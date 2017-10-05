05.10.2017 18:12  Выпуск LibertyBSD 6.1, варианта OpenBSD, избавленного от блобов

Подготовлен выпуск операционной системы LibertyBSD 6.1, в рамках которой развивается ответвление от OpenBSD, избавленное от элементов загрузки прошивок и драйверов, содержащих несвободные бинарные компоненты. Разработчики LibertyBSD считают, что поставка бинарных прошивок несёт скрытую угрозу для безопасности системы из-за возможного наличия в бинарных прошивках закладок и непредвиденной функциональности. Участниками проекта также ведётся работа по созданию очищенного от блобов варианта коллекции портов и пакетов. Сборки подготовлены для архитектур i386 и AMD64.

Новый выпуск примечателен обновлением кодовой базы до OpenBSD 6.1 и написанием скриптов для автоматизации избавления кодовой базы OpenBSD от блобов и ребрендинга, что позволит более оперативно выпускать новые выпуски после обновления OpenBSD. Кроме того, введены в строй новый сайт проекта, официальный FTP-сервер и CVS-сервер.