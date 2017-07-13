13.07.2017 20:59  Доступен дистрибутив ROSA Enterprise Linux Server 6.9

Компания "НТЦ ИТ РОСА" выпустила серверный дистрибутив ROSA Enterprise Linux Server 6.9 (RELS). Новая версия построена на пакетной базе CentOS 6.9 (прошлый выпуск был основан на пакетах RHEL 6.7). 32- и 64-разрядные сборки дистрибутива доступны для свободной загрузки.

Для прошлого выпуска был публично доступен репозиторий с пакетами и обновлениями с устранением проблем безопасности, для выпуска 6.9 бинарные сборки публично не поставляются, размещены только пакеты с исходными текстами, а доступ к репозиторию можно получить отправив специальный запрос в отдел продаж или техническую поддержку.

Кроме штатных пакетов из CentOS в состав ROSA Enterprise Linux Server включены дополненные инструменты для развёртывания частных облаков, интеграции с корпоративными сетями, средства централизованного управления учетными записями пользователей, сетевыми ресурсами и системами хранения данных, web-интерфейс для наглядной настройки и управления сервером.

Основные улучшения (перечисленные новшества были представлены в Red Hat Enterprise Linux 6.8 и 6.9 и не специфичны для ROSA Enterprise Linux Server):