прослойку для отделения поддержки оборудования от версий Android
  6. OpenNews: Google представил Android Go, платформу для телефонов с небольшим ОЗУ
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android
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  • 1.1, Аноним, 22:25, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    А в обычный Android почему бы оптимизированные не запилить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Фуррь, 22:30, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Android
    >оптимизированный

    /0

     
  • 2.5, Аноним, 22:33, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Оптимизация есть на iOS, а ты довольствуйся глючным зондированным ведром.
     
     
  • 3.11, Аноним, 22:47, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Похоже, это ненадолго Знакомый кроме iPhone не признаёт ничего, всегда восхищал... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 22:30, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опеннет образовательный 8212 где еще узнаешь про устройства с неограниченным ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 22:33, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >И, кстати, почему бы не писать аппликухи, не жрущие кучу памяти _для_всех_?

    Скорее всего "нежручесть" достигается серьёзным урезанием функциональности.

     
     
  • 3.7, Аноним, 22:39, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скорее всего она достигается сжиганием криворуких макак, которые, к сожалению, с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, mumu, 22:42, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    на уровне API урезания нет. На уровне пиркладух может быть. Ну так прикладухи и не входят в само ядро android.
     
  • 1.6, Аноним, 22:38, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С чего это вдруг гугл обеспокоился оптимизациями Мне их политика до этого момен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 22:46, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Удел всех ведрофилов Дяде Ляо плевать на латание дыр и выпуск прошивок, онуже п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 22:45, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Теперь смарт сможет локально распознавать лица дабы не нагружать сервера гугла л... весь текст скрыт [показать]
     

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