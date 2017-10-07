07.10.2017 11:00  Релиз systemd 235

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|4.35, Andrey Mitrofanov, 13:32, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Ну, как минимум на первый взгляд, этот meson выглядит поприятней cmake-а.
> А не надо на него глядеть. Проще надо быть. Поттеринг юзает -
> значит г-но.
> Собсно, к ЯП (то бишь сишке) тоже относится.
Ты не туда смотришь: "Эффективный маркетинг в комплекте, значит ... оно."
Фантики федора-релизов и прыщавые мальчики застят?
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|3.41, _KUL, 13:48, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Проблема в том, что пока осиливаешь документацию, в новой версии переворачивают подход к части выполняемых задач. Проекты такого уровня должны аккуратно, внимательно и взвешенно удалять/добавлять функционал.
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|1.44, EHLO, 14:15, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>В systemd-journald реализовано агрессивное кэширование метаданных из /proc/ (UID/GID/PID/SELinux), что позволило увеличить производительность записи логов при большой нагрузке. Так как метаданные читаются в асинхронном режиме, их состояние может немного запаздывать относительно выводимых в лог записей;
оспаде, теперь логирование и чтение логов не только медленное и ресурсозатратное почти как в офтопике, но еще и данные там неактуальные
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