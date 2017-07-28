27.07.2017 23:06  Опубликован третий том общедоступной книги "Программирование: введение в профессию"

> Подумал - о, неужели, наконец хоть один гуру.

> Сборище предубеждений и заблуждений, возведенное в абсолют и подаваемое под видом истины в последней инстанции тоном ментора. Что там ментора. Тоном пророка самого бо га. Вообще-то гуру и положено так излагать своё видение. Так что ты как раз нашел гуру. Другое дело, что может ты не знаешь что такое "гуру" и просто используешь это красивое слово. Конкретно эти книги не читал, но просматривал другие и несколько отдельных его статей. Мне тоже многие "политические" утверждения Столярова кажутся спорными, но вот заблуждениями я бы их не назвал, только предубеждениями. Но если отбросить "политику", то само программирование он излагает весьма толково.

