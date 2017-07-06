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06.07.2017 23:15  Доступен web-браузер Min 1.6

Состоялся релиз web-браузера Min 1.6, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.

Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).

Основные новшества:

  • Возможность закрытия вкладок из режима с обзором открытых задач;
  • Поддержка поиска отложенных вкладок из адресной строки;
  • Добавлены горячие клавиши для перемещения между задачами (cmd/ctrl-] и cmd/ctrl-[ для перехода на следующую и предыдущую задачу);
  • Переработана реализация экранного жеста для листания вкладок на устройствах с сенсорными экранами;
  • Реализована команда адресной строки "!bookmarks" для отображения списка закладок. Также теперь можно ограничить поисковый запрос поиском только в закладках, указав "!bookmarks" перед поисковой фразой;
  • Добавлена поддержка восстановления ранее закрытой вкладки (shift+cmd/ctrl+t);
  • Увеличена скорость работы блокировщика рекламы;
  • Браузерный движок обновлён до Chromium 58 и Electron 1.7.4.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/minbrowser/...)
  2. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  3. OpenNews: Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
  4. OpenNews: Разработчики KDE обсудили интеграцию web-браузера с рабочим столом Plasma
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.1
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: electron, browser
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  • 1.1, Pinkie, 23:41, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    >Браузер создан с использованием платформы Electron

    Браузер в браузере, как это мило

     
     
  • 2.11, irinat, 01:09, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну дык, chrome://browser/content/browser.xul в Firefox.
     
  • 1.4, Аноним, 23:54, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Всякий раз, когда вижу это слово, перед глазами возникает образ Попова, который ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, th3m3, 00:03, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Ехал браузер через браузер
    Видит браузер в реке браузер
    Сунул браузер браузер в браузер
    Браузер браузер браузер браузер
     
     
  • 2.12, Аноним, 01:13, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Видит браузер в браузере браузер...
     
  • 1.6, paulus, 00:13, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если уж так приперло, почему просто на хромиуме не делать или вообще сразу на блинк для минимализьму... Что так поголовно ломанули на електрон? Нужен ликбез, а не любители минусовать ;)
     
     
  • 2.9, Ишамбет Краковочик, 01:05, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Среднестатистический IT-хипстор не осилит перепиливать движок и/или UI хрома. Проще взять электрон и сверстать интерфейс прямо как свою страничку на вордлпресе.
     
     
  • 3.13, Junior frontend developer, 01:20, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Свою страничку на реакте

    Пофиксил

     
  • 1.7, Аноним, 00:29, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    как там с нативной поддержкой wayland?
     
  • 1.8, Аноним, 00:30, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ещё бОльший Опера.Браузер, чем сам Опера.Браузер.
     
  • 1.10, Аноним, 01:05, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > с использованием платформы Electron

    давай, досвидания!

     
  • 1.14, Аноним, 02:01, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >Electron
    >минималистичный

    можно выбрать только одно

     
     
  • 2.15, Баклан Балканский, 02:50, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так синюю или красную? Эх Морфеус... Где-же ты, когда такнужен...
     
  • 1.16, Аноним, 03:08, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за DE у того, кто скриншотил?
    Мне очень нравится.
     
     
  • 2.18, Анониммм, 04:40, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже на ubuntu 8.04 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Ubuntu_8.04_Hardy_Heron_&#

    Э-эх умели раньше делать...

     
  • 1.17, Аноним, 03:21, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Yo, dawg I heard you like browsing We put a browser into your browser, so you ... весь текст скрыт [показать]
     

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