30.07.2017 21:33  Президент РФ утвердил ограничение анонимайзеров и регулирование мессенджеров

Президент РФ подписал ранее принятые Государственной Думой РФ изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", связанные с регулированием мессенджеров и анонимайзеров. Таким образом, изменения приняли форму закона, который для анонимайзеров вступит в силу 1 ноября 2017 года, а для мессенджеров - 1 января 2018 года.

Напомним, что изменения связанные с анонимайзерами обязывают владельцев анонимных сетей, VPN и прокси-сервисов на своей стороне обеспечить блокировку ресурсов, включённых в реестр сайтов, запрещённых в РФ. В случае невыполнения данного требования в течение 30 дней, отказавшиеся от сотрудничества сервисы будут помещены в список блокировки на срок до начала выполнения требований органов власти. Ожидается, что одним из первых будет заблокирован сервис Tor, так как его разработчики принципиально отказываются выполнять подобные условия. Для операторов поисковых систем вводится запрет на выдачу российским пользователям ссылок на заблокированные ресурсы.

Изменения, связанные с мессенджерами, обязывают владельцев "систем обмена электронными сообщениями" идентифицировать пользователей с помощью номера телефона, а также блокировать передачу запрещённой законодательством информации, осуществлять отправку уведомлений по требованию органов власти и предоставлять властям средства для блокировки отдельных пользователей, совершающих неправомерные рассылки. Идентификация по номеру телефона должна производиться на основании договора об идентификации, заключённого с оператором связи. В соответствии с внесёнными изменениями, владельцы сервисов также должны предоставить пользователю техническую возможность для отказа от получения электронных сообщений от других пользователей.