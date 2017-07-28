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27.07.2017 23:06  Опубликован третий том общедоступной книги "Программирование: введение в профессию"

Андрей Столяров опубликовал третий том книги "Программирование: введение в профессию", посвящённый операционным системам и сетям (PDF, 403 стр.). В книге рассматриваются следующие темы:

  • Системные вызовы для ввода-вывода, управление процессами, механизмы взаимодействия процессов, такие как сигналы и каналы, а также понятие терминала и связанные с ним явления, в том числе сеансы и группы процессов, виртуальные терминалы, управление дисциплиной линии.
  • Компьютерные сети; даётся небольшой обзор протоколов, используемых в сети Интернет, рассмотрена подсистема сокетов и событийно-ориентированное построение серверных программ.
  • Вопросы, связанные с разделяемыми данными, критические секции, взаимоисключение; даются базовые сведения о библиотеке pthread.
  • Сведения о внутреннем устройстве операционной системы; в частности, рассматриваются различные модели виртуальной памяти, подсистема ввода-вывода и т.п.

Первые два тома:

  • Том 2 (PDF) Низкоуровневое программирование. Рассмотрено программирование на уровне машинных команд на примере ассемблера NASM, а также язык Си. Также приводится краткое описание систем контроля версий CVS и git.
  • Том 1 (PDF) Азы программирования. Сведения из истории вычислительной техники, обсуждение некоторых областей математики, непосредственно используемых программистами (таких как алгебра логики, комбинаторика, позиционные системы счисления), математических основ программирования (теория вычислимости и теория алгоритмов), принципы построения и функционирования вычислительных систем, начальные сведения о работе с командной строкой ОС Unix. Обучение начальным навыкам составления компьютерных программ на примере Free Pascal под ОС Unix.


  1. Главная ссылка к новости (http://stolyarov.info/node/230...)
Лицензия: CC-BY
Тип: яз. русский / Практикум
Ключевые слова: book, unix, lang
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  • 1.1, Аноним, 01:20, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Почаны, я не в теме, но почему книги в свободном доступе Автор где то деньги со... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 01:28, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, собирал и продолжает собирать на последний том Подробнее на сайте автора ht... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, uchiya, 01:55, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хочу сказать огромное спасибо Андрею и всем причастным, книги реально хорошие, понятные, без воды и по делу.
     
  • 1.4, Аноним, 02:05, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ждём "Программирование: вон из профессии!". Такой книги очень не хватает.
     
  • 1.5, getfr, 02:27, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Никогда не слышал об этом человеке, ни разу его не видел.
    Подумал - о, неужели, наконец хоть один гуру.
    Какое мое разочарование, я с трудом осилил 71 страницу первой книги (pdf).
    Сборище предубеждений и заблуждений, возведенное в абсолют и подаваемое под видом истины в последней инстанции тоном ментора. Что там ментора. Тоном пророка самого бо га.
    Я еще не все посмотрел, попробую и дальше. Но чую, моих нервов не хватит.
    И да, я тоже из 90х. В начале 90х юникс был г-вном. Потом ситуация изменилась и внезапный линукс обрадовал большей предсказуемостью, хотя и часто глючил, хотя Win не сравнить.
    Так что я это щупал и иллюзий не испытываю. Сейчас все гораздо лучше, не спорю
     
     
  • 2.7, angra, 03:20, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Подумал - о, неужели, наконец хоть один гуру.
    > Сборище предубеждений и заблуждений, возведенное в абсолют и подаваемое под видом истины в последней инстанции тоном ментора. Что там ментора. Тоном пророка самого бо га.

    Вообще-то гуру и положено так излагать своё видение. Так что ты как раз нашел гуру. Другое дело, что может ты не знаешь что такое "гуру" и просто используешь это красивое слово.

    Конкретно эти книги не читал, но просматривал другие и несколько отдельных его статей. Мне тоже многие "политические" утверждения Столярова кажутся спорными, но вот заблуждениями я бы их не назвал, только предубеждениями. Но если отбросить "политику", то само программирование он излагает весьма толково.

     
  • 1.6, Аноним, 03:12, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну программирование надо начинать - как минимум с алгоритмов Тут лучше всего... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, freehck, 03:28, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кнут, Таненбаум. Имхо, лучше всего -- Сассман. Да к тому же SICP читается легче трудов первых двух авторов.
     

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