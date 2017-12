05.12.2017 22:03  Выпуск мобильной платформы Android 8.1

Компания Google опубликовала релиз открытой мобильной платформы Android - Android 8.1. Связанные с новым выпуском исходные тексты размещены в Git-репозиторий проекта (ветка android-8.1.0_r1). Обновления прошивки будут доставлены пользователям устройств Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X и Nexus 6P в течение следующей недели. Одновременно опубликована специализированная редакция Android Oreo (Go edition) для младших моделей смартфонов, имеющих 1 Гб ОЗУ или меньше. Android Go сочетает в себе оптимизированные системные компоненты Android и урезанный набор приложений Google Apps, адаптированный для снижения потребления памяти, места в постоянном хранилище и трафика. В том числе подготовлены специальные сокращённые варианты просмотрщика видео YouTube Go, браузера Chrome и экранной клавиатуры Gboard. Из новых приложений выделяется программа Files Go, предоставляющая инструменты для поиска файлов и чистки неиспользуемых данных. В состав также включены средства для экономии трафика, например, в Chrome ограничена передача данных фоновых вкладок и внесены оптимизации, в сумме позволяющие до 60% снизить потребление трафика. Благодаря сокращённому набору приложений и более компактным программам, в Android Go примерно в два раза сокращено потребление места постоянного хранилища и значительно снижен размер загружаемых обновлений. В каталоге Google Play для маломощных устройств в первую очередь предлагаются приложения, специально разработанные для устройств с небольшим ОЗУ. Ключевые особенности Android 8.1: В рамках проекта Android Go подготовлены оптимизации для сокращения потребления памяти и представлены средства для поставки в рамках одного APK-пакета разных вариантов приложения для обычных устройств и устройств с небольшим объёмом ОЗУ;

Представлен Neural Networks API для задействования средств аппаратного ускорения для систем машинного обучения. API позиционируется как базовая прослойка для функционирования в Android фреймворков машинного обучения, таких как TensorFlow Lite и Caffe2. Для использования на мобильных устройствах преложен ряд готовых моделей нейронных сетей, в том числе MobileNets (распознавание объектов на фотографиях), Inception v3 (компьютерное зрение) и Smart Reply (подбор вариантов ответа на сообщения).

Улучшены средства автозаполнения полей, которые теперь проще интегрируется с менеджерами паролей и другими сервисами. Расширены возможности по кастомизации оформления интерфейса автозаполнения в диалоге сохранения файлов. Добавлена функция setAutofillOptions(), через которую можно установить дату истечения срока действия кредитных карт;

Добавлен класс SharedMemory, позволяющий приложениям запрашивать блоки разделяемой памяти для ускорения обращения к совместно используемым данным, управлять блокировками и выставлять параметры доступа (например, можно установить запрет на запись);

Добавлен API WallpaperColors для управления цветом фоновых изображений. Дополнительно можно отметить публикацию декабрьского набора исправлений проблем с безопасностью, в котором устранено 47 уязвимостей, из которых 10 присвоен критический уровень опасности, а 37 высокий уровень опасности. Четыре критические уязвимости найдены в беспроводном драйвере Qualcomm/Atheros и в UDP RPC (три уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо, а подробности по одной не сообщаются). Пять уязвимостей выявлены в медиафреймворке и позволяют организовать выполнение кода с правами процесса mediaserver при обработке специально оформленного контента. Одна критическая уязвимость найдена в системных компонентах и позволяет выполнить код в контексте привилегированного процесса.