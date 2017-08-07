07.08.2017 11:59  Релиз СУБД SQLite 3.20.0

Представлен релиз SQLite 3.20.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg. Основные изменения: Изменён текст некоторых сообщений об ошибках;

Изменено форматирование вывода имён столбцов при использовании функций sqlite3_column_name() и sqlite3_column_name16(), которое приведено в соответствие с оформлением вывода в PostgreSQL, MySQL и SQLServer (например, при применении подзапросов имена раньше в зависимости от запроса выводились иногда как table.column, а иногда как column, теперь всегда выводится только column);

Среди нарушающих совместимость изменений также осуществлён переход внутренних API для подключения расширений на новый интерфейс передачи указателей;

Добавлено расширение COMPLETION с реализацией системы автодополнения ввода, срабатывающей по нажатию клавиши Tab;

Добавлено расширение UNION, предоставляющее поддержку сводных виртуальных таблиц, в которых несколько разных таблиц можно представить в виде одной большой объединённой таблицы;

Добавлено расширение SQLITE_STMT с реализацией эпонимических (eponymous, таблицы имя которых совпадает с модулем") виртуальных таблиц с информацией о подготовленных выражениях (prepared statement), ассоциированных с соединением к БД;

Встроенные функции date и time теперь можно использоваться в составе условий CHECK, в выражениях при определении индексов и в составе выражений WHERE в частичных индексах;

Добавлена PRAGMA-команда secure_delete=FAST, при указании которой включается режим быстрого безопасного удаления данных - в b-tree деревьях содержимое удаляемых элементов обнуляется, но может какое-то время оставаться в списках free-page;

В интерфейс командной стоки добавлена поддержка автодополнения ввода по нажатию клавиши Tab (можно использовать как readline, ак и linenoise), добавлена команда ".cd", в командах ".schema" и ".tables" обеспечена возможность отображения схем из всех прикреплённых БД, реализована опция "--newlines" для вывода командой ".dump" содержимого без экранирования символов перевода строки и возврата каретки;

Улучшена работа планировщика запросов: При генерации индивидуальных циклов для OR-выражений, не меняющиеся WHERE-блоки теперь вычисляются один раз вне цикла; Обеспечена проверка прикреплённых параметров для определения возможности задействования частичных индексов; При определении двух возможных планов выполнения запроса, для которых вычислен одинаковый вес, теперь выбирается тот, в котором не используется сортировка; При разборе выражений WHERE обработка подзапросов теперь выполняется в самом конце, в надежде, что сработает более простое условие и выполнение подзапроса не потребуется; Прекращено применение flattening-оптимизации для подзапросов, в случае использовании LEFT JOIN и чтении данных из виртуальной таблицы, с целью исключить создание автоматических индексов для результата, которые могут замедлить выполнение запроса; В утилите sqlite3_analyzer обеспечено отображение размера метаданных в страницах btree; Внесена порция оптимизаций, который позволили примерно на 2% снизить нагрузку на CPU.





