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05.10.2017 18:12  Выпуск LibertyBSD 6.1, варианта OpenBSD, избавленного от блобов

Подготовлен выпуск операционной системы LibertyBSD 6.1, в рамках которой развивается ответвление от OpenBSD, избавленное от элементов загрузки прошивок и драйверов, содержащих несвободные бинарные компоненты. Разработчики LibertyBSD считают, что поставка бинарных прошивок несёт скрытую угрозу для безопасности системы из-за возможного наличия в бинарных прошивках закладок и непредвиденной функциональности. Участниками проекта также ведётся работа по созданию очищенного от блобов варианта коллекции портов и пакетов. Сборки подготовлены для архитектур i386 и AMD64.

Новый выпуск примечателен обновлением кодовой базы до OpenBSD 6.1 и написанием скриптов для автоматизации избавления кодовой базы OpenBSD от блобов и ребрендинга, что позволит более оперативно выпускать новые выпуски после обновления OpenBSD. Кроме того, введены в строй новый сайт проекта, официальный FTP-сервер и CVS-сервер.



  1. Главная ссылка к новости (https://raddle.me/f/freeasinfr...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.1
  3. OpenNews: Clang включен в базовую систему OpenBSD для платформ amd64 и i386
  4. OpenNews: Представлен LibertyBSD, вариант OpenBSD, избавленный от бинарных блобов
  5. OpenNews: Libreboot возвращается в проект GNU
  6. OpenNews: Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 4.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libertybsd, openbsd
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  • 1.1, Аноним, 18:20, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    > роме того, введены в строй новый сайт проекта, официальный FTP-сервер и CVS-сервер.

    И куда только Патруль Времени смотрит?!

     
     
  • 2.2, A.Stahl, 18:37, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Это БСД, у них там время течёт иначе. Но многим нравится вязкая тишина времени, огибающего пространство.
     
     
  • 3.3, Аноним, 18:46, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    какая вязкость может быть под застывшим раствором надгробной плиты ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Iaaa, 18:48, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Участниками проекта также ведётся работа

    Два - это уже участники?

     
     
  • 2.5, A.Stahl, 18:57, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, когда 2, то уже используется множественное число.
     
     
  • 3.6, Iaaa, 19:05, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как тогда отличать от проектов, где их тысяча?
     
     
  • 4.8, A.Stahl, 19:15, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так же как ты различаешь 2 рубля и тысячу.
     
     
  • 5.9, Iaaa, 19:18, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    пара рублей и много рублей; но не много рублей и много рублей.
     
     
  • 6.12, A.Stahl, 19:32, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В тексте новости написано "участники", а не "пара участников" или "много участников". Так что различай так же, как "рублей" и "рублей".
     
  • 2.7, Аноним84701, 19:11, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Участниками проекта также ведётся работа
    > Два - это уже участники?

    Если мне не слишком изменяет склероз, то чисто формально/с точки зрения филологии — трое уже будет "несколько", а пять и более — "много".

     
  • 2.15, jOKer, 19:51, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И даже один.

    Для сравнения, коробка конфет - понятие числительное. Хотя в ней может быть и всего одна конфета.

     
  • 1.10, я, 19:22, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже новость не читал)) Но это же парадокс.
    лицензия BSD очень blob-friendly изначально. Не легче ли просто перейти на GNU ??
     
     
  • 2.13, Аноним84701, 19:37, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Даже новость не читал)) Но это же парадокс.
    > лицензия BSD очень blob-friendly изначально. Не легче ли просто перейти на GNU ??

    Истеричко^W Либре-бут, Линукс-либре -- "c жЫру бесятся"?

     
     
  • 3.14, я, 19:44, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, я про это знаю...
     
  • 1.11, ak, 19:24, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это все(на картинке) что осталось работающим после избавления от блобов?

    а вообще непонятно - надо думать что блобы, связанные с конкретным железом грузятся с соответствующими модулями. Ну если очень хочется - выкини модули и точка. нет?

     
  • 1.16, Аноним, 19:53, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На скриншоте все на что ЭТО способно ?
     

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