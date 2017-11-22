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22.11.2017 19:56  Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2017.3

Вышел релиз дистрибутива Kali Linux 2017.3, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлен полный iso-образ, размером 2.7 Гб. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, ARM Chromebook, Odroid). Помимо базовой сборки с GNOME и урезанной версии предлагаются варианты с Xfce, KDE, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети, до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске выполнена синхронизация пакетов с Debian Testing и обновлены специфичные для Kali приложения, такие как Reaver, PixieWPS, Burp Suite, Cuckoo и Social Engineering Toolkit. Задействовано ядро Linux 4.13, в котором появилась встроенная поддержка TLS. Объединены инструменты для сбора информации Maltego и Casefile.

В состав включена порция новых инструментов:

  • InSpy - утилита для поиска людей в LinkedIn на основании заданных признаков (например, можно выбрать работников определённой компании для целевого применения методов социальной инженерии);
  • CherryTree - приложение для ведения заметок;
  • Sublist3r - утилита для определения существующих поддоменов через перебор по словарю;
  • OSRFramework - коллекция скриптов для перебора пользователей и доменов для 290 сервисов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/releases/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2017.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2017.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2016.2
  5. OpenNews: Доступно Android-окружение исследователя безопасности Kali NetHunter 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kali, linux
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  • 1.1, Аноним, 20:57, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    Когда сажусь пентестить в Kali, то ощущаю себя прям хакером таким. :)
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:09, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    ну а когда на форум пишешь очередное сообщение у меня в линуксе не работает та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Guest, 21:16, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    кем кем, офтопиком естественно
     
  • 3.4, НезарегистрированныйНик, 21:24, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ламером таким :)
     
  • 3.5, Invisible, 21:40, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Тот, кто боится задавать вопросы, никогда не станет профессионалом в своем деле.
     
     
  • 4.7, Аноним, 22:37, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну конечно, ответы ввиде подсмеивания над очередным я-у-мамы-хакером -- добавят ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.8, AlexYeCu_not_logged, 23:07, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >ну конечно, ответы ввиде подсмеивания над очередным я-у-мамы-хакером -- добавят профессианализма?

    Если вопрос задан корректно, то на него, как правило, стараются корректно ответить.

     
  • 4.11, Аноним, 23:42, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Во-первый, человек ничего не писал о своих страхах, Во-вторых было сдеалано утве... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 22:05, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сублистер был же уже в прошлом релизе
     
  • 1.9, Аноним, 23:25, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Гном у них имхо лучший из убунт, а весь этот пентестинг - мутный набор костылей,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Анатолий, 00:40, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если тебе жаль недели, для того чтобы разобраться в инструменте, то какой ты наxpен специалист? Не твое это.
     
  • 1.10, школохакер, 23:40, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    уже есть инструкции как ломать соседский вифи в свете открытытых уязвимостей?
     
     
  • 2.12, Аноним, 23:44, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    это такое тонкое признание в неспособности найти строчку поиска в браузере ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Brikk, 00:41, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Задумал незаконное деяние с соседского вайфая?
     

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