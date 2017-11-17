17.11.2017 09:54  Компания IBM представила открытый набор шрифтов Plex

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|3.16, Timur I. Davletshin, 11:30, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Linux Libertine O давно не обновляется и имеет ряд давно висящих багов (даже сайт уже несколько месяцев выдаёт ошибку). Libertinus вполне себе успешно правит баги оригинального проекта и может рассматриваться в качестве преемника. Да, Biolinum/Libertinus Sans ещё слабоват.
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|3.19, Timur I. Davletshin, 11:49, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ты предлагаешь перестать "плодить шрифты" и думаешь что если так сделать, то
> сразу же появится "нормальный" шрифт? Серьёзно?
Не, ну уже за перечёркнутый нолик в Mono им однозначный плюс. Метрическая совместимость — архаика, если рассматривать в качестве изначального условия для разработки шрифта для набора основного текста. Даже Arial не совместим полностью с Helvetica и Times c Times New Roman, в чём легко убедиться на том же Mac, где обе версии поставляются; различается и высота и в гораздо меньшей степени ширина символов. Тренда на переход на толстые серифы и крупное очко я так и не понял, особенно в свете возросшего разрешения дисплеев и доступности качественной печати. На дисплее с 72 dpi оно конечно лучше выглядит, но на печати — дерьмо.
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|3.20, Anonymoustus, 12:04, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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В этом на самом деле нет противоречия. Во всём многообразии свободно-открытых шрифтов, если к ним внимательно присмотреться, обнаруживается прорва мелких недостатков, касающихся и аккуратности исполнения, и завершённости наборов, и знакового охвата, что сводит на нет этого многообразия практическую полезность. В двух словах — действительно хороших открыто-свободных шрифтов _нет_. TeX не в счёт.
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|2.18, Timur I. Davletshin, 11:40, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Окстись, холоп, встроенные битмапы давно уже никто не использует, а MS давно перешла на OpenType с оригинального TrueType, когда перевыпустила оригинальный набор в новом формате. Вон даже лигатуры (хоть и опциональные) и swash'ы в Times New Roman добавила.
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|1.17, Timur I. Davletshin, 11:37, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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Развивают — это хорошо. Единственный плюс в сравнении с оригинальным набором от MS в выравненности размера глифов и толщины линий между Sans, Serif и Mono. Но до проработанности Times New Roman им ещё далеко.
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|2.39, Ordu, 15:30, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Шрифт вполне годный, но напоминает один из тыщщи "программерских шрифтов".
Ну, если сравнивать так, как это ты делаешь в своей подборке, то они вообще неотличимы. Вопросы в том, как эти шрифты выглядят при разных размерах -- кто-то любит шрифт побольше ставить, я люблю поменьше -- всегда выбираю самый мелкий размер, при котором буквы ещё различимы. Продолжение этого вопроса: различимы ли в этом размере они при всех начертаниях, и как это выглядит -- курсив, полужирный, полужирный-курсив? Затем, ещё можно поинтересоваться -- а есть ли там лигатуры: если текстовый редактор подружить с ними, то сорцы могут выглядить заметно иначе, у кого-то неприятие этого, но кому-то нравится, поэтому поддержка лигатур шрифтом -- существенный вопрос.
> Я сейчас на Source Code Pro - лучший шрифт именно для многочасового кодинга.
Fira Code.
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