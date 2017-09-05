05.09.2017 13:16  Вышла новая версия CloudStack-UI 1.49.9

Вышел релиз СloudStack-UI 1.49.9, открытого проекта по разработке альтернативного интерфейса для Apache CloudStack. При подготовке новой версии основное внимание было уделено исправлению ошибок. Релиз также ознаменовал изменение схемы именования версий, которая приведена в соответствие с версиями релизов Apache Cloudstack.

В будущем, при увеличении жизненного цикла релизов, возможно появление четвертого числа, которое будет означать минорную версию, и будет предназначено для отражения изменений, связанных с исправлением ошибок в текущей версии продукта. В рамках текущей ветки Apache Cloudstack 4.9.X планируется выпустить еще один релиз (1.49.10), в котором будет завершена миграция на Material 2, исправлены ошибки среднего и низкого уровня критичности, и осуществлен ряд улучшений интерфейса, связанных с удобством использования и возможностями кастомизации.

После релиза 1.49.10 среда разработки будет переключена на CloudStack 4.10.0, следующие релизы будут иметь номер 1.410.X и будут тестироваться на совместимость только с последней версией Apache CloudStack 4.10.X. В рамках 1.410.X произойдет переход к более продолжительному жизненному циклу, который будет составлять 1 месяц (сейчас цикл выпуска новой версии составляет 2 недели).



