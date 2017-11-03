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03.11.2017 11:43  Релиз звукового редактора Audacity 2.2.0

После двух с половиной лет разработки доступен релиз свободного редактора звука Audacity 2.2, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

Основные новшества:

  • Предложены четыре базовые темы оформления (классическая, лёгкая, тёмная и контрастная), которые можно выборать через меню Edit/ Preferences/ Interface. Также расширены средства для изменения параметров оформления с учётом предпочтений пользователей;
  • Добавлена возможность воспроизведения файлов MIDI и Allegro. Для работы в Linux требуется установка TiMidity++, freepats и pmidi в качестве дополнительных зависимостей;
  • Переработана структура меню. Использованы более короткие и чёткие наименования, упрощена работа с меню (без потери функциональности), наиболее востребованные возможности вынесены на первый уровень, чётко структурированы подменю. Добавлены отдельные элементы меню для экспорта в MP3 и WAV. Добавлены две расширенные секции Ext-Bar и Ext-Command, скрытые по умолчанию (View / Extra Menus on/off), в которые вынесены редко используемые или интересные узкой категории пользователей команды;
  • Изменено поведение при записи звука - отныне по умолчанию при повторном нажатии кнопки записи, осуществляется добавление в конец текущего трека, а не создание нового трека (для создания нового трека необходимо удерживать клавишу Shift);
  • Многие элементы интерфейса и диалоги снабжены кнопкой "?" для вызова справки;
  • Добавлены четыре дополнительные опции для определения позиции при выделении части трека;
  • Появилась возможность изменения цвета спектрограммы.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.audacityteam.org/au...)
  2. OpenNews: Увидел свет звуковой редактор Audacity 2.1
  3. OpenNews: Увидел свет звуковой редактор Audacity 2.0
  4. OpenNews: SourceForge извинился за показ рекламы мошенников на странице проекта Audacity
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: audacity, audio
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  • 1.1, Васян, 11:54, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +14 +/
    Это прога очень полезная! Юзаю в своих эпичных поделках, как и Blender.
     
     
  • 2.4, Вася, 12:15, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Слушай тёзка, что за поделки? Дай послушать!
    Я тоже джумас творю с помощью аудасити, ещё пробовал скриптами с соксом музыку джумасить автоматом с рандомными настройками - такой чудный нойз получается!

    Тебе как собрату по джумасу от меня +!

     
     
  • 3.14, Аноним, 13:08, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ерунда это всё. Творите живое!
    https://www.youtube.com/watch?v=9sJUDx7iEJw
     
     
  • 4.20, Иван, 13:25, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Всё ерунда, кроме пчёл. Да и пчёлы, в общем-то)

    Творите хаос :)

     
  • 4.22, Аноним, 13:29, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Понял два слова: "ритмо" и "конфузо".
     
  • 3.17, Иван, 13:21, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Джумас - будущее для вас! Аааааа! Made my day.
     
  • 2.23, Аномномномнимус, 13:29, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-нить типа такого https://www.youtube.com/watch?v=toc3ea6r0tg ?
     
  • 1.2, Аноним, 12:01, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Интересно, MP3 либы теперь встроены или нет Срок лицензии закончился, теперь эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Аноним, 13:42, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Этот шит никому и даром не нужен.
     
     
  • 3.26, KhabMan, 14:04, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну факт того, что он до сих пор самый популярный, говорит об обратном. Большенство про другие форматы только по наслышке знает
     
     
  • 4.30, Аноним, 14:39, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И этому большинству надо юзать аудиоредактор Рингтоны можно обрезать и через ин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, ram_scan, 12:18, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Оно вроде штатным libmp3lame всю жизнь пользовалось. Если есть в составе дистрибутива, то есть и в аудасити поддержка прям из коробки. Нахрена ее за собой таскать ?
     
     
  • 2.8, Михаил, 12:32, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Товарисч, видимо, виндавзятнигЪ
     
     
  • 3.29, Аноним, 14:10, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Виндавзятнеги в госаппарате сидят, а этот простой виндовоз
     
  • 1.6, Аноним, 12:21, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Джва года (с половиной) ждал!!!
     
  • 1.7, Вован, 12:25, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Единственное, что бесит - уродский палец курсора выделения.
    Почему не сделать обычную вертикальную черту ?
     
     
  • 2.9, selishii, 12:35, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Единственное, что бесит - уродский wxgtk-шный интерфейс.
    Почему не сделать обычный, нормальный на QT ?
    Поправил, не благодари.
     
     
  • 3.11, Аноним, 12:49, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не благодари - https github com psemiletov eko ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним, 13:21, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Потому что авторы не хотят связываться с жирными, кривыми культями ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Аноним, 13:44, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    С жирной кривой кутиней

    Так правильнее.

     
  • 4.27, Аноним, 14:04, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ты проецируешь свою мамку?
     
  • 3.28, Аноним, 14:07, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё один
    http://kwave.sourceforge.net/
     
  • 1.10, Аноним, 12:46, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я благодаря этой проге заработал свои первые деньги в фрилансе 8211 из 3-часо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 13:10, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так вот как зарабатывают линуксоиды!
    На пару пива хоть хватило?


     
     
  • 3.21, Аноним, 13:28, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, на то время это было около $5, а пиво тогда стоило меньше $1
     
  • 1.12, Аноним, 12:51, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне лично Ardour более удобен показался
     
  • 1.13, Аноним, 12:59, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все три ссылки перебрасывают на главную страницу https sourceforge net project... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 13:24, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Поправьте ссылки в шапке Windows - http www audacityteam org download windows... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 14:44, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сам и поправь.
     
  • 1.16, Аноним, 13:13, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В некотором плане очень даже конкурент Adobe Audition.
     
  • 1.32, pavlinux, 15:07, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какая я же корявая софтина. SoundForge 4.0 версии 1997 года на два порядка удобнее.
     
     
  • 2.33, Аноним, 15:12, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Батарейган, перелогинься ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.34, th3m3, 15:13, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дизайн им современный ещё запилить и вообще круто было бы.
     
  • 1.35, Аноним, 15:37, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что за жанр такой хаос , никогда не понимал Типа разрушение мозга Я пытался... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 15:40, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что слышно про переход на Qt? Продолжают пилить? Передумали?
     

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