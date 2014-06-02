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11.10.2017 22:12  В RubyGems выявлена удалённо эксплуатируемая уязвимость

В Rubygems, системе управления пакетами для приложений на языке Ruby, выявлена критическая уязвимость (CVE-2017-0903), позволяющая инициировать удалённое выполнение кода на сервере RubyGems.org при загрузке специально оформленного gem-пакета или на системе пользователя при установке gem-пакета. Проблема устранена в выпуске RubyGems 2.6.14.

Уязвимость вызвана ошибкой в коде разбора контрольных сумм для компонентов пакета и связана с возможностью десериализации объектов. Контрольные суммы хранятся в формате YAML и до устранения уязвимости загружались при помощи вызова YAML.load, который автоматически обрабатывает сериализированные объекты на языке Ruby. Злоумышленник может подготовить файл с контрольными суммами, содержащий сериализированные объекты в блоке YALM, что приведёт к выполнению заданного атакующем Ruby-кода при обработке пакета, в том числе на серверах инфраструктуры RubyGems.org. Разработчики проанализировали все пакеты в RubyGems и не нашли попыток эксплуатации данной уязвимости в момент до выпуска обновления с устранением проблемы.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.rubygems.org/2017/...)
  2. OpenNews: Несколько уязвимостей в RubyGems
  3. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  4. OpenNews: В RubyGems устранена уязвимость, позволявшая подменять файлы в репозитории
  5. OpenNews: Rubygems.org подвергся взлому
  6. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: rubygems
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  • 1, Аноним, 22:27, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]
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    То что кто-то прочистил им дымоход и опосля подменил свой собственный пакет на ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, anomymous, 23:55, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Именно поэтому на*** все PECL'ы, PEAR'ы, NPM'ы, RUBYGEM'ы и прочие места, из которого легко схватить дерьмище в любой проект, вообще об этом не подозревая. Только авторские релизы с гитов, там хотя бы все коммиты трэкаются железно.
     

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