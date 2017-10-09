09.10.2017 23:08  Успешно собраны средства на производство свободного смартфона Librem 5

Компании Purism удалось собрать 1.5 млн долларов на производство смартфона Librem 5, оснащённого прошивкой на базе Debian, свободного ПО и специально адаптированных оболочек KDE Plasma Mobile и GNOME. Устройство планируется выпустить в продажу в первом квартале 2019 года по цене 599 долларов. Телефон будет поставляться в металлическом корпусе, с 5-дюймовым экраном, CPU i.MX8 (окончательное решение ещё не принято), GPU Vivante (будет задействован свободный драйвер Etnaviv), 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ eMMC, MicroSD, USB Host, USB Type-C, WiFi 802.11, Bluetooth 4, 2G/3G/4G, GSM, UMTS и LTE.

На устройстве будут блокироваться любые попытки отслеживания и сбора информации о пользователе. Например, будут жестко отделены компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Также будут предусмотрены переключатели, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволят отключать камеру, микрофон WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. Для обмена сообщениями по умолчанию будет предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix, обеспечивающая оконечное (end-to-end) шифрование.