09.11.2017 11:53  Microsoft предупредила об отключении Skype 4.3 для Linux

В тему все равно набегут ненужнисты, так что воспользуюсь.

Есть два юз-кейса:

1. Я общаюсь с заказчиком. У него Винды и Айфон, до сих пор говорили по Скайпу, в основном - текстом и, если понадобилось - он мне кидал картинку. В последнее время картинок я уже не вижу, но это можно и на почту пересобачить.

2. Знакомая общается с французом-тьютором, берет уроки. Тут уже полное видео и прочие плюшки. При этом у нее старенькая машинка и Убунта x32, а он вроде бы достаточно продвинут, чтобы не бояться других вариантов. Ну, и заинтересован в продолжении общения, собственно. Случай 1, похоже, можно перевести на Телеграм без особых страданий.

Случай 2 - что посоветуете? Из опыта, желательно.

