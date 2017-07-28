27.07.2017 23:06  Опубликован третий том общедоступной книги "Программирование: введение в профессию"

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|1.5, getfr, 02:27, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Никогда не слышал об этом человеке, ни разу его не видел.
Подумал - о, неужели, наконец хоть один гуру.
Какое мое разочарование, я с трудом осилил 71 страницу первой книги (pdf).
Сборище предубеждений и заблуждений, возведенное в абсолют и подаваемое под видом истины в последней инстанции тоном ментора. Что там ментора. Тоном пророка самого бо га.
Я еще не все посмотрел, попробую и дальше. Но чую, моих нервов не хватит.
И да, я тоже из 90х. В начале 90х юникс был г-вном. Потом ситуация изменилась и внезапный линукс обрадовал большей предсказуемостью, хотя и часто глючил, хотя Win не сравнить.
Так что я это щупал и иллюзий не испытываю. Сейчас все гораздо лучше, не спорю
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|2.7, angra, 03:20, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Подумал - о, неужели, наконец хоть один гуру.
> Сборище предубеждений и заблуждений, возведенное в абсолют и подаваемое под видом истины в последней инстанции тоном ментора. Что там ментора. Тоном пророка самого бо га.
Вообще-то гуру и положено так излагать своё видение. Так что ты как раз нашел гуру. Другое дело, что может ты не знаешь что такое "гуру" и просто используешь это красивое слово.
Конкретно эти книги не читал, но просматривал другие и несколько отдельных его статей. Мне тоже многие "политические" утверждения Столярова кажутся спорными, но вот заблуждениями я бы их не назвал, только предубеждениями. Но если отбросить "политику", то само программирование он излагает весьма толково.
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