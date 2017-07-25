25.07.2017 10:18  Критические уязвимости в проекте FreeRDP

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|1.1, A.Stahl, 10:59, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Обычно ssh выполняет задачу в полном объёме. А эта хрень... даже не знаю зачем кому-то может понадобиться. Всё равно в линуксе нормальных программ с графическим интерфейсом и дюжины не наберётся. Впрочем, исправили -- молодцы.
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|4.16, яя, 12:56, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Позавчера в домотехнике на кассе вырубился комп, сначала загрузилась убунта, а потом ярлычком на рабочем столе был открыт rdp на вынь с 1с-кой кажись
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|3.10, Буратино, 12:04, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нет, б***кодеры.
Я плотно работал с исходами FreeRDP в районе версий 1.0 - 1.2.
Там попросту забили болт на любые проверки.
Т.е. сам код оформлен аккуратно, соблюдают общий стиль на весь проект.
Все константы протокола задефайнены, а не как в XRDP захардкожены магией уровня stream_write_u8(stream, 0x22).
Всё модульно, ООПешненько.
Итд итп.
Но при этом тысячи ворнингов компилятора на дефолтном /W3(тогда я пользовал микрософтный).
На /W4 - дизасм этого же FreeRDP будет короче списка ворнингов.
Про компиляшки с -Werror и говорить не приходится.
Ещё течки памяти потому, что забили написать нормальные освобождалки.
Потом они начали таки проверять результаты работы malloc(), чинить утечки.
Ну, как видим сразу стоит писать аккуратно - так проще.
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|4.26, Анонимо, 14:48, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Опасный микс - это НЕсишники (питонисты, там, какие-нибудь, или явафилы) и работа
> с буфером. Нормальные сишники с буфером работать умеют.
Теперь бы еще найти ареал обитания этого вымирающего вида.
А то ведь, стоит копнуть поглубже и оказывается, что это сишник совсем не сишник, а мимикрирующий под него вчерашний пыхопистожабист после написания хелловоурлда и калькулятора, для поддержания маскировки гнобящий вчерашних коллег.
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|3.22, Crazy Alex, 13:28, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Как сишник уточню - ручная работа с буфером без абсолютной необходимости (т.е. по факту - вне сурового эмбеда) - излишний риск. В тех же плюсах уже на порядок проблем меньше.
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