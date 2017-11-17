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17.11.2017 09:54  Компания IBM представила открытый набор шрифтов Plex

Компания IBM открыла набор шрифтов Plex, доступный в пропорциональном (с засечками и без засечек) и моноширинном вариантах в 9 начертаниях (Bold, Italic, Light, ExtraLight, Medium, Regular, SemiBold, Text и Thin). Plex позиционируются как шрифты широкого назначения, которые могут применяться в различных областях, от Web и подготовки документов до редакторов кода. В компании IBM шрифт уже применяется на сайте, в рекламных материалах и в документообороте в качестве замены проприетарному семейству шрифтов Helvetica Neue, требующему выплаты отчислений.

Исходные тексты шрифта распространяются под свободной лицензией SIL Open Font License, позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web. Для загрузки подготовлены различные форматы, включая ttf, otf, eot, woff и woff2. В настоящий момент в базовый состав не включены символы национальных алфавитов, но шрифт позиционируется как многоязычный с обещанием поддержки 110 языков. По словам разработчиков реализация символов кириллицы находится на финальной стадии и скоро будет опубликована.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.fastcodesign.com/9...)
  2. OpenNews: Шрифты, разработанные для офисного пакета "МойОфис", опубликованы под открытой лицензией
  3. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
  4. OpenNews: Astra Linux и ПараТайп представили открытые шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif
  5. OpenNews: Представлена техника отрисовки шрифтов при помощи GPU
  6. OpenNews: Представлен открытый шрифт Hack 2.0, оптимизированный для отображения кода
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: font, ibm
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  • 1.1, Аноним, 09:56, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Сколько можно плодить шрифты Каждую неделю появляются новые клоны, а как небыло... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 10:19, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    У тебя устаревшая информация На данный момент нормальный шрифт есть, и это Linu... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Timur I. Davletshin, 11:30, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Linux Libertine O давно не обновляется и имеет ряд давно висящих багов (даже сайт уже несколько месяцев выдаёт ошибку). Libertinus вполне себе успешно правит баги оригинального проекта и может рассматриваться в качестве преемника. Да, Biolinum/Libertinus Sans ещё слабоват.
     
  • 2.9, A.Stahl, 10:19, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +13 +/
    Ты предлагаешь перестать "плодить шрифты" и думаешь что если так сделать, то сразу же появится "нормальный" шрифт? Серьёзно?
     
     
  • 3.11, Аноним, 11:03, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    не, он просто намекает на творческую импотенцию авторов свободных поделий
     
     
  • 4.12, A.Stahl, 11:05, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Можно намекнуть на разнообразие вкусов и областей применения шрифтов. Или это будет слишком грубо?
     
  • 3.19, Timur I. Davletshin, 11:49, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ты предлагаешь перестать "плодить шрифты" и думаешь что если так сделать, то
    > сразу же появится "нормальный" шрифт? Серьёзно?

    Не, ну уже за перечёркнутый нолик в Mono им однозначный плюс. Метрическая совместимость — архаика, если рассматривать в качестве изначального условия для разработки шрифта для набора основного текста. Даже Arial не совместим полностью с Helvetica и Times c Times New Roman, в чём легко убедиться на том же Mac, где обе версии поставляются; различается и высота и в гораздо меньшей степени ширина символов. Тренда на переход на толстые серифы и крупное очко я так и не понял, особенно в свете возросшего разрешения дисплеев и доступности качественной печати. На дисплее с 72 dpi оно конечно лучше выглядит, но на печати — дерьмо.

     
     
  • 4.21, Anonymoustus, 12:05, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, перечёркнутый нолик — это часть обязательной программы, которой во многих гарнитурах просто не реализовали.
     
  • 3.20, Anonymoustus, 12:04, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В этом на самом деле нет противоречия. Во всём многообразии свободно-открытых шрифтов, если к ним внимательно присмотреться, обнаруживается прорва мелких недостатков, касающихся и аккуратности исполнения, и завершённости наборов, и знакового охвата, что сводит на нет этого многообразия практическую полезность. В двух словах — действительно хороших открыто-свободных шрифтов _нет_. TeX не в счёт.
     
     
  • 4.32, Аноним, 14:14, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    fix Не устраивает не один шрифт, особенно те, что по умолчанию в вантузе вызываю... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, leap42, 12:51, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > а как небыло нормального шрифта, так и нет

    если вам Noto, Lato, Open Sans, Ubuntu, Croscore и Droid не тянут на нормальные, то никаких нормальных уже и не будет

     
  • 2.28, Anonim, 13:23, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть классный кандидат на "нормальный" (особенно - для программеров) шрифт.
    Встречайте: https://blog.golang.org/go-fonts
     
     
  • 3.34, Аноним, 14:19, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мыло же, ну.
    </перфекционист>
     
  • 3.42, Семилетов, 16:59, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > нормальный (для программеров) шрифт

    по ссылке ШГ с засечками

     
  • 2.30, Аноним, 13:33, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    есть, Anonymous Pro
     
  • 2.31, Аноним, 13:53, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если для программ, то Source Code Pro. Юзаю уже несколько лет - оч доволен.
     
  • 2.36, Клыкастый, 14:28, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Liberation весьма неплох
     
     
  • 3.41, Аноним, 15:58, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да Но я использую Clear Sans в UI, и XO Thames для засечек Раз уж стали обсуж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, О_о, 10:13, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А зачем последний скрин, если в тексте явно написано, что кирилицы еще нет?
     
     
  • 2.13, Аноним, 11:13, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Видимо, чтобы показать, что её действительно нет.
     
  • 2.33, Маришка, 14:16, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем тебе мешает скрин?
     
     
  • 3.35, Аноним, 14:21, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чем тебе мешает скрин?

    Вводит в заблуждение.

     
  • 1.3, Аноним, 10:13, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Serif неплох.
     
  • 1.4, Аноним, 10:16, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ждём кириллицы, шрифт очень неплох По сравнению со шрифтом Ubuntu выглядит боле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 10:18, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Последний скрин с подчеркиваниями слов - прямо иллюстрация для слова пофиг ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 10:18, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надпись IBM смотрится очень канонично, помню в детстве был компьютер который IBM... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Пользователь Debian, 10:19, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Боже, опять это ужасное сглаженное мыло!

    Нет, ничего лучше оптимизированной вручную Тахомы пока для UI не придумали.

     
     
  • 2.18, Timur I. Davletshin, 11:40, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Окстись, холоп, встроенные битмапы давно уже никто не использует, а MS давно перешла на OpenType с оригинального TrueType, когда перевыпустила оригинальный набор в новом формате. Вон даже лигатуры (хоть и опциональные) и swash'ы в Times New Roman добавила.
     
     
  • 3.22, Mihail Zenkov, 12:10, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Причем тут битмапы? В tahoma был сделан качественный ручной hinting, вот она и выглядит отлично, даже без AA.
     
  • 3.37, Anonim, 14:55, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего то не видно. Проверил - на 10ке с обновлениями и 2016 офисом всё основные шрифты ttf?
     
  • 3.38, Anonim, 14:55, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего то не видно. Проверил - на 10ке с обновлениями и 2016 офисом всё основные шрифты ttf.
     
  • 2.40, Ordu, 15:39, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нет, ничего лучше оптимизированной вручную Тахомы пока для UI не придумали.

    В тахоме, говорят, нет полужирного начертания, так ли это?

     
  • 1.10, Аноним, 10:39, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Опять уродливое "l" с засечками в моноширинном варианте.
     
     
  • 2.25, Ilya Indigo, 13:04, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вполне себе красивое, а главное отличимое от l, не то что у какого-то, не помню, шрифта, где i завернули так, что i очень трудно от l отличить.
     
  • 1.14, Аноним, 11:15, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это действительно Serif? А где засечки, как у Times?
     
  • 1.17, Timur I. Davletshin, 11:37, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Развивают — это хорошо. Единственный плюс в сравнении с оригинальным набором от MS в выравненности размера глифов и толщины линий между Sans, Serif и Mono. Но до проработанности Times New Roman им ещё далеко.
     
  • 1.23, Аноним, 12:30, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чота у них два раза символ ⅙ идёт...
     
  • 1.26, rshadow, 13:17, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Новости про шрифты прекрасны. Ведь они доказывают тредом, что на опеннете сидят не только технари, но и куча гуманитариев.
     
     
  • 2.43, Аноним, 17:29, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Гуманитарии на опеннете не сидят Они здесь, в основном, звездят ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, Аноним, 13:20, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Шрифт вполне годный, но напоминает один из тыщщи программерских шрифтов Напри... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Ordu, 15:30, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Шрифт вполне годный, но напоминает один из тыщщи "программерских шрифтов".

    Ну, если сравнивать так, как это ты делаешь в своей подборке, то они вообще неотличимы. Вопросы в том, как эти шрифты выглядят при разных размерах -- кто-то любит шрифт побольше ставить, я люблю поменьше -- всегда выбираю самый мелкий размер, при котором буквы ещё различимы. Продолжение этого вопроса: различимы ли в этом размере они при всех начертаниях, и как это выглядит -- курсив, полужирный, полужирный-курсив? Затем, ещё можно поинтересоваться -- а есть ли там лигатуры: если текстовый редактор подружить с ними, то сорцы могут выглядить заметно иначе, у кого-то неприятие этого, но кому-то нравится, поэтому поддержка лигатур шрифтом -- существенный вопрос.

    > Я сейчас на Source Code Pro - лучший шрифт именно для многочасового кодинга.

    Fira Code.

     
  • 1.29, Sw00p aka Jerom, 13:33, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Hack хорош для кода или тупо для блокнота, для интерфейса ужасен
     

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