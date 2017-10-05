05.10.2017 18:12  Выпуск LibertyBSD 6.1, варианта OpenBSD, избавленного от блобов

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|2.7, Аноним84701, 19:11, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Участниками проекта также ведётся работа
> Два - это уже участники?
Если мне не слишком изменяет склероз, то чисто формально/с точки зрения филологии — трое уже будет "несколько", а пять и более — "много".
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|1.10, я, 19:22, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Даже новость не читал)) Но это же парадокс.
лицензия BSD очень blob-friendly изначально. Не легче ли просто перейти на GNU ??
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|2.13, Аноним84701, 19:37, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Даже новость не читал)) Но это же парадокс.
> лицензия BSD очень blob-friendly изначально. Не легче ли просто перейти на GNU ??
Истеричко^W Либре-бут, Линукс-либре -- "c жЫру бесятся"?
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|1.11, ak, 19:24, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это все(на картинке) что осталось работающим после избавления от блобов?
а вообще непонятно - надо думать что блобы, связанные с конкретным железом грузятся с соответствующими модулями. Ну если очень хочется - выкини модули и точка. нет?
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