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07.10.2017 11:00  Релиз systemd 235

После трёх месяцев разработки доступен релиз системного менеджера systemd 235. Из новшеств можно отметить прекращение поддержи сборочных сценариев на основе Automake, агрессивное кэширование метаданных в systemd-journald, возможность учёта трафика и разграничения сетевого доступа для юнитов, расширенные средства фильтрации системных вызовов, доведение до пригодного к использованию вида системы динамического выделения идентификаторов пользователя для сервисов.

Основные изменения:

  • Прекращена поддержка сборочных сценариев на основе Automake. В качестве системы сборки теперь предлагается только система Meson, использующая инструментарий Ninja;
  • Для unit-файлов представлены опции RuntimeDirectory и RuntimeDirectoryPreserve, позволяющие определить путь к runtime-каталогу (в иерархии /run или $XDG_RUNTIME_DIR) и поведение в отношении сохранения его содержимого после остановки unit-а. Например, указание RuntimeDirectory=foobar приведёт к размещению данных в каталоге /run/foobar и удалению после завершения работы сервиса, если для него не установлена опция RuntimeDirectoryPreserve;
  • По аналогии с RuntimeDirectory для unit-ов представлены опции StateDirectory, CacheDirectory, LogsDirectory и ConfigurationDirectory, позволяющие вынести данные состояния, кэша, логов и настроек в отдельные подкаталоги в иерархиях /var/lib/, /var/cache/, /var/log/ и /etc, содержимое которых сохранится между запусками сервиса. Дополнительно добавлены вспомогательные пары опций, определяющие режим доступа к каталога - StateDirectoryMode, CacheDirectoryMode, LogsDirectoryMode, ConfigurationDirectoryMode.

    Новые опции удобно использовать вместе с режимом DynamicUser=yes для отделения компонентов сервисов c небольшим жизненным циклом. В режиме DynamicUser при каждом запуске для сервиса создаётся новый пользователь с идентификатором из диапазона 61184..65519, действующий только на время работы сервиса и удаляемый после остановки сервиса. Опции [State|Cache|Logs|Configuration]Directory позволяют вынести данные сервиса в отдельные каталоги и обеспечить их сохранность между разными запусками сервиса. Опции [State|Cache|Logs|Configuration]DirectoryMode позволяют при запуске сервиса настроить корректные права доступа для динамически созданного пользователя;

  • В systemd-journald реализовано агрессивное кэширование метаданных из /proc/ (UID/GID/PID/SELinux), что позволило увеличить производительность записи логов при большой нагрузке. Так как метаданные читаются в асинхронном режиме, их состояние может немного запаздывать относительно выводимых в лог записей;
  • В unit-ы добавлена опция IPAccounting, при включении которой для сервиса добавляются счётчики с данными о трафике и числе пакетов. Данные о трафике можно посмотреть через "systemctl status" или "systemd-run --wait";
  • Обеспечено сохранение в логе сведений о потреблении ресурсов CPU и трафике. Запись создаётся при каждой остановке юнита, если включены опции CPUAccounting или IPAccounting;
  • В unit-ы добавлены опции IPAddressAllow и IPAddressDeny для встраивания списка разрешённых и запрещённых IP-адресов и подсетей, формируя простую систему контроля доступа (ограничения применяются как для входящего трафика, так и для исходящего). Возможность также доступна для файлов .slice и .socket, что позволяет вносить ограничения для групп сервисов и обработчиков сокетов;
  • В systemd-networkd представлена серия новых настроек, задаваемых через файлы .network: Scope (область достижимости) в секции [Address], ConfigureWithoutCarrier (игнорировать статус линка при настройке) в секции [Network], Anonymize (включение опций анонимного профиля RFC 7844) в секции [DHCP], Type (определение спецмаршрутов для направления трафика в blackhole/unreachable/prohibit) в секции [Route]. Добавлена новая секция [RoutingPolicyRule] для задания правил маршрутизации;
  • В файлы .netdev добавлены опции: Table в секции [VRF] для выбора используемой таблицы маршрутизации, Independent в секции [Tunnel] для настройки туннеля независимо от связанного с ним сетевого интерфейса, GroupForwardMask в секции [Bridge] для настройки распространение локальных сетевых кадров между портами сетевого моста;
  • В файлах .link добавлены новые режимы работы опции WakeOnLan, добавлена настройка TCP6SegmentationOffload для включения аппаратного ускорения обработки сегментов TCP/IPv6;
  • В реализацию сервера для анонса маршрутов IPv6 (Router Advertisment) добавлена поддержка отправки записей RDNSS и RDNSSL для передачи настроек DNS;
  • В systemd-nspawn добавлен флаг "--system-call-filter" для добавления и удаления элементов из применяемого по умолчанию фильтра системных вызовов. Реализована возможность определения белых списков системных вызовов с запретом всех остальных (ранее предлагались черные списки);
  • Добавлены новые фильтры групп системных вызовов: @aio, @sync, @chown, @setuid, @memlock, @signal и @timer, которые можно указывать через опцию SystemCallFilter или флаг "--system-call-filter";
  • В опцию ExecStart для unit-файлов добавлены два новых модификатора: При указании префикса "!" команда запускается без смены идентификатора пользователя/группы (без вызова setuid/setgid/setgroups). Второй модификатор "!!" идентичен "!" за исключением того, что его действие игнорируется на системах с поддержкой наследования расширенных прав (capabilities PR_CAP_AMBIENT, появились в ядре 4.3);
  • В systemd-run добавлен флаг "--pipe", при котором в вызываемый сервис systemd передаются файловые дескрипторы на STDIN/STDOUT/STDERR, что позволяет использовать его в цепочке с другими утилитами в shell с передачей данных через неименованные каналы;
  • Для каждого сервиса обеспечено поддержание счётчика перезапусков, который можно посмотреть командой "systemctl show -p NRestarts сервис".
  • Для unit-файлов реализована новая опция LockPersonality, позволяющая на лету привязать сервис к выбранному домену выполнения;
  • В поставку добавлен файл для modprobe.d, обеспечивающий переопределение параметров модуля bonding для корректного управления интерфейсом bond0 из systemd-networkd;
  • В journald.conf добавлена включенная по умолчанию настройка ReadKMsg, управляющая чтением лога ядра в systemd-journald, а также опция LineMax для задания максимального размера строки при выводе логов через STDOUT/STDERR;
  • В nss-myhostname/systemd-resolved по умолчанию обеспечена генерация DNS-записей A/AAAA для хоста "_gateway" вместо ранее применяемого имени "gateway", так как оно используется для внутренних нужд некоторых дистрибутивов (старое поведение можно вернуть во время сборки);
  • Добавлен новый целевой юнит для пользовательских сеансов: "getty-pre.target", который выполняется до консольного входа в систему;
  • Для увеличения качества энтропии в генераторе псевдослучайных числе systemd теперь при запуске каждого виртуального окружения пытается загрузить модуль ядра virtio-rng.ko;
  • В /etc/crypttab обеспечена возможность применения опции _netdev, по аналогии с /etc/fstab, для организации настройки шифрованных устройств после запуска сети; Для подключения внешних обработчиков в cryptsetup.target добавлено два целевых юнита remote-cryptsetup-pre.target и remote-cryptsetup.target, решающих те же задачи, что remote-fs.target и remote-fs-pre.target в local-fs.target;
  • В сервисы добавлена опция UnsetEnvironment, позволяющая убрать любую переменную окружения, которая в обычных условиях будет передана сервису;
  • Команды "systemctl poweroff", "systemctl reboot", "systemctl halt", "systemctl kexec" и "systemctl exit" теперь всегда выполняются в асинхронном режиме, т.е. сразу возвращают управление, не дожидаясь фактического завершения операции;
  • В systemd-resolve добавлен флаг "--reset-server-features", при указании которого очищаются и перезапрашиваются ранее полученные сведения о возможностях вышестоящих DNS-серверов. Отправка данных в лог теперь включает сведения о всех используемых DNS-серверах.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Проблемы в systemd и Apache httpd при обработке DNS-имён с символом подчёркивания
  3. OpenNews: Релиз systemd 234
  4. OpenNews: Спорная ошибка в systemd, позволяющая повысить привилегии, закрыта без исправления
  5. OpenNews: Уязвимость в systemd-resolved
  6. OpenNews: Релиз systemd 233
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: systemd
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  • 1.1, Аноним, 11:16, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Лучший из лучших!
     
  • 1.2, Michael Shigorin, 11:19, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –8 +/
    А, так это пoделие meson пропихивает шляпа, а не просто гномятники?
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:27, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Не стыдно ненормативную лексику использовать?
     
     
  • 3.14, Аноним, 11:57, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Еще один непатриот Говорю же в США линчуют негров А в это время АЛЬТ лучший д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Аноним, 12:11, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нынче негров линчевать не модно Нынче модно агентов Кремля в Гуантанамо сажать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, пох, 11:34, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    шляпа просто хавает любое гуано, поднесенное поттерингом и его клакерами Видимо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Andrey Mitrofanov, 13:28, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    это пoделие meson пропихивает шляпа Есть мнение, что направление движения н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, llolik, 11:41, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну, как минимум на первый взгляд, этот meson выглядит поприятней cmake-а.
     
     
  • 3.20, Аноним, 12:13, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А не надо на него глядеть Проще надо быть Поттеринг юзает - значит г-но Собсн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Andrey Mitrofanov, 13:32, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Ну, как минимум на первый взгляд, этот meson выглядит поприятней cmake-а.
    > А не надо на него глядеть. Проще надо быть. Поттеринг юзает -
    > значит г-но.
    > Собсно, к ЯП (то бишь сишке) тоже относится.

    Ты не туда смотришь: "Эффективный маркетинг в комплекте, значит ... оно."
    Фантики федора-релизов и прыщавые мальчики застят?

     
  • 2.16, Аноним, 12:09, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Эта подсистема систематизирует настройки служб, упрощает и централизует работу с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 12:10, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А, всё, увидел, там про Meson было неправильно прочёл ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, Аноним, 12:41, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В то время как настоящие ветеран-админы презирают любые зависимости и специально... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:23, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Странно, что его ещё не переписали на Qt.
     
     
  • 2.31, Шляпа, 12:57, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно, что GNOME ещё не переписали на него.
     
  • 1.4, Аноним, 11:25, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    notabugd v235
     
     
  • 2.23, Аноним, 12:23, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    notabugd - лучшая система инициализации для ОС на базе стандартной библиотеки li... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 11:41, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    это сырое ex-кременто-пoделие никак не определится чем же его собирать признак ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Andrey Mitrofanov, 13:43, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > это сырое ex-кременто-пoделие никак не определится чем же его собирать? признак готового
    > продукта, чё...
    > как же легко быть политической проституткой ред хата...

    таково оно by-design. http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/111645.html#197

     
  • 1.9, Zenitur, 11:45, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Raspbian 8 0, два адаптера Wi-Fi интегрированный и USB Поднял на одном hostapd... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, пох, 11:54, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    пользователь systemd должен страдать!

     
  • 2.15, Аноним, 12:06, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    systemctl status hostapd systemctl status hostapd-2 И смотрите, почему не загруз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 12:18, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Искать причины проблемы - это не юниксвейно Надо просто каждый день не менее ча... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, Аноним, 12:21, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Restart on-failure RestartSec 5 в hostapd-2 service ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Zenitur, 13:09, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно стартовать через 5 секунд после первого демона?
     
     
  • 4.38, НяшМяш, 13:41, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    After=hostapd.service
     
  • 3.40, Аноним, 13:45, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Sleep в systemd не завезли?
     
  • 1.10, Аноним, 11:53, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    этим кто-то пользуется?
     
     
  • 2.13, пох, 11:54, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > этим кто-то пользуется?

    см #9 - не только пользуется, но и героически борется с трудностями.

     
  • 1.12, Аноним, 11:54, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Великолепно. Оно все лучше и лучше. Хейтеры идут лесом.
     
     
  • 2.30, Нанобот, 12:49, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Уточнение: хейтеры и неосиляторы идут лесом
     
     
  • 3.41, _KUL, 13:48, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проблема в том, что пока осиливаешь документацию, в новой версии переворачивают подход к части выполняемых задач. Проекты такого уровня должны аккуратно, внимательно и взвешенно удалять/добавлять функционал.
     
     
  • 4.43, Andrey Mitrofanov, 13:59, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >должны аккуратно, внимательно и взвешенно удалять/добавлять функционал.

    У них на совещаниях менегеры совсем другое говорят. Маркетинх сам себя не продаст.

     
  • 3.42, Аноним84701, 13:57, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все не можете забыть, куда вас послал автор tmux-a на предложение 1 мы тут в с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.36, Andrey Mitrofanov, 13:36, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Великолепно. Оно все лучше и лучше. Хейтеры идут лесом.

    Хотелось бы, только куда ж от вас с субжом деваться-то.

     
  • 1.17, cat666, 12:10, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На systemd вообще спецификация есть или этот безумный мальчик пилит его так как ему в голову взбредёт?
     
     
  • 2.24, Принц, 12:24, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем нужна спецификация, если это не стандарт а просто софтина определённого разработчика?
     
     
  • 3.27, Аноним, 12:35, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы регулировать и запрещать, очевидно же.
     
  • 2.25, Аноним, 12:25, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Есть interface stability promise, регулирующее поддержку старых API А запретить... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.37, Andrey Mitrofanov, 13:40, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > На systemd вообще спецификация есть или этот безумный мальчик пилит его так
    > как ему в голову взбредёт?

    10 wordz. http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/111645.html#197 +148 blog posts.

     
  • 1.26, Ilya Indigo, 12:34, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В systemd-resolve...

    Он работает только как кэширующий резолвер, или на него можно уже и мастер-зону назначить?

     
     
  • 2.28, Аноним, 12:38, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет, нельзя, не планируется Как и полноценный NTP-сервер в timesyncd Ленька ре... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.32, Метеразин, 13:07, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Systemd всегда выстреливает на Опеннете.
     
     
  • 2.45, EHLO, 14:18, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это плохо?
    Значит что многих тут бомбит от того что корпорасты единственную годную ОС ломают
     
  • 1.44, EHLO, 14:15, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >В systemd-journald реализовано агрессивное кэширование метаданных из /proc/ (UID/GID/PID/SELinux), что позволило увеличить производительность записи логов при большой нагрузке. Так как метаданные читаются в асинхронном режиме, их состояние может немного запаздывать относительно выводимых в лог записей;

    оспаде, теперь логирование и чтение логов не только медленное и ресурсозатратное почти как в офтопике, но еще и данные там неактуальные

     

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