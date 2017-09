29.09.2017 10:14  Финальный бета-выпуск Ubuntu 17.10

Сформирован финальный бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 17.10 "Artful Aardvark", который ознаменовал переход к стадии полной заморозки пакетной базы и итоговому тестированию и исправлению ошибок. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud, Lubuntu, Lubuntu Next, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая). Релиз Ubuntu 17.10 запланирован на 19 октября. Основные новшества: Переход по умолчанию с оболочки Unity на штатное окружение рабочего стола GNOME Shell. На системах где это возможно по умолчанию применяется Wayland. Для остальных систем и пользователей, предпочитающих X.Org, на экране входа предложен сеанс "Ubuntu on Xorg". В качестве опции также доступен классический сеанс "GNOME", поставляемый без расширений. Для установки штатного набора приложений GNOME подготовлен метапакет vanilla-gnome-desktop. Развитие отдельной редакции Ubuntu GNOME прекращено. Из базовой поставки убрана порция пакетов и приложений, специфичных для Unity, включая центр управления, панель для управления online-аккаунтами и ответвление от файлового менеджера Nautilus. По умолчанию задействована панель Ubuntu Dock, которая во многом напоминает панель Unity, что позволит сохранить привычный внешний вид и упростить миграцию пользователей Unity на GNOME. Компоненты GNOME обновлены до выпуска 3.26.

Кнопки сворачивания и закрытия окна перенесены в традиционный правый верхний угол окна;

Переработано оформление интерфейса для настройки параметров системы;

Для просмотра журнала systemd вместо System Log задействовано GNOME-приложние Logs;

Экранная клавиатура заменена на GNOME Caribou вместо ранее предлагаемого проекта Onboard;

В состав включена программа для сканирования документов Simple Scan, входящая в состав GNOME;

В календаре-планировщике добавлена поддержка повторяющихся событий;

LibreOffice обновлён до версии 5.4;

В состав браузера по умолчанию включено проспонсированное дополнение для быстрой навигации по интернет-магазину Amazon;

Ядро Linux обновлено до версии 4.13;

Расширена поддержка принтеров, не требующих установки специфичных драйверов для вывода на печать и работающих по протоколам IPP Everywhere, Apple AirPrint, Mopria и Wifi Direct;

В серверной сборке обновлены версии QEMU 2.10, libvirt 3.6, DPDK 17.05.2, Open vSwitch 2.8;

Для хранения сетевой конфигурации задействован формат netplan;

Прекращено формирование сборок Ubuntu Desktop для архитектуры i386 (ubuntu-desktop-i386.iso). Поставка 32-разрядного mini.iso, серверных сборок и 32-разрядных пакетов в репозитории продолжена (т.е. обновление уже установленных 32-разрядных Ubuntu Desktop пройдёт без проблем);

Kubuntu: Задействован рабочий стол KDE Plasma 5.10.5 и набор приложений KDE Applications 17.04.3. В качестве мультимедийного проигрывателя вместо Dragonplayer задействован VLC. По умолчанию в поставку включен интерфейс для управления пакетами Muon, который позиционируется как альтернатива Plasma Discover. KTorrent обновлён до выпуска 5.1 на базе Qt 5.9.1. Из поставки удалён Amarok вместо которого добавлен музыкальный проигрыватель Cantata. Удалён клиент мгновенного обмена сообщениями Telepathy, так как проект остался без сопровождающего и находится в заброшенном виде;

Lubuntu: Помимо традиционного Lubuntu, оснащённого LXDE, подготовлены сборки Lubuntu Next, поставляемые с окружением рабочего стола LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment).

Ubuntu Budgie: Из базовой поставки исключены GNOME Contacts, GNOME Documents и GNOME Photos. GNOME Photos заменён на gThumb. Добавлена поддержка Nautilus 3.26, приложения GNOME также обновлены до выпуска 3.26 В Budgie-welcome переработано оформление, реализована возможность установки сторонних апплетов, добавлены ссылки на сайты с пакетами snap и flatpak. Рабочий стол Budgie обновлён с версии 10.2.9 до 10.4. Изменён стиль интерфейса переключения задач (Alt-Tab). Добавлена опция для размещения кнопок управления окном в левом или правом верхнем углу. В Places добавлена поддержка шифрованных и SMB разделов. Добавлены обои рабочего стола в стиле material design. В файловом менеджере включено отображения миниатюр видеофайлов. Переработаны пиктограммы на панели. Переработано оформление панели Raven, из которой в отдельное приложение вынесен конфигуратор Budgie Settings. В меню приложений полностью переработаны средства поиска. Обеспечена возможность скрытия всех панелей. Добавлен апплет ночной подсветки ("Night Light"). Добавлена возможность вертикального размещения панелей. Вместо экрана входа в систему lightdm-gtk-greeter задействован slick-greeter;

Ubuntu MATE: На выбор предложено несколько вариантов оформления панели, в том числе панель можно стилизовать под Unity 7, macOS, Windows, классический рабочий стол в Linux, компромиссный подход, вариант для ноутбуков, ретро-оформление. Существенно улучшена реализация глобального меню, которое теперь полносью поддерживает приложения на GTK+ и Qt, в том числе LibreOffice, Firefox, Thunderbird и Google Chrome. Для активации меню задействована клавиша Super. Доступен для включения всплывающий интерфейс HUD (Heads-Up Display,), реализованный по аналогии с Unity (также активируется при нажатии Alt) и позволяющий выполнить быстрый поиск в меню. По умолчанию на панели размещены индикаторы Optimus (при наличии драйверов с поддержкой nvidia prime), Bluetooth, Network, Power Messages, Sound и Session. В MATE Tweak добавлена возможность создания и сохранения собственных раскладок панели. Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.18. Улучшена поддержка HiDPI. В Caja добавлено дополнение GtkHash и поддержка переименования группы файлов.caja-gksu заменён на caja-admin. Экран входа в систему переведён на Slick Greeter (ранее применялся lightdm-gtk-greeter), который основан на LightDM, но отличается более привлекательным оформлением;

Ubuntu Studio: Из поставки удалён пакет zynjacku, который остался без сопровождения. В Ubuntu Studio Controls добавлена опция для выбора режима повышенной производительности CPU в системе управления питанием. Обновлены версии программ Blender 2.78c, KDEnlive 17.08.0, GIMP 2.8.20, qJackCtl 0.4.5, Ardour 5.11.0, Scribus 1.4.6, Darktable 2.2.5, Pitivi 0.98, Inkscape 0.92.2;

Xubuntu: Внесены изменения в пакеты apt-offline, blueman, catfish, exo, gnome-system-tools, gtk-theme-config, inxi, libxfcegui4, lightdm-gtk-greeter, parole, pavucontrol, pidgin-otr, sgt-puzzles, thunar, thunar-dropbox-plugin, tumbler, xfce4-clipman-plugin, xfce4-dict, xfce4-eyes,plugin, xfce4-genmon-plugin, xfce4-mount-plugin, xfce4-notifyd, xfce4-pulseaudio-plugin, xfce4-terminal, xfce4-whiskermenu-plugin, xfdesktop4, xubuntu-artwork, xubuntu-meta;