09.10.2017 23:08  Успешно собраны средства на производство свободного смартфона Librem 5

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|2.14, Онаним, 03:22, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Кто их вообще читает? За все эти годы до сего момента вообще не замечал, что там что-то написано, сейчас специально полез посмотреть есть ли вообще подписи на Android и iPhone. Есть, но вряд ли много кто его читает, обычно смотрят чисто на значики.
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|1.8, Борщдрайвен бигдата, 01:18, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот только три дня назад как смотрел, не хватало ≈$300k. Думал, брать ли, не брать ли.
Теперь уж точно возьму. Годнотища лютая, наконец-то. И шапочку праздничную из ураниевой фольги достану с шкафа на такой случай.
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|1.10, pavlinux, 02:01, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Извиняйте, но на лохотрон смахивает. CPU ещё не известен, но уже нагенерили скринов,
цен в разных категориях, содержимое расписали...
1.5 ляма на выпуск девайса для конечного юзера это мало. Хватит только на R&D и десяток тестовых образцов.
Либо выйдет глючное, не рабочее УГэ, с консолью вместо полноценного набора программ для работы с мобилой.
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|3.13, pavlinux, 03:17, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> глючное, не рабочее УГэ
> Для тех кто ходит дальше заголовка в новости об этом так и
> написано прямым текстом:
>> оболочек KDE Plasma Mobile и GNOME
Смщно, прям уписался.
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|2.16, Zarat, 04:17, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На хабре писали, что за эти деньги и в этот срок они фактически собираются сделать, грубо говоря и если читать между строк, только телефон с большим экраном и работающей камерой на Debian. Приложения, прямо говорят, будут дорабатывать и разрабатывать потом.
Так, что если конечного пользователя устроит данное предложение, то вперед
Тут вопрос, кто и за какие деньги будет доводить и сопровождать платформу в состоянии, сравнимом по базовому функционалу с современными устройствами. Очень уж похоже на OpenMoko, только в современном виде.
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