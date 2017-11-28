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28.11.2017 14:08  Обновление свободной бухгалтерской системы iceB 18.0 и графической оболочки iceBw 13.0

Представлено обновление комплекса программ для автоматизации торговли, налогового и бухгалтерского учета iceB 18.0 и графической оболочки (GTK+) iceBw 13.0. Комплекс распространяется в рамках лицензии GPLv2 и позволяет работать в многопользовательском режиме как по терминальной технологии, так и в технологии "клиент-сервер", в качестве СУБД используется MySQL. Готовые установочные пакеты подготовлены для Ubuntu и Debian.

Среди поддерживаемых подсистем: Главная книга (оборотный баланс, журналы-ордера, сальдо, акты сверки и т.п.), Материальный учёт, Платёжные документы, Заработная плата, Учёт основных средств, Учёт услуг, Учёт кассовых ордеров, Учёт командировочных расходов, Учёт путевых листов, Реестр налоговых накладных, Учёт доверенностей.

В новой версии в подсистеме "Главная книга" реализована поддержка импорта планов счетов для банков Украины. В подсистеме "Материальный учёт" с 6 до 7 увеличено количество знаков после запятой в колонках с ценой материала, в расчёте инвентаризационной ведомости добавлена возможность заполнения колонки "Фактическое наличие". В подсистеме "Заработная плата" доработан расчёт отпускных, добавлена поддержка ввода комментариев в режиме автоматической розноски выплаченной зарплаты.

  1. Главная ссылка к новости (http://iceb.net.ua/changes-ice...)
Автор новости: Белых А.И.
Тип: Программы
Ключевые слова: iceb, finance
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  • 1.1, Аноним, 16:36, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Где можно скрины посмотреть? (Просто интересно)
     
     
  • 2.2, Фуррь, 16:59, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ну в первой же ссылке оф. сайт, там в мануалах есть скрины: http://iceb.net.ua/
     
     
  • 3.3, Аноним, 17:04, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Софт полезный, но в документации куча опечаток. :(
     
     
  • 4.4, Фуррь, 17:05, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Судя по домену .ua, это не опечатки, а ошибки.
     
     
  • 5.7, Anonimus, 17:34, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это не ошибки, а украинська мова

    >i_xukr - Учёт командировочных расходов

     
     
  • 6.8, Фуррь, 17:37, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я об этом и говорил (чёрт, как-то разжигающе получается, бгг).
     
  • 3.5, Аноним, 17:21, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Там лишь единичные скрины каких-то диалогов А вот главной книги , к примеру, н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, Фуррь, 17:24, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зато есть это, лол (ОСТОРОЖНО, ШОК-КОНТЕНТ!): http://iceb.net.ua/razrab.html
     
  • 4.9, Аноним, 17:37, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Толсто Очень толсто Аж жир с монитора потёк Пруф http iceb net ua kos html... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.12, Аноним, 18:06, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и где же скриншоты вожделенные?
     
  • 4.10, Аноним, 17:48, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лол, трепло Пруф уже кинули ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.11, Аноним, 18:05, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Я так и не увидел скринов "главной книги".
     

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