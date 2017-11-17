17.11.2017 09:54  Компания IBM представила открытый набор шрифтов Plex

> Шрифт вполне годный, но напоминает один из тыщщи "программерских шрифтов". Ну, если сравнивать так, как это ты делаешь в своей подборке, то они вообще неотличимы. Вопросы в том, как эти шрифты выглядят при разных размерах -- кто-то любит шрифт побольше ставить, я люблю поменьше -- всегда выбираю самый мелкий размер, при котором буквы ещё различимы. Продолжение этого вопроса: различимы ли в этом размере они при всех начертаниях, и как это выглядит -- курсив, полужирный, полужирный-курсив? Затем, ещё можно поинтересоваться -- а есть ли там лигатуры: если текстовый редактор подружить с ними, то сорцы могут выглядить заметно иначе, у кого-то неприятие этого, но кому-то нравится, поэтому поддержка лигатур шрифтом -- существенный вопрос. > Я сейчас на Source Code Pro - лучший шрифт именно для многочасового кодинга. Fira Code.

