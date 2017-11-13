13.11.2017 19:39  В Red Hat Enterprise Linux обеспечена поддержка архитектуры ARM

Компания Red Hat объявила о добавлении 64-разрядной архитектуры ARM (AArch64/ARMv8) в число полностью поддерживаемых платформ. Для серверов с архитектурой ARM64 сформирован выпуск дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 7.4, который изначально был подготовлен для x86_64, IBM POWER7+, POWER8 (big endian и little endian) и IBM System z. Помимо RHEL для ARM64 также предложены продукты Red Hat Software Collections 3, Red Hat Developer Toolset 7 и платформа виртуализации на базе KVM (пока в статусе Development preview).

Версия для ARM64/AArch64 примечательна использованием отдельной ветки пакета с ядром Linux, основанной на выпуске 4.11 c применением дополнительных патчей, накопленных в ветке sig-altarch7-aarch64. Многие подсистемы ядра по умолчанию отключены, например, неактивны Bluetooth, Wi-Fi, MAC80211, dccp, BPF_JIT, IPVLAN, Btrfs, звуковые драйверы. Большинство пакетов совпадает с пакетами для Red Hat Enterprise Linux 7 Server, но некоторые версии приложений обновлены и модифицированы для лучшей работы на системах ARM. Например, внесены изменения в пакеты mozjs, js, libproxy, polkit и binutils.

Проект по созданию ARM-версии RHEL стартовал шесть с половиной лет назад и развивался при участии производителей оборудования и сообществ, занимающихся портированием Fedora для систем ARM и формированием сборок CentOS для ARM. В 2015 году был предложен предварительный выпуск RHEL для ARM (Development Preview), тестирование которого продолжалось более двух лет.

При разработке ARM-версии RHEL была поставлена цель унификации поддержки различных серверных ARMv8-A SoC в рамках единой программной платформы, построенной на общем наборе исходных текстов и предоставляющей единое решение для развёртывания на ARM-серверах от различных производителей и обеспечивающей совместимость на уровне приложений, управления и функциональности. В том числе RHEL 7.4 доступен для анонсированных сегодня серверов Apollo 70 на базе процессора Cavium ARMv8-A ThunderX2, позиционируемых компанией HP для высокопроизводительных вычислений и задач искусственного интеллекта. Среди других поддерживаемых плат: Mustang (Micro X-Gene), Seattle (AMD Opteron A1100), AppliedMicro Merlin, ThunderX, Hikey и ODROID-C2.



