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07.10.2017 22:40  Выпуск Debian 9.2

Доступно второе корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 87 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 66 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 9.2 можно отметить удаление пакета clapack, оставшегося без сопровождения форка lapack. В BIND9 добавлена поддержка нового ключа KSK-2017 (Key Signing Key) для DNSSEC, который начнёт применяться для корневых зон с 11 октября (старый ключ будет отозван в январе 2018 года). Во freerdp включена поддержка TLS 1.1 и более новых версий. В пакте ntp обеспечена сборка и установка /usr/bin/sntp. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты dbus, nvidia-graphics-drivers, postfix, swift, waagent и webkit2gtk.

Установочные сборки Debian 9.2 будут сформированы в ближайшее время. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.2, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 10 "Buster"
  3. OpenNews: Проекту Debian исполнилось 24 года
  4. OpenNews: Для 94% пакетов Debian обеспечена возможность повторяемой сборки
  5. OpenNews: Выпуск Debian 9.1
  6. OpenNews: Релиз Debian 9 "Stretch"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Michael Shigorin, 22:58, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Поздравляю пользователей дебиана :)
     
     
  • 2.5, Debianuzver, 23:28, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Как пользователь дебиана я вас тоже потом поздравлю с выходом новой версии АльтЛинукса!
     
  • 2.7, Аноним, 23:29, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Поздравить можно будет, когда в консоль перестанут сыпаться ошибки GTK3 о выдел... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним, 00:02, 08/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо. Диме привет. И авторизации по картинке.
     
  • 1.2, Аноним, 23:11, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    дебиан рулит!? или arch наше все!?
     
     
  • 2.3, Klaps, 23:16, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из темы: что лучше, выдержанный дорогой коньяк или пивасик местного разлива.
     
     
  • 3.8, rshadow, 23:33, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Как поссорить линуксоидов? Спроси какой дистр лучше."

    Вольный пересказ бородатого анекдота.

     
     
  • 4.9, Аноним, 23:38, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это только для зелёных линуксоидов Старички пользуются тем, что есть, и прекрас... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.10, Ergil, 23:41, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет дистров лучше или хуже(если не считать совсем маргинальщины, типа Слаки). Есть дистры которые удобней и/или привычней. Я за 17 лет, что использую GNU/Linux пользовался разными дистрибами, но вернулся на Debian и его наследников, кто-то предпочитает rpm-hell, кто-то выбирает apt+rpm и юзает Alt. Нет смысла спорить что лучше.
     
  • 3.11, vpdatlant, 00:01, 08/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    легко, лучше свежее коровье молоко, коим арч и является))))
     
  • 1.6, Аноним, 23:29, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это чтоб об одном и том же два раза спеть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 00:13, 08/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто-то заботится о старых пользователях, а кто-то о новых ... весь текст скрыт [показать]
     

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