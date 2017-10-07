07.10.2017 22:40  Выпуск Debian 9.2

Доступно второе корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 87 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 66 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 9.2 можно отметить удаление пакета clapack, оставшегося без сопровождения форка lapack. В BIND9 добавлена поддержка нового ключа KSK-2017 (Key Signing Key) для DNSSEC, который начнёт применяться для корневых зон с 11 октября (старый ключ будет отозван в январе 2018 года). Во freerdp включена поддержка TLS 1.1 и более новых версий. В пакте ntp обеспечена сборка и установка /usr/bin/sntp. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты dbus, nvidia-graphics-drivers, postfix, swift, waagent и webkit2gtk.

Установочные сборки Debian 9.2 будут сформированы в ближайшее время. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.2, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



