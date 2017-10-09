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09.10.2017 23:08  Успешно собраны средства на производство свободного смартфона Librem 5

Компании Purism удалось собрать 1.5 млн долларов на производство смартфона Librem 5, оснащённого прошивкой на базе Debian, свободного ПО и специально адаптированных оболочек KDE Plasma Mobile и GNOME. Устройство планируется выпустить в продажу в первом квартале 2019 года по цене 599 долларов. Телефон будет поставляться в металлическом корпусе, с 5-дюймовым экраном, CPU i.MX8 (окончательное решение ещё не принято), GPU Vivante (будет задействован свободный драйвер Etnaviv), 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ eMMC, MicroSD, USB Host, USB Type-C, WiFi 802.11, Bluetooth 4, 2G/3G/4G, GSM, UMTS и LTE.

На устройстве будут блокироваться любые попытки отслеживания и сбора информации о пользователе. Например, будут жестко отделены компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Также будут предусмотрены переключатели, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволят отключать камеру, микрофон WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. Для обмена сообщениями по умолчанию будет предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix, обеспечивающая оконечное (end-to-end) шифрование.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект GNOME примет участие в разработке ПО для свободного смартфона Librem 5
  3. OpenNews: Адаптация Plasma Mobile для смартфона Librem 5
  4. OpenNews: Компания Purism намерена выпустить смартфон Librem 5 на базе СПО и Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: librem, phone
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  • 1.1, Аноним, 23:14, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    шрифт под иконами микроскопический, а если для gnome-shell увеличить шрифт, то н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, RazrFalcon, 23:32, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >зачем так гномовцы пишут - уму непостижимо

    Это вообще популярное решение.

     
  • 2.14, Онаним, 03:22, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто их вообще читает? За все эти годы до сего момента вообще не замечал, что там что-то написано, сейчас специально полез посмотреть есть ли вообще подписи на Android и iPhone. Есть, но вряд ли много кто его читает, обычно смотрят чисто на значики.
     
  • 1.2, kleem_head, 23:15, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >по цене 599 долларов

    классная монетизация

     
     
  • 2.6, gildor, 00:13, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    За "свободу" надо платить :)
     
     
  • 3.11, Аноним, 02:22, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Платить то за нормальный товар всегда надо подобающе, не гоняться з адешевизной ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, pavlinux, 03:28, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ставлю 1 млрд $$$, что ты унылая кокашка и максимум, что у тебя есть скрывать - это салфетки со онанизмом.
     
     
  • 5.18, Аноним, 05:08, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    иди уже смени видеорегистратор в своем анусе на более лучшую новую модель осень... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, QroxZ, 23:15, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А аккумулятор на сколько будет?
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:30, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Согласно спецификации, он будет.
     
     
  • 3.9, Ilya Indigo, 01:29, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как и камера.
    Но qwerty не наличествует.
     
  • 1.7, Baseband, 01:15, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ЭТО
    ПРОСТО
    ОФИГЕННО

    Куплю с КДЕ, 100%.

    Лучшая новость мобильного СПО за год.

     
  • 1.8, Борщдрайвен бигдата, 01:18, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот только три дня назад как смотрел, не хватало ≈$300k. Думал, брать ли, не брать ли.
    Теперь уж точно возьму. Годнотища лютая, наконец-то. И шапочку праздничную из ураниевой фольги достану с шкафа на такой случай.
     
  • 1.10, pavlinux, 02:01, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Извиняйте, но на лохотрон смахивает. CPU ещё не известен, но уже нагенерили скринов,
    цен в разных категориях, содержимое расписали...

    1.5 ляма на выпуск девайса для конечного юзера это мало. Хватит только на R&D и десяток тестовых образцов.
    Либо выйдет глючное, не рабочее УГэ, с консолью вместо полноценного набора программ для работы с мобилой.

     
     
  • 2.12, Аноним, 02:55, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Для тех кто ходит дальше заголовка в новости об этом так и написано прямым текст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, pavlinux, 03:17, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> глючное, не рабочее УГэ
    > Для тех кто ходит дальше заголовка в новости об этом так и
    > написано прямым текстом:
    >> оболочек KDE Plasma Mobile и GNOME

    Смщно, прям уписался.


     
  • 2.16, Zarat, 04:17, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На хабре писали, что за эти деньги и в этот срок они фактически собираются сделать, грубо говоря и если читать между строк, только телефон с большим экраном и работающей камерой на Debian. Приложения, прямо говорят, будут дорабатывать и разрабатывать потом.
    Так, что если конечного пользователя устроит данное предложение, то вперед

    Тут вопрос, кто и за какие деньги будет доводить и сопровождать платформу в состоянии, сравнимом по базовому функционалу с современными устройствами. Очень уж похоже на OpenMoko, только в современном виде.

     
  • 2.17, Онаним, 04:58, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С удовольствием пользовался бы полностью консольной мобилой.
     

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