13.07.2017 20:59  Доступен дистрибутив ROSA Enterprise Linux Server 6.9

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Компания "НТЦ ИТ РОСА" выпустила серверный дистрибутив ROSA Enterprise Linux Server 6.9 (RELS). Новая версия построена на пакетной базе CentOS 6.9 (прошлый выпуск был основан на пакетах RHEL 6.7). 32- и 64-разрядные сборки дистрибутива доступны для свободной загрузки.
Для прошлого выпуска был публично доступен репозиторий с пакетами и обновлениями с устранением проблем безопасности, для выпуска 6.9 бинарные сборки публично не поставляются, размещены только пакеты с исходными текстами, а доступ к репозиторию можно получить отправив специальный запрос в отдел продаж или техническую поддержку.
Кроме штатных пакетов из CentOS в состав ROSA Enterprise Linux Server включены дополненные инструменты для развёртывания частных облаков, интеграции с корпоративными сетями, средства централизованного управления учетными записями пользователей, сетевыми ресурсами и системами хранения данных, web-интерфейс для наглядной настройки и управления сервером.
Основные улучшения (перечисленные новшества были представлены в Red Hat Enterprise Linux 6.8 и 6.9 и не специфичны для ROSA Enterprise Linux Server):
- Включен инструмент для резервного копирования Relax-and-Recover, позволяющий создавать резервные копии в форме ISO-образов;
- Реализация IPsec переведена с Openswan на Libreswan, что открыло доступ к расширенным средствам защиты VPN;
- В службе SSSD улучшена переносимость с Active Directory и серверами управления индентификацией;
- Расширены средства для работы в роли гостевой системы под управлением гипервизора Hyper-V:
- Реализована поддержка TRIM, поддержка 2-го поколения виртуальных машин, поддержка протоколов Windows 10 и Windows Server 2016;
- В virtio-win добавлены драйверы для Windows 10, что дает возможность запускать Windows 10 в гипервизоре KVM;
- В OpenSSL, NSS, GnuTLS, rsyslog и vsftpd добавлена поддержка протокола TLS 1.2;
- Обновлены драйверы оборудования, реализована поддержка последних поколений процессоров Intel.