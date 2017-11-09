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09.11.2017 11:53  Microsoft предупредила об отключении Skype 4.3 для Linux

Представители Microsoft сообщили о скорой блокировке работы классического клиента Skype 4.3 для Linux. В ближайшее время при запуске старого Skype клиент будет автоматически отключен от сети до момента установки новой версии. Пользователям рекомендовано обновить код клиента до ветки Skype 8.x, которая построена с использованием платформы Electron и является упакованной в самодостаточное приложение надстройкой над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент. Новая ветка доступна только в 64-разрядных сборках и не предоставляет некоторые расширенные функции, такие как поиск в истории, фильтр звонков и полноценный набор настроек.

  1. Главная ссылка к новости (https://answers.microsoft.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск нового Skype для Linux
  3. OpenNews: На 1 июля запланировано прекращение поддержки Skype 4.3 для Linux
  4. OpenNews: Skype 4.3 для Linux останется работоспособен после 1 марта
  5. OpenNews: Опубликована первая открытая альтернативная реализация клиента Skype
  6. OpenNews: Компания Microsoft представила полностью переработанный клиент Skype для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: skype
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  • 1.1, Аноним, 12:17, 09/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Уже больше года, как отказался от скайпа.
     
     
  • 2.6, Shichael Migorin, 12:33, 09/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В пользу кого/чего, если это не тайна?
     
  • 1.2, istepan, 12:25, 09/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Скайп не нужен, когда есть более ламповая альтернатива ring.cx
     
     
  • 2.4, llolik, 12:32, 09/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Осталось всего-ничего - сделать ring.cx настолько популярным, чтобы им пользовалось не полтора человека из контрагентов, а хотя бы больше половины.
     
  • 1.3, тоже Аноним, 12:32, 09/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В тему все равно набегут ненужнисты, так что воспользуюсь.
    Есть два юз-кейса:
    1. Я общаюсь с заказчиком. У него Винды и Айфон, до сих пор говорили по Скайпу, в основном - текстом и, если понадобилось - он мне кидал картинку. В последнее время картинок я уже не вижу, но это можно и на почту пересобачить.
    2. Знакомая общается с французом-тьютором, берет уроки. Тут уже полное видео и прочие плюшки. При этом у нее старенькая машинка и Убунта x32, а он вроде бы достаточно продвинут, чтобы не бояться других вариантов. Ну, и заинтересован в продолжении общения, собственно.

    Случай 1, похоже, можно перевести на Телеграм без особых страданий.
    Случай 2 - что посоветуете? Из опыта, желательно.

     
  • 1.5, R, 12:32, 09/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Напугали...
     

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