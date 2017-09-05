The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

05.09.2017 13:16  Вышла новая версия CloudStack-UI 1.49.9

Вышел релиз СloudStack-UI 1.49.9, открытого проекта по разработке альтернативного интерфейса для Apache CloudStack. При подготовке новой версии основное внимание было уделено исправлению ошибок. Релиз также ознаменовал изменение схемы именования версий, которая приведена в соответствие с версиями релизов Apache Cloudstack.

В будущем, при увеличении жизненного цикла релизов, возможно появление четвертого числа, которое будет означать минорную версию, и будет предназначено для отражения изменений, связанных с исправлением ошибок в текущей версии продукта. В рамках текущей ветки Apache Cloudstack 4.9.X планируется выпустить еще один релиз (1.49.10), в котором будет завершена миграция на Material 2, исправлены ошибки среднего и низкого уровня критичности, и осуществлен ряд улучшений интерфейса, связанных с удобством использования и возможностями кастомизации.

После релиза 1.49.10 среда разработки будет переключена на CloudStack 4.10.0, следующие релизы будут иметь номер 1.410.X и будут тестироваться на совместимость только с последней версией Apache CloudStack 4.10.X. В рамках 1.410.X произойдет переход к более продолжительному жизненному циклу, который будет составлять 1 месяц (сейчас цикл выпуска новой версии составляет 2 недели).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/bwsw/clouds...)
  2. OpenNews: Релиз CloudStack-UI 1.0.7, альтернативного интерфейса для Apache CloudStack
  3. OpenNews: Альтернативный пользовательский интерфейс для Apache CloudStack
  4. OpenNews: Доступна облачная платформа Apache CloudStack 4.9
  5. OpenNews: Компания Red Hat представила систему управления конфигурацией Ansible 2.1
  6. OpenNews: Walmart открывает код облачной платформы OneOps
Автор новости: bitworks.software
Тип: Программы
Ключевые слова: cloudstack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor