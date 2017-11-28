28.11.2017 14:08  Обновление свободной бухгалтерской системы iceB 18.0 и графической оболочки iceBw 13.0

Представлено обновление комплекса программ для автоматизации торговли, налогового и бухгалтерского учета iceB 18.0 и графической оболочки (GTK+) iceBw 13.0. Комплекс распространяется в рамках лицензии GPLv2 и позволяет работать в многопользовательском режиме как по терминальной технологии, так и в технологии "клиент-сервер", в качестве СУБД используется MySQL. Готовые установочные пакеты подготовлены для Ubuntu и Debian.

Среди поддерживаемых подсистем: Главная книга (оборотный баланс, журналы-ордера, сальдо, акты сверки и т.п.), Материальный учёт, Платёжные документы, Заработная плата, Учёт основных средств, Учёт услуг, Учёт кассовых ордеров, Учёт командировочных расходов, Учёт путевых листов, Реестр налоговых накладных, Учёт доверенностей.

В новой версии в подсистеме "Главная книга" реализована поддержка импорта планов счетов для банков Украины. В подсистеме "Материальный учёт" с 6 до 7 увеличено количество знаков после запятой в колонках с ценой материала, в расчёте инвентаризационной ведомости добавлена возможность заполнения колонки "Фактическое наличие". В подсистеме "Заработная плата" доработан расчёт отпускных, добавлена поддержка ввода комментариев в режиме автоматической розноски выплаченной зарплаты.



