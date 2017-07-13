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13.07.2017 20:59  Доступен дистрибутив ROSA Enterprise Linux Server 6.9

Компания "НТЦ ИТ РОСА" выпустила серверный дистрибутив ROSA Enterprise Linux Server 6.9 (RELS). Новая версия построена на пакетной базе CentOS 6.9 (прошлый выпуск был основан на пакетах RHEL 6.7). 32- и 64-разрядные сборки дистрибутива доступны для свободной загрузки.

Для прошлого выпуска был публично доступен репозиторий с пакетами и обновлениями с устранением проблем безопасности, для выпуска 6.9 бинарные сборки публично не поставляются, размещены только пакеты с исходными текстами, а доступ к репозиторию можно получить отправив специальный запрос в отдел продаж или техническую поддержку.

Кроме штатных пакетов из CentOS в состав ROSA Enterprise Linux Server включены дополненные инструменты для развёртывания частных облаков, интеграции с корпоративными сетями, средства централизованного управления учетными записями пользователей, сетевыми ресурсами и системами хранения данных, web-интерфейс для наглядной настройки и управления сервером.

Основные улучшения (перечисленные новшества были представлены в Red Hat Enterprise Linux 6.8 и 6.9 и не специфичны для ROSA Enterprise Linux Server):

  • Включен инструмент для резервного копирования Relax-and-Recover, позволяющий создавать резервные копии в форме ISO-образов;
  • Реализация IPsec переведена с Openswan на Libreswan, что открыло доступ к расширенным средствам защиты VPN;
  • В службе SSSD улучшена переносимость с Active Directory и серверами управления индентификацией;
  • Расширены средства для работы в роли гостевой системы под управлением гипервизора Hyper-V:
  • Реализована поддержка TRIM, поддержка 2-го поколения виртуальных машин, поддержка протоколов Windows 10 и Windows Server 2016;
  • В virtio-win добавлены драйверы для Windows 10, что дает возможность запускать Windows 10 в гипервизоре KVM;
  • В OpenSSL, NSS, GnuTLS, rsyslog и vsftpd добавлена поддержка протокола TLS 1.2;
  • Обновлены драйверы оборудования, реализована поддержка последних поколений процессоров Intel.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.rosalinux.ru/2017/...)
  2. OpenNews: Доступен Linux-дистрибутив CentOS 6.9
  3. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.9
  4. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.8
  5. OpenNews: Доступен Linux-дистрибутив ROSA Desktop Fresh R9
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив ROSA Fresh R9 с рабочим столом LXQt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rosa, enterprise
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