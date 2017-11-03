03.11.2017 11:43  Релиз звукового редактора Audacity 2.2.0

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|2.4, Вася, 12:15, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+3 +/–
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Слушай тёзка, что за поделки? Дай послушать!
Я тоже джумас творю с помощью аудасити, ещё пробовал скриптами с соксом музыку джумасить автоматом с рандомными настройками - такой чудный нойз получается!
Тебе как собрату по джумасу от меня +!
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|1.5, ram_scan, 12:18, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Оно вроде штатным libmp3lame всю жизнь пользовалось. Если есть в составе дистрибутива, то есть и в аудасити поддержка прям из коробки. Нахрена ее за собой таскать ?
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